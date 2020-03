Bruchhausen-Vilsen. Bahnhofstraße 46 in Bruchhausen-Vilsen. Tatsächlich? Ein Hörgeräte-Akustiker nimmt die ganze Front zur Straße hin ein, keine Werbeagentur. Aber oben, in Höhe des ersten Obergeschosses, da hängt ein kleines Banner. Weiße Schrift auf schwarzem Grund. „Die Wilden Gestalten“ steht darauf. Ein Blick um die Ecke weist den Weg. Durch die Tür geht's die Treppe hoch, immer den schwarzen Linien und den knackig pinken Pfeilen hinterher. Oben steht Karin Raschke, Inhaberin der Werbeagentur Wilde Gestalten, und sieht gar nicht so wild aus.

„Die Wilden Gestalten“ gibt es erst seit Jahresbeginn in Bruchhausen-Vilsen. Vorher gab es Diers und Hemmje. Karin Diers heißt inzwischen Karin Raschke und Harald Hemmje hat sich bereits 2015 neu orientiert. Dennoch blieb der urspüngliche Name erhalten. „Er hatte ja auch eine gute Bekanntheit“, sagt Karin Raschke. Doch dann stand der Relaunch der firmeneigenen Internetseite an. Und das Banner an der Frontseite des Gebäudes musste ausgetauscht werden. Es entbrannte eine Diskussion um einen neuen Namen, selbst die Kundschaft wurde einbezogen. Ein Jahr lang dauerte der Prozess. Am Ende stand: „Die Wilden Gestalten“.

Nun galt es, diese Bezeichnung auch der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dafür nutzten Inhaberin Karin Raschke, Kim Magers, Chriostoph Karnebogen, Mirco Hüneke und die Auszubildende Lea Wasser eine Veranstaltung zu den Methoden, mit denen man einen Unternehmensnamen entwickelt. Dieses Seminar geriet zum Kick-Off für „Die Wilden Gestalten“. Raschke: „Das haben wir lange geheimgehalten, das war eine große Überraschung.“ Seit Anfang dieses Jahres ist der Name offiziell.

Wobei Karin Raschke in keinem Fall missverstanden werden will. „Die wilden Gestalten sind mitnichten ein ungeordneter Haufen“, sagt sie. Im Gegenteil: „Die Kunden schätzen unsere Zuverlässigkeit.“ Das Feedback der Kunden auf den neuen Namen sei positiv, „aber Namengebung ist ja auch eine der Aufgaben einer Werbeagentur. Wir müssen einem Namen Substanz geben.“ Deshalb auch „Die Wilden Gestalten“. Es können schon Wilde sein, die da gestalten. Oder aber sie verdienen ihr Geld, indem sie wild(e) gestalten. Ein Wortspiel, das unterschiedlich interpretiert werden kann. Aber: Von einer Werbeagentur erwartet man Witz, Überraschung, Originalität. So steht es auf der Website.

Kreativität und Zuverlässigkeit sind auch in Zeiten des Coronavirus' gefragt. Das Geschäft laufe gut, erklärt die Inhaberin. "Wir haben Kunden aus unterschiedlichen Branchen, da sind wir gut aufgestellt", macht sich Karin Raschke keine allzu großen Sorgen. Wobei sie nicht verheimlicht, dass es etwas ruhiger geworden ist in der Agentur, die sich über zwei Stockwerke erstreckt. "Vorher war immer ein kleiner Stau da", der sei jetzt verschwunden. Wir werden diese Zeit nutzen, um uns strategischen Dingen zu widmen. Jetzt ist die Zeit für gute Pläne." Große Projekte stünden gerade nicht auf den Programm.

Von diesen Plänen profitieren dann wieder die Kunden. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes beispielsweise, aber auch der Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen, den „Die Wilden Gestalten“ unter anderem in Sachen Gartenkultur-Musikfestival unterstützen. Die Basshum GmbH in Klövenhausen lässt sich von der Vilser Werbeagentur unter die Arme greifen, Kraft Handelskontor auch, dazu die Weingarage Vilsen, das Forsthaus Heiligenberg, die Wertstoffbörse Recycling GmbH aus Berlin, Bolte Haustechnik aus Hoya und die Tischlerei Fricke aus Neubruchhausen. Auch die Internetseite der Preußen-Brauerei in Potsdam haben „Die Wilden Gestalten“ umgesetzt. „Dafür war letztens der Prinz von Preußen hier.“

Sie alle schätzen die Dienste der klassischen Werbeagentur. „Die Wilden Gestalten“ haben Logoentwicklung und Corporate Design im Portfolio stehen. Darüber hinaus bieten sie Konzeption, Werbekampagnen, Grafik-Design, Text- und Öffentlichkeitsarbeit, Webdesign und -entwicklung, Suchmaschinenoptimierung und -werbung, Social Media Marketing, Film und Foto, Eventmanagement sowie Werbemittel und Werbetechnik an. Das alles nicht nur mit dem fest angestellten Quintett. Es stehen auch freie Fotografen und Filmer zur Verfügung. „Wir sind ein eingespieltes Team – das passt.“

Diese Team machte auch Werbung für den Brokser Heiratsmarkt. „Alle elf Biere verliebt sich ein Single auf dem Brokser Heiratsmarkt“, war im vergangenen Jahr überall in Bremen zu lesen. Die Zeitschrift „planeins“ läuft über den firmeneigenen Verlag „Kleine Fische“. „Das ist mein Baby“, freut sich Karin Raschke. Die 60-Jährige hat das Magazin für Architektur, Bauen und Wohnen im Nordwesten in einer Auflage von 10 000 Exemplaren regional etabliert. „Das kostet mich richtig Energie, aber es macht eben so viel Spaß“, findet die gebürtige Bruchhausen-Vilserin. Verlag und Werbeagentur, das sei eine schöne Synergie. „Das ist die Königsdisziplin, dem würde ich mich gerne mehr widmen, wenn ich denn die Zeit dafür hätte.“