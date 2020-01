Trotz der guten Wirtschaftslage der vergangenen Jahre hat Bassum Projekte umgesetzt, die notwendig waren. Den Haushalt muss man laut Bürgermeister Christian Porsch im Auge behalten, wenn man auf die kommenden Herausforderungen blickt. (Braunschädel)

Herr Porsch, wenn wir auf das vergangene Jahr blicken, dann gab es mit dem Kunstrasen, der möglichen GAR-Erweiterung oder dem Radweg zwischen Neubruchhausen und Bassum einige Aufreger-Themen. War es dennoch ein gutes Jahr für Bassum?

Christian Porsch: Ich würde durchaus sagen, dass es ein gutes Jahr war. Die Problematik, wenn man viel macht, ist, dass es auch Projekte gibt, die nicht hinhauen. Wie mit dem Kunstrasenplatz. Anfang des Jahres war das mit der Klimadebatte noch nicht so intensiv wie jetzt und noch nicht absehbar. Die Mehrheit des Rates hat sich dazu entschlossen, den Kunstrasenplatz dann nicht zu genehmigen. Das kann meiner Ansicht nach nur aufgrund der Entsorgungsproblematik geschehen sein, denn es war von Anfang an gedacht, beim Betrieb mit Quarzsand zu arbeiten und nicht mit Kunststoffanteilen. Aber: Das ist das gute Recht von Politik.

Das ist der Sinn von kommunaler Selbstverwaltung, dass ehrenamtliche Politik und hauptamtliche Verwaltung Entscheidungen zusammen treffen, das ist unser Alltagsgeschäft. Es lassen sich nun mal nicht alle Projekte umsetzen. Das macht den Beruf auch interessant, andererseits ist es in manchen Situationen frustrierend und ärgerlich. Aber nicht so, dass man das nicht aushalten kann. Das ist in anderen Branchen genauso.

Wir planen das Ganze immer in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportring und beziehen ihn mit ein. Er hat gesehen, dass der Kunstrasen politisch nicht durchsetzbar ist und prüft nun mit uns gemeinsam, die Möglichkeit der Winterrasenplätze. Wir sind im ganz engen Kontakt, nur so macht es Sinn.

Beim Radweg nach Neubruchhausen bin ich soweit, dass ich sage, dass wir die Kuh schon vom Eis hätten haben können. Wir hatten dem Rat Vorschläge gemacht, aber denen ist mehrheitlich nicht gefolgt worden, sodass wir gucken müssen, wie es weitergeht. Wir stellen das Ergebnis der Ratssitzung denjenigen vor, mit denen wir noch in Verhandlung sind, und dann müssen wir sehen, was daraus wird.

Das ist mit Sicherheit so. Solche Themen nehmen mehr an Fahrt auf, was gut und richtig ist. Wir müssen als Kommune sehen, dass die anderen Themen, die wir vor der Brust haben, wie Kita-Plätze, Grundschulversorgung oder das Wegenetz im Auge behalten. Wir haben so viele unterschiedliche Projekte und die treten deshalb nicht zurück. Wir müssen uns auch um die anderen Themen kümmern, diese sukzessive umsetzen. Auch bei unserem in Auftrag gegebenen Verkehrskonzept wird der Radverkehr eine wichtige Rolle spielen.

(lacht) Bis zum nächsten Zensus.

Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, um die 16 000 Einwohner zu halten. Das kann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger sein. Wir müssen immer berücksichtigen, dass wenn wir deutlich mehr werden, das Einfluss auf die Versorgung der Menschen hat – mit Kita-Plätzen, Wohnungen. Ich denke, dass 16 000 bis 16 500 Einwohner eine gute Größenordnung ist, mit der wir gut und sicher leben können.

Das ist uns klar und haben wir immer so kommuniziert, dass wir mit dem Umbau keinen zusätzlichen Kita-Platz geschaffen haben. Wir wollen aber damit erreichen, dass die Kollegen und Kinder dort bessere Bedingungen haben. Dennoch müssen wir gucken, wo kriegen wir neue Kindergartenplätze her. Da sind wir als nächstes dran. In Bramstedt wollen wir neue Kita-Plätze im Obergeschoss des Gebäudes schaffen. Das ehemalige Pastorenhaus in der Bürgermeister-Bernard-Straße wird umgebaut als Außenstelle des Rentei-Kindergartens.

