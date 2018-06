So ist das also: Bürgermeister Christian Porsch (l.) lässt sich von Trockenbauer André Pusch über die aktuellen Arbeiten unterrichten. (Jonas Kako)

Bassum. Ein Hämmern und Bohren tönt aus dem Bassumer Jugendhaus. Vor der Tür schütten Arbeiter Bauschutt in einen Container. Bereits seit rund einem Jahr wird das Jugendhaus Foenix saniert. Gegen Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der SYKER KURIER macht mit Bassums Bürgermeister Christian Porsch einen Rundgang durch die Räumlichkeiten.

Schon im Eingangsbereich werden die Veränderungen mehr als deutlich. Wo einst ein Kamin in der hinteren linken Ecke stand, ist jetzt nichts mehr. Das gleiche gilt für die rechte Seite, wo einst eine Theke zum Verweilen einlud. Einladend ist das Stichwort. Denn, obwohl noch Nebelschwaden von den Bauarbeiten durch die Räume ziehen, wirkt der Eingangsbereich erstaunlich hell. Christian Porsch zeigt nach oben und liefert den Grund: ein Deckenfenster. "Früher kam man herein und stand im Dunkeln", erinnert sich der Bürgermeister. Und da das Dach sowieso erneuert werden musste, schaffte man hier mit einem Wisch Abhilfe.

Im früheren Computerraum stapeln sich aktuell noch Säcke auf Paletten, Werkzeuge liegen herum. Doch eigentlich sind die Arbeiten hier schon abgeschlossen. Neue Kabelleitungen für Steckdosen wurden verlegt, sodass gegen Ende des Jahres die Jugendlichen hier wieder an PC-Bildschirm daddeln und lernen können. Die Sanitäreinrichtung auf der anderen Seite des Eingangsbereichs bleibt hingegen weitestgehend unberührt; bis auf neue Trennwände hat sich hier nichts getan.

Nachdem im ersten Bauabschnitt die Fenster erneuert wurden, waren am Montag gerade die Elektriker am Werk. Sind sie mit ihren Arbeiten fertig, kommen die Trockenbauer zum Zuge. Christian Porsch geht einen Raum weiter und betritt durch eine Glastür den eigentlichen Aufenthaltsbereich. Der mittig platzierte Billard-Tisch erhält seit den Bauarbeiten sicher deutlich weniger Aufmerksamkeit. Ans Spielen denkt hier aber angesichts der offenen Deckenplatten, herunter hängenden Kabel und blanken Wände sicherlich niemand. Auch hier sind die Elektriker zu Gange und sorgen für Strom in der Hütte. In einem weiteren Raum hinten rechts finden sich die Notebooks und beantworten damit die Frage, wo die Einrichtung des PC-Raumes zwischengelagert wird. "Hier wollen wir später eigentlich eine Werkstatt einrichten", beschreibt Christian Porsch, während er seinen Blick über den noch mit Notebooks gesäumten Raum schweifen lässt. Dass dort Werkbänke untergebracht werden, sei ein Wunsch der Jugendlichen gewesen, der im Zuge des von der Stadt anberaumten Jugend-Dialogs deutlich wurde. Die Jugendlichen wollten etwas Eigenes herstellen können. "Gleichzeitig soll der Raum aber auch für Künstlerisch-Kreatives genutzt werden können", sagt Porsch weiter.

Christian Porsch sieht in dem Jugendhaus Potenzial und hofft, dass es nach dem Umbau wieder ein Stück weit attraktiver für Jugendliche wird. Geht es nach den Idealvorstellungen des Bürgermeisters, wäre das Jugendhaus sowohl ein offenes Haus als auch Anlaufpunkt für wiederkehrende Besucher. "Ich stelle mir das so vor, dass Jugendliche sich mit anderen hier zu festen Zeiten verabreden, aber auch Kurse angeboten werden", skizziert Porsch. Schön wäre es auch, wenn sich die Jugendhaus-Klientel eigene Kurse überlegt.

Die Kosten für die Renovierungen bewegen sich im sechsstelligen Bereich. Für Christian Porsch aber Investitionen, die sich lohnen. Zum einen sei das Jugendhaus ein Ort zum Austausch und eine Möglichkeit, bei Problemen Rat von pädagogischen Mitarbeitern zu bekommen. Zum anderen hätten nicht alle Jugendlichen eigene Freizeitaktivitäten: "Es gibt durchaus Jugendliche, die über Vereine organisiert sind. Aber das trifft nicht auf alle zu. Gerade, was das Kreative angeht, gibt es kein Angebot durch Vereine, da müsste man sonst gleich auf die Volkshochschule ausweichen."