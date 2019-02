Jörg Hespenheide ist für alle Vorschläge zur künftigen Nutzung des Gebäudes offen. (Dominik Albrecht)

Syke. Unkraut bahnt sich seinen Weg durch den gepflasterten Boden, wächst die Hauswand hinauf. Ein Schild mit der Aufschrift „Galerie“ ist der einzige Zeitzeuge, der zuletzt als Ausstellungsraum und Künstleratelier von Liane Gerull genutzten Räumlichkeiten an der Hauptstraße 46 in Syke. Das Einzige, das an dem seit Sommer 2017 leer stehenden Haus an „Kunst“ erinnert, ist ein gelbes Graffiti an einer der Fensterscheiben. Ja, dieses Haus hat seine besten Zeiten hinter sich. Und dennoch herrscht scheinbar Stillstand bei der der Kirchengemeinde Syke gehörenden Immobilie. Doch das ändert sich jetzt, wie Jörg Hespenheide, der Vorsitzende des Bauausschusses des Kirchenvorstands, am Mittwoch verraten hat.

Lange sei man beim Landeskirchenamt in Hannover nicht in der Lage gewesen, eine Entscheidung zu treffen. „Es war schon längerfristig die Rede davon, dass es in diese Richtung gehen kann. Und jetzt ist es final“, bestätigt Jörg Hespenheide milde lächelnd. Doch von Anfang an und weniger kryptisch: Das Haus an der Hauptstraße wurde bereits in den 1930er-Jahren von einer Privatperson an die Kirche vererbt. Ebenso das dazugehörige Grundstück. Aus den Formulierungen des Testamentes ging aber nicht wirklich hervor, ob ein Verkauf im Sinne des Erblassers ist. Nach einem Wechsel in der Landeskirche sprachen sich die Sachbearbeiter aber ohnehin vehement gegen einen Verkauf aus. Seitdem wurden die Räume vermietet.

Zu den letzten Mietern gehörte ein Brillengeschäft sowie besagte Syker Künstlerin, seit Sommer 2017 steht das Gebäude leer. Und auch der Zustand lässt nach all den Jahren zu wünschen übrig. Saniert wurde nämlich nie. Das führt zum heutigen Problem, dass das Gebäude nach Jörg Hespenheides Einschätzung nicht mehr sanierungsfähig ist. „Die Investitionen würden bei weitem den anschließenden Nutzen übersteigen. Von daher müsste man eher zum Neubau tendieren.“ Spruchreif war aber nie etwas.

Doch jetzt sind sich die Landeskirche, der Sprengel Osnabrück, der Kirchenvorstand Syke und das Kirchenamt Sulingen einig. „Wir werden das Grundstück auf Erbbaurecht auf 99 Jahre vermieten“, lässt Hespenheide die Katze aus dem Sack. Das heißt: Interessenten können sich ab sofort bewerben, die Frist läuft bis zum 5. März. Wer den Zuschlag bekommt, darf dann laut Hespenheide mit der Fläche „alles machen, was er möchte, beziehungsweise was die Stadt Syke zulässt“. Das Grundstück bleibt dabei im Besitz der Kirche.

Auf diese Weise habe man sowohl den Erblasser bedacht als auch das Beste aus dem Grundstück gemacht. Die Mieteinnahmen sollen, früher wie heute, einem guten Zweck zugeführt werden. Beispielsweise floss dadurch Geld in den Bau der Diakonie-Pflegestation. Diese Tradition „muss weiter so bleiben“, unterstreicht Jörg Hespenheide. Wie viel künftig in die Kasse der Kirche fließt, weiß das Kirchenvorstandsmitglied noch nicht. Der Betrag errechne sich unter anderem aus dem ortsüblichen Grundstückspreis und der angestrebten Nutzung. „Das wird sich aber auf einige wenige Hundert Euro im Monat belaufen“, erzählt Jörg Hespenheide nach einem Blick in die Unterlagen.

Die Vermietung auf 99 Jahre habe zudem den Vorteil, dass die Kirche eine langfristige Einnahmequelle erhalte. Natürlich könne man von einer einmaligen Summe auch „immer häppchenweise etwas wegnehmen“, ein steter Geldfluss sei aber deutlich komfortabler. Ein weiterer Vorteil: die Hintertür im Erbbaurecht. „Wenn die Zahlung ausbleibt, fällt alles sofort an die Kirche zurück.“ Des Weiteren begrüßt Jörg Hespenheide das Gefühl, selbst nach seinem noch in ferner Zukunft liegenden Ausscheiden aus dem Vorstand, seinen Nachfolgern eine finanzielle Sicherheit hinterlassen zu können.

Der Syker Kirchenvorstand selber habe keine genauen Vorstellungen, was auf dem Grundstück realisiert werden sollte. „Wir wollen nur keine unseriösen Sachen wie ein Rotlichtmilieu oder die fünfte Spielhölle. Ansonsten lassen wir uns alles auf den Tisch legen.“ 572 Quadratmeter Fläche gilt es zu bebauen, im B-Plan ist eine dreigeschossige Bauweise mit Dachgeschoss vermerkt. Jörg Hespenheide geht davon aus, dass der Abriss unausweichlich ist: „Ich habe bisher noch keinen getroffen, der meint, man müsste das Haus dringend erhalten.“ Der Fahrplan nach dem 5. März ist noch nicht in Stein gemeißelt. Jörg Hespenheide blickt aber vorsichtig in die Zukunft: „Ich denke, dass wir innerhalb weniger Monate danach das Thema vom Tisch haben wollen.“