Essen mal anders: Heike König tischt Wildkräuter, Rohkostbrot und -schokolade, Smoothies und einen veganen Aufstrich auf. Auf dem Foto zeigt sie eine Wildpflanzenrohkost-Torte, die sie beim Hoffest angebietet. (Dominik Flinkert)

Syke-Jardinghausen. Heike König litt an einer Hauterkrankung, zudem schlug ihr das Essen auf den Magen und es brannte ihr in der Speiseröhre. Mithilfe von Ernährungsberatern stellte sie vor 30 Jahren ihr Essen auf vegane Rohkost um, die auf Empfehlungen des Arztes Max-Otto Bruker beruht. Die Symptome besserten sich. Und sie besserten sich noch mehr, als König vor etwas mehr als zehn Jahren Wildkräuter fürs Essen verwendete. Über ihre Erfahrungen berichtet die Heilpraktikerin am Sonntag, 10. Juni, bei der Eröffnung ihres Königshofs am Benser Weg 1 in Jardinghausen. „Kräuterbiotika statt Antibiotika“ lautet der Titel ihres Vortrags, der um 13 Uhr beginnt.

König stellt antibiotische Wildpflanzen vor, deren Wirkstoffe entzündungshemmend wirken. So helfe zum Beispiel Spitzwegerich gegen Zinkmangel, Giersch gegen Nierensteine und zu viel Harnsäure. Antibiotika sind aus Sicht von König keine geeignete Behandlungsform. Sie betont: „Mit Antibiotika macht man die guten Darmbakterien kaputt. Die Kräuterbiotika fördern nur, ohne zu schädigen.“ Über das Thema „Ganzheitliche Frisurengestaltung“ spricht Helmut Giesen um 15 Uhr. Der Friseur sagt, er betrachte den Kunden als Ganzes und nicht nur seine Haare wie ein Werkstoff. Er schaue sich genau an, welche Kräfte die Haare entfalten, in welche Richtung sie wachsen. Denn danach solle sich die Frisur in der Regel richten. Viele Menschen wollten aber eine Frisur haben, die gerade angesagt ist oder die sie bei anderen gesehen haben.

Doch bei der Hof-Eröffnung können sich die Besucher nicht nur informieren, sondern von 11 bis 18 Uhr viele Nahrungsmittel probieren und Wildpflanzenrohkost herstellen. Sie erfahren, wie Rohkost-Schokolade ohne Mehl, Ei, Milch, Zucker und Backen hergestellt wird. „Ich erhitze nichts über 42 Grad Celsius, dann bleiben die Vitamine und Mineralstoffe erhalten“, sagt König. Rohkostbrot steht auch zum Probieren bereit. Dabei handelt es sich um das ursprüngliche Essenerbrot, das glutenfrei ist. Es besteht König zufolge aus Buchweizen und angekeimten Sonnenblumenkernen. Buchweizen sei das einzige Getreide, das kein Gluten beinhalte.

Auf ihrem Hof verkauft die Jardinghauserin auch einen veganen Aufstrich mit Wildkräutern und Spirulina, angereichert mit Chilli und Knoblauchsrauke. „Das schmeckt nach Knoblauch, aber man riecht nicht danach“, erläutert die Ernährungsexpertin. Der Aufstrich befindet sich in einem Schälchen, das aus Pflanzenfasern hergestellt wurde. Für die Besucher demonstriert König, wie Säfte, zum Beispiel aus Brennnesseln, gemacht werden. Da sie weiß, dass vielen Menschen Wildkräuter zu bitter schmecken, zeigt König auf, wie diese ohne Zucker süßer hergerichtet werden können. So könnten Gäste ihre Smoothies mit einem Stückchen Obst, Stevia – ein pflanzliches Stoffgemisch, das als Süßstoff verwendet wird –, Birken- oder Kokosblütenzucker aufpeppen.

König ist davon überzeugt: Wildkräuter sind das Kraftvollste, was man essen kann. Der Vitamin-C-Gehalt sei bei Wildkräutern deutlich höher als beim Kulturgemüse. Das Gänsefingerkraut habe mit 402 Milligramm pro 100 Gramm den größten Anteil. Es helfe am besten, wenn jemand unter Magenverstimmungen leidet. Betroffene könnten es einfach mit Wasser mixen und trinken. Welche Wunderwirkungen Spitzwegerich auslösen kann, erfuhr auch ein Mädchen, dem König auf Hiddensee half. Es hatte einen Mückenstich am Auge und König riet ihr, Blüten des Spießkrauts auf den Mückenstich zu legen. Schon nach kurzer Zeit entfaltete das Kraut seine entzündungshemmende Wirkung, die Schwellung verschwand. Grundsätzlich linderten viele Kräuter die Symptome bei Eiweißspeicher-Erkrankungen, sagt König. Die Goldrute wirke Wunder gegen Blasen- und Nierenentzündungen. Nicht nur Giersch könnten viele Menschen in ihrem Garten finden. „Das ist ein ganz verhasstes Unkraut“, sagt König. Deshalb kommt sie auf Wunsch ihrer Kunden in Gärten und erklärt, welche Pflanzen essbar sind. Ihr umfangreiches Wissen hat König auch in ihrem Buch „Die Wilde Kost“ aufgeschrieben, dessen Neuauflage im März vergangenen Jahres erschienen ist. In dem Buch beschreibt König 25 vegane Wildkräuter-Rohkostrezepte.