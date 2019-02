Sie wollen Twistringen Ende März ordentlich einheizen: die Jungs von Boppin' B. (Boppin B)

Sie sind schon seit mehr als 30 Jahren in der Szene aktiv und schreiben selbst, dass noch lange nicht Schluss ist: Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt machen wollen?

Dietrich Beck: Na klar, wir haben noch so viele Träume, da müssen wir mal locker noch 30 Jahre dranhängen, und wenn die dann vorbei sind, versprechen wir, dass wir wieder neue Träume haben. Es gibt noch so viele Länder und Orte, die wir noch nicht bereist haben, Festivals und Clubs, die wir noch nicht bespielt haben und vor allem: nette Menschen, die wir noch nicht getroffen haben. Zudem träumen wir noch immer vom perfekten Song, den wir bis dato noch nicht geschrieben haben. So 'ne Nummer, die die ganze Welt tanzen, feiern und träumen lässt – und eventuell als positive Nebenwirkung Fußpilz heilt.

Dazu kam es, weil Golo und Thomas auf dem Schulfest ihres Gymnasiums jedes Jahr einen anderen Sound spielen wollten und einen Freund, der Rockabilly spielte, gefragt haben, ob er nicht etwas so in Richtung ‚Stray Cats’ machen möchte, von denen die Jungs damals auch Fans waren. Er wollte, und so entstand die Kapelle. Damals, Mitte der 1980er-Jahre, war ja eher Synthie-Pop à la Depeche Mode angesagt oder so Hardrock wie Scorpions oder Bon Jovi, und von daher war die Entscheidung für Rockabilly ganz sicher keine Entscheidung hinsichtlich eines erhofften Erfolges, sondern entstand schlicht und ergreifend aus Lust und Laune heraus.

Der eine schönste Moment, den kann man eigentlich nicht so richtig benennen, aber wir denken schon, dass der Tag, an dem unser Video zu „If You Believe“ zum ersten Mal auf MTV lief, ein ganz besonderer Tag war. Wir waren ja schon davor so viele Jahre unterwegs gewesen, und so richtig daran geglaubt haben wir vielleicht nicht mehr, hoffen tut man wohl immer. Und als es dann passiert ist, war das sehr emotional für uns.

Unbedingt. Wir denken, dass wir uns immer wieder weiterentwickelt haben. Manche, glücklicherweise sehr wenige alte Fans fanden das „Früher“ besser, aber aus dieser Sicht heraus wäre Stillstand die Option gewesen. Nur: Als Musiker – oder noch besser: als Künstler – ist Stillstand echt ätzend. Aber ich denke, unüberhörbar haben wir uns allein schon von der Spielkultur enorm entwickelt, sind eine wahnsinnig tighte, fett groovende Live-Band mit einem über die Jahre immer besseren Sound geworden. Wobei auch alte Fans immer anmerken, dass wir schon zu Beginn immer einen auffallend guten Sound hatten.

In unserem Falle, wie wir finden, eine sehr große. Tatsächlich waren es ja immer „nur“ die Sänger, die gewechselt haben, aber genau die haben uns auch stilistisch immer wieder verändert. Mit Markus haben wir eher so im Stile von Bill Haley geklungen, darin war er einfach stark, mit Micha kam eher die Elvis- und Johnny-Cash-Seite der Band zum Tragen, Sebastian hat unserem Empfinden nach wiederum eine eher soulige Stimmfärbung gehabt. Das lässt sich so im Nachhinein ganz gut einordnen, deswegen lasse ich Michi auf der Aufzählung heraus, den der Weg mit ihm, der ja „erst“ vor einem dreiviertel Jahr begonnen hat, manifestiert sich noch.

Mit „If You Believe“ sind Sie in die Charts eingestiegen und die breite Masse wurde aufmerksam. Fehlt Ihnen der ganz große Rummel?

Nö, eigentlich nicht wirklich. War ja auch spannend zu sehen, dass damals plötzlich 'ne Menge Leute zu den Konzerten gekommen sind, die uns ganz toll fanden und zwei Jahre darauf nicht mehr erschienen sind. Uns waren und sind die Leute, die vor 30 Jahren vor der Bühