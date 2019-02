Konnte fünf Sterne vom Deutschen Tourismusverband für das gemeinsam mit ihrem Mann geführte Gästehaus "Bei Pohls" absahnen: Sabine Pohl. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Sabine Pohl öffnet die Tür zu ihrem mit fünf Sternen ausgezeichneten Gästehaus „Bei Pohls“. Seit Oktober bieten sie und ihr Mann Claas Cervin in Bruchhausen-Vilsen Übernachtungen in ihren Räumen an. Der Blick fällt in den grau gestrichenen, modern gestalteten Aufenthaltsraum. Eine geräumige Küche, die rechts von der Eingangstür liegt, bietet den Gästen genügend Platz zum Kochen. Neben der Arbeitsfläche befindet sich ein Getränke-Kühlschrank, an dem sich die Besucher zum Selbstkostenpreis bedienen können. Sitzgelegenheiten finden sich am in grauer Steinoptik gehaltenen Tresen oder auf dem Sofa. Von beiden Standorten aus lässt sich ein ruhiger Fernsehabend verbringen, der gegenüber liegende Fernseher ermöglicht es. Billardpartien, Dart-Runden und das Stöbern im Bücherregal wären allerdings ebenfalls Alternativen.

„Wir haben großen Wert auf Details bei der Inneneinrichtung gelegt“, sagt Sabine Pohl. Sie zeigt auf die weißen Kissen sowie die Kuscheldecke, die auf dem Sofa liegen. „Wir haben Kissen und Decke mit unserem 'Bei Pohls'-Logo bedrucken lassen“, das für den Einen oder Anderen im ersten Moment vielleicht wie ein Engel aussieht. „Nein“, sagt Sabine Pohl, „das sind Vogelflügel“ und lacht, ob des falschen Eindrucks. Vielmehr seien sie und ihr Mann große Vogelfans und haben sich aus diesem Grund für eine solche Grafik entschieden. „Wir lieben Vögel, mein Mann Claas Cervin ist Falkner und ich selbst habe Papageien“, sagt sie. Dabei hat die hauptberufliche Steuerberaterin etwas von einem Engel mit ihren langen blonden Haaren und ihrer herzlichen Art.

Diese Art scheint übrigens gut bei den Besuchern anzukommen. „Mit einigen Gästen freundet man sich richtig an. Vor allem, wenn diejenigen zum wiederholten Male kommen oder länger bleiben“, sagt sie. Genau so sei es etwa mit den Monteuren von Vilsa-Brunnen, die aufgrund ihrer Aufträge in der Samtgemeinde auch schon mal mehrere Wochen blieben. Und auch mit den Gästen aus Ecuador, die das Gästehaus Weihnachten gemietet hatten, habe sie sich gut verstanden. „Mein Mann und ich haben den Weitgereisten dann sogar einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Darüber haben die Ecuadorianer sich total gefreut“, erinnert sich die Bruchhausen-Vilserin. Denn einen Tannenbaum zu bekommen, damit rechnen die Gäste nicht. Schließlich steht dieser nicht mit auf der Liste der Voraussetzungen, die ein Fünf-Sterne-Gästehaus erfüllen muss: Dort sind vielmehr verfügbares WLAN, Bademäntel, Kosmetikspiegel, Föhne, ein Strandkorb, ein Heizpilz und eine notwendige 55 Zentimeter Betthöhe gelistet.

Letzteres sei am Anfang die größte Herausforderung gewesen, lässt Sabine Pohl wissen. „Die Matratzen waren eben nur auf einer Höhe von 50 Zentimetern“, erinnert sie sich. Sie habe daher schon Holzklötze unter das Bett stellen wollen. Den Auftrag für die Klötze hatte sie schon an die Tischlerei Heidhoff gegeben. „Doch dann war der Tischler glücklicherweise darauf gekommen, das Lattenrost einfach höher zu stellen“, sagt Pohl und lacht erleichtert. Der Vertreter vom Tourismusverband, der der Gästehaus-Inhaberin für die Zertifizierung persönlich einen Besuch abstatte, hatte die fehlende Liegehöhe nämlich bemängelt. „Ich habe ihm, nachdem das Bett richtig eingestellt war, dann einfach nur noch ein Bild von dem an die Matratze gehaltenen Zollstock geschickt.“

Insgesamt verfügt das Gästehaus vier Doppelzimmer. Im Erdgeschoss gibt es ein Gäste-WC und ein Badezimmer sowie ein weiteres Bad im Souterrain. Dort ist auch ein Fitnessbereich angesiedelt. Wer dagegen lieber ein wenig die Seele baumeln lassen will, kann seine Zeit in den hellen Zimmern auch am Fernseher verbringen, denn: Einen kostenfreien Netflix-Zugang gibt es obendrauf.