Man muss die Leute miteinbeziehen in die Dorfgemeinschaft. Es ist wichtig, dass man kein Dorf im Dorf bekommt, sondern die Leute anspricht und dafür müssen die Vereine auf die Menschen zugehen. Ich glaube, die Akquise und Einladung ist eine wichtige Sache. Neue Einwohner sind natürlich gut für die Infrastruktur im Ort – wie in Bramstedt zum Beispiel für den Laden oder den Bahnanschluss. Andersherum ist der Anschluss für das Dorf gut. Noch schöner wäre es, wenn er barrierearm wäre. Aber da sehe ich derzeit kein Licht am Ende des Tunnels.

Genau. Die Bahn hat ganz klare Zahlen. Bei 100 bis 150 Ein- und Ausstiegen am Tag sagt sie, dass sich ein Fahrstuhl nicht lohne. Mal schauen, was uns dazu noch einfällt. Wenn wir das selbst machen würden, würde es zwei Millionen Euro kosten. Das ist nicht zu stemmen.

Ein ganz deutliches Ja. Es hängt im Moment am Klageverfahren und dass es dort nicht weitergeht, liegt nicht daran, dass eine Entscheidung gesucht wird, sondern weil ein Richter noch nicht ersetzt worden ist. Das sind also personelle Gründe. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil man nicht weiterkommt. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass unser Bebauungsplan richtig ist.

Ein Projekt ist der Abriss der alten Molkerei in Nienstedt. Ich bin da schon als Schüler vorbeigefahren und habe die Brandruine dort gesehen. Jetzt bin ich froh, dass wir Geld im Haushalt haben, damit wir diese Ruine nun endgültig entsorgen können. Was wir damit machen, müssen wir gucken. Von gewerblicher Nutzung bis zur Naturfläche wäre alles möglich. Wichtig ist, dass wir den Schandfleck wegbekommen.

Auch freue ich mich auf die Ausstattung der Grundschule Mittelstraße, besonders die Aula und das Foyer. Wer schon mal bei Veranstaltungen dort war, weiß, wie laut es sein kann, wenn etwa die Getränke nach der Pause bei einer Veranstaltung weggeräumt werden. Wir wollen eine vernünftige Akustikwand dort einbauen und auch im Foyer selbst werden Schallschutzmaßnahmen gemacht. Insgesamt haben wir rund 200 000 Euro dafür im Haushalt. Und worauf ich mich besonders freue ist die neue Bestuhlung der Aula die auch als Kulturbühne dient.

In diesem Jahr befassen wir uns ebenfalls wieder mit den Spielplätzen. In den letzten Jahren haben wir 30 000 Euro pro Jahr für die Ausrüstung eingestellt. Jetzt haben wir 48 500 Euro im Haushalt für die Grundsanierung des Platzes am Döhrener Weg. Es sind über viele Jahre defekte Geräte abgebaut und nicht ersetzt worden, weil das Geld nicht dafür da war. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, vor allem die Spielplätze wieder aufzubauen. Das haben wir schon mit dem an der Amtsfreiheit, Goethestraße, in Nordwohlde und anderen getan.

Wir haben das Jahr 2019 gut rumgebracht, hinsichtlich der Projekte, Aktionen und finanziell. Wir haben zwar einen ausgeglichenen Haushalt, aber wenn wir nach vorne gucken, müssen wir das im Auge behalten. Es kann nicht immer so gut wie die letzten Jahre laufen. Es hilft nichts: Wir haben ja keine goldenen Wasserhähne gebaut, sondern es sind alles Projekte, die notwendig sind. Man muss abwägen, ob das einzelne Projekt so wichtig ist, dass man es angeht, oder ob man es noch schieben kann. Auch bei den Spielplätzen müssen wir Prioritäten setzen. Wir haben uns die Familienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben und dann müssen wir den Familien etwas bieten. Auch in Zukunft bauen wir keine goldenen Wasserhähne. Wir haben in Zukunft Projekte vor der Brust wie etwa das Rathaus. Da schauen wir, wie die finanzielle Lage ist. Ich kann kein Geld ausgeben, das ich nicht habe. Uns geht es gut und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren so bleibt.

Zur Person

Christian Porsch

ist seit fünfeinhalb Jahren der Bürgermeister der Stadt Bassum. Mit Blick auf das junge Jahr freut er sich unter anderem auf den Abriss der alten Molkerei in Nienstedt.