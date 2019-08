Laden in den Bassumer Sitzungssaal ein, um Frauen über den beruflichen Wiedereinstieg zu informieren: Susanne Hoyer von der Agentur für Arbeit und die beiden Gleichstellungsbeauftragten Christine Gaumann (Bassum) und Heike Harms (Twistringen). (Tobias Denne)

Bassum. Wenn die Kinder zur Welt kommen, bleiben die Mütter zu Hause und kümmern sich um den Nachwuchs. Trotz der Tatsache, dass immer mehr Väter Elternzeit in Anspruch nehmen und die Erziehung zur Familienaufgabe machen, stehen Frauen vor Herausforderungen, wenn sie nach der Eltern- oder Pflegezeit wieder in den Beruf einsteigen wollen. Dann ist es gar nicht so einfach, wieder Fuß in der Berufswelt zu fassen. Viele Frauen wählen den Weg über einen 450-Euro-Job. „So etwas sollte ein erster Einstieg sein“, weiß Heike Harms, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Twistringen. Sie und ihre Bassumer Kollegin Christine Gaumann organisieren daher seit Jahren ein Info-Frühstück, um Frauen über Möglichkeiten zum Wiedereinstieg nach der Familien- oder Pflegephase.

Mit dabei am Mittwoch, 4. September, ist auch Susanne Hoyer, Beauftragte der Bundesagentur für Arbeit für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. „Wir wollen die Frauen auch wachrütteln, weil ein Drittel der Minijobber bleibt im 450-Euro-Job“, weiß die Expertin. Und gerade mit Mitte 30 denke man noch nicht an die Rente und Altersarmut. „Das ist keine Bequemlichkeit, es funktioniert einfach“, sagt Heike Harms. Insbesondere in einer Partnerschaft sei das möglich, wenn der Andere mehr Geld verdiene. Wenn dann noch Ehrenämter in Kindergarten oder Schule dazukommen, weil es erwartet wird, dann wird die Zeit für Frauen knapp, um etwa einen Halbtagsjob anzunehmen. „Die Unsicherheit, weil man schon ein wenig raus aus dem Beruf ist, kommt dann noch hinzu“, weiß Christine Gaumann.

Tipps und Tricks

Daher will die Agentur für Arbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten interessierten Frauen die Möglichkeit geben, sich zwanglos im Sitzungssaal (erster Stock, Alte Poststraße 14, Bassum) von 9 bis 11.30 Uhr zu informieren. „Wir wollen unterstützen und helfen“, sagt Christine Gaumann zum unverbindlichen Angebot. Während des Frühstücks gibt's Tipps von Kirsten Hinken vom Arbeitgeberservice in Syke. Sie hat aktuelle Stellenangebote dabei und kann einiges zu den Wünschen und dem Einstellungsverhalten von Unternehmen berichten. Außerdem informiert sie zu Bewerbungen und den Gepflogenheiten sowie den örtlichen Arbeitsmarkt und die Agentur. „Wir wollen den Berg, der vor den Frauen steht, strukturieren“, kündigt Susanne Hoyer an, die einen Umschwung in den vergangenen Jahren gemerkt hat.

Denn Frauen steigen früher in den Beruf ein als noch vor 20 Jahren.„Wir haben zwar auch Frauen, die zehn bis 15 Jahre aus dem Beruf sind, aber die sind heutzutage die Exoten“, sagt Susanne Hoyer. Das liege unter anderem an der Kinderbetreuung, die den Wiedereinstieg leichter macht. „Früher hatten wir keine Krippe in Bassum. Die Rahmenbedingungen haben geholfen“, sagt Gaumann. Hinzu kommt die Bereitschaft der Väter, ebenfalls kürzerzutreten. „Heute ist das akzeptiert. Dass Männer weniger arbeiten, war früher überhaupt kein Thema“, sagt Heike Harms.

So können Frauen auch früher wieder in den Beruf einsteigen. „Einige haben eine Ausbildung gemacht, sind Mutter geworden und fragen sich, ob die Arbeit bislang die richtige war“, erzählt Gaumann. Daher werden auch Informationen zu Umschulungen oder Umorientierungen gegeben. Allerdings wird es kein eineinhalbstündiger Vortrag, das versichert Susanne Hoyer: „Wir wollen ins Gespräch kommen und Fragen beantworten.“



Wer Interesse an dem kostenlosen und unverbindlichen Angebot hat, der meldet sich bei Christine Gaumann unter der Telefonnummer 0 42 41 / 84 61 bis zum 3. September an.