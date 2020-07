Für das Rosenfest auf dem Heiligenberg zu Corona-Zeiten wurde eigens ein Hygienekonzept erstellt. (Vasil Dinev)

Heiligenberg. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht!“ Mit dieser Einstellung sind Bettina und Guiseppe Stella nicht allein auf dem Heiligenberg. Gemeinsam mit dem Ehepaar aus Lembruch, das Gartentische aus Lavagestein anbietet, sind 85 weitere Aussteller auf dem Rosenfest rund um das Forsthaus vertreten. Es ist die erste größere Veranstaltung in der Region seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und die Erleichterung darüber, dass nun wieder etwas passiert, ist Veranstaltern wie Ausstellern gleichermaßen anzumerken. Auch wenn die Gegebenheiten coronabedingt dieses Mal ein wenig anders ausfallen.

„Wir haben auf dem Gelände ein Einbahnstraßensystem eingerichtet“, erläutert Projektleiterin Ulla Hiltafski mit Blick auf die besonderen Vorkehrungen aufgrund von Corona. Schilder weisen den Weg. Auf dem Gelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und an vielen Stellen stehen Spender mit Handdesinfektionsmittel bereit. Anprobieren und verkosten ist aber nach wie vor möglich, kann die Projektleiterin beruhigen, nun eben unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.

Das sind dieselben wie etwa auf dem Wochenmarkt. Es ist Abstand zu halten und die meisten Standbetreiber haben sich zudem Visiere aus Plexiglas zugelegt. Wie Adrian Nazary aus Homberg. Vier Monate ist es her, dass er Nüsse und Trockenfrüchte aus aller Welt auf einer Veranstaltung anbieten konnte. Seitdem habe International Dryfruits sich mit Verkäufen übers Internet über Wasser gehalten, berichtet er. Das sei aber nicht dasselbe. „Der Kundenkontakt macht mehr Spaß“, erklärt er mit Nachdruck. „Ein bisschen reden, Späße machen, das gehört doch dazu!“

Maximal 1000 Besucher gleichzeitig

„Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und verantwortungsvoll, mit größtmöglicher Sensibilität damit umzugehen“, sagt Ulla Hiltafski. Dafür wurden auch eigens eine Reihe von Ordnern engagiert. Mehr als sonst, wie sie sagt. Die Ordner achten auf dem Gelände und vor allem in Bereichen, in denen es enger werden könnte – wie etwa am Eingang oder vor den Toiletten – auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. So weisen sie freundlich auf den Einbahnweg hin, wenn jemand in den Gegenverkehr gerät oder auf das Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn sich vor einem Stand die Interessenten sammeln.

Maximal 1000 Besucher können sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten, inklusive der Standbetreiber. Am Eingang wird per Klickzähler erfasst, wie viele Personen reingehen. „Ist diese Zahl erreicht, gilt das ‚Discoprinzip‘“, erläutert Ulla Hiltafski. Verlassen drei Besucher das Gelände, dürfen drei wieder rein.

Größere Ansammlungen will man beim Rosenfest angesichts von Corona dennoch lieber vermeiden. Darum entfallen auch die Hutprämierung, Walking-Acts und die beliebte Modenschau. Das bedauert Petra Mönius ganz besonders. Die Designerin und Inhaberin von Wesens-Kleider war stets federführend dabei. „Es ist schon alles ein bisschen traurig“, sagt sie deshalb im Hinblick auf die Lage. Auf der anderen Seite weiß sie auch: „Es ist ein Anfang.“ Und freut sich, dass die Besucher kommen. „Ich glaube, viele haben wieder Lust, etwas Schönes zu entdecken.“

Bummeln ist im Einbahnstraßensystem und mit Mundschutz möglich. (Vasil Dinev)

Und das gibt es reichlich auf dem Rosenfest. Nicht nur, aber natürlich auch die duftenden und farbenprächtigen Namensgeberinnen des Festes. Auf den in den Vorjahren angebotenen Depotdienst für die erworbenen Schätze müssen die Besucher in diesem Jahr allerdings verzichten. Um zu viele Einzelkontakte zu vermeiden, gibt es ihn nicht, teilt Ulla Hiltafski bedauernd mit. Wer sein Herz jedoch an ein besonders großes Kunstwerk für den Garten oder gleich mehrere Rosenstöcke verloren hat, wird nicht allein gelassen. „Wir versuchen in diesen Fällen individuelle Lösungen zu finden“, sagt die Projektleiterin.

Nicht verzichten müssen die Besucher auf eine Stärkung zwischendurch oder den Koffeinschub. „Die Caterer haben schnell reagiert und schlüssige Konzepte erstellt“, sagt Ulla Hiltafski. Tische und Stühle stehen in ausreichendem Abstand bereit, Bänke oder Flatterband weisen den Weg und durch das Selbstbedienungsprinzip entfällt in den meisten Fällen auch die Registrierungspflicht.