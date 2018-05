Carina und Oliver schauen sich die Behlmer Mühle an, die nach ihrer Restaurierung wie einige andere Mühlen in der Region voll funktionsfähig wäre. (Marvin Ibo Güngör)

Bruchhausen-Vilsen. Vor dem seit 1990 immer zu Pfingsten stattfindenden Deutschen Mühlentag sollten Besucher zusätzlich am 1. Mai in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen möglichst in vier der örtlichen Mühlen gelockt werden. Mit der Aussicht auf ein Geschenk galt es, die Fehsenfeldsche- in Martfeld, die Noltesche- in Süstedt, die Behlmer- in Engeln und die Klostermühle am Heiligenberg zu besuchen und sich das in der Broschüre Mühlenvielfalt abstempeln zu lassen. Also hieß es, sich auf den Weg zu machen, um erst einmal den Start des inzwischen 22. Martfelder Mühlenlaufs um elf Uhr wenigstens als Zuschauer nicht zu verpassen.

Reges Treiben herrschte dort schon eine halbe Stunde vorher bei der Registrierung der Läufer. Die zehnjährige Larissa aus Morsum war zum zweiten Mal dabei und hoffte: „Vielleicht gibt es auch diesmal was Süßes zum Schluss.“ Das war nach der Zielankunft, ihrem Alter gemäß nach zwei Kilometern. Bei den Erwachsenen ging es um zehn Kilometer. Der Wettergott hatte die Windbüchse geöffnet und Larissa wünschte sich möglichst Rücken- statt Gegenwind.

Ein dicker Strauß violetter und weißer Flieder verströmte seinen Duft im Parterre der Nolteschen Mühle. Bernd Brinkmann vom Süster Kring, der Sorge um dieses Denkmal trägt, fürchtete: „Das regnerische stürmische Wetter dürfte manchen abhalten, zu kommen.“ Es sei schade, wenn sich Besucher entgehen ließen, eine Nase voll Fliederduft zu nehmen, bevor sie nachmittags den Butterkuchen genössen.

Anwohner Georg Becker machte inzwischen auf eine Besonderheit an seinem Elternhaus neben der Mühle aufmerksam. „Die Fachwerkhäuser haben in unserer Gegend in der Regel ja ein Fundament aus Feldsteinen, aber hier ist das Ausgefallene, dass Buchstaben auf den Grundsteinen zu sehen sind. Es handelt sich um uralte Grabsteine.“ Wie die Fehsenfeldsche- trägt die Noltesche Mühle ihren Namen nach einem Besitzer. 1997 ging sie in das Eigentum der Gemeinde Süstedt über. Bis 1999 wurde sie restauriert und neben der Nutzung durch den Heimatverein haben sich hier schon unzählige Brautpaare das Ja-Wort gegeben.

Die Klostermühle ist mit dem Baujahr 1746 die Älteste der vier. Sie gehörte zum Prämonstratenser-Stift. Die drei anderen entstanden zwischen 1871 und 1880.

Es waren zuerst Wassermühlen, mit denen sich Müller im neunten Jahrhundert die Kraft von Bächen oder Flüssen zunutze machten. Im alten Volkslied „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ wird ja eindrucksvoll besungen, wie Korn zu Mehl gemahlen wird. Sich des Windes zu bedienen, gelang erst ab dem 13. Jahrhundert. Obwohl im Zeitalter der Industrialisierung dann anfangs vielerorts zuerst noch mit Transmission oder Dieselkraft gearbeitet wurde, begann das große Mühlensterben.

In den 1950er-Jahren bemühten sich erste Mühlenfreunde, den Verfall zu stoppen. Die Einführung des Mühlentages 40 Jahre später gab der Bewegung einen entscheidenden Schub. Inzwischen beteiligen sich bundesweit über 1100 Mühlen daran. In der von der Eyter getriebenen Klostermühle am Heiligenberg ist die Mühlentechnik wie bei ihren drei Schwestern komplett vorhanden. Nur hat die Gastronomie durch Familie Brüning dort einen größeren Stellenwert als bei den von Heimatvereinen getragenen Mühlen.

Auch in der Behlmer Mühle kann geheiratet werden, und sie wäre nach ihrer Restaurierung ebenfalls voll funktionsfähig. Bei Windstärken von 40 Kilometern pro Stunde an diesem Tag würden die mit Jalousien bespannten Flügel allerdings die gesamte Kappe der Mühle zum Abheben bringen, hieß es. Die Tische waren gedeckt, eingeheizt war, und neben Butterkuchen gab es Aprikosen-Quark-, Stachelbeer-Baiser-, Amerika- und passenderweise Windbeuteltorte. Aber erst mal wurde das Geschenk eingesackt: ein stabiles hölzernes Schnittenbrett. Es zeigt eine Windmühle und die Aufschrift Mühlenvielfalt in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Schade nur, dass das Wetter an diesem 1. Mai nicht so recht mitspielte.