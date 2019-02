Sind die Hände gebunden: Den Brandbekämpfern blieb aufgrund der Höhe des Brandherds nichts anderes übrig, als den Einsatzort großräumig abzusperren. (Christian Butt)

Syke-Jardinghausen. Den Eindruck eines riesigen Feuerkorbs am Stiel hat am Dienstagabend das Windrad in Jardinghausen erweckt. Gegen 19.30 Uhr ertönten die Sirenen und riefen die Feuerwehren aus Jardinghausen, Heiligenfelde, Henstedt und Bassum zur Anlage an der Wisloher Straße. Wie Dennis Heuermann, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Diepholz, mitteilt, stand der Generatorkopf des Windrades beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte bereits im Vollbrand. „Aufgrund der angegebenen Nabenhöhe von 100 Metern wurde ein Gefahrenbereich von 200 Meter um die Anlage definiert“, sagt Heuermann. Die Aufgabe der Feuerwehren bestand darin, den Gefahrenbereich abzusperren, um eine Gefährdung durch herabfallende Teile abzuwenden. Dafür wurden im weiteren Einsatzverlauf auch Straßensperren von der Straßenmeisterei und dem Syker Bauhof aufgestellt. Die alarmierten Feuerwehren waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei war zahlreich zugegen. Die Jardinghauser Straße wurde für den Durchgangsverkehr bis Mittwochmorgen gesperrt. Laut Polizei werden Ermittler und eventuell Gutachter ihre Arbeit aufnehmen und versuchen, die Ursache zu ermitteln. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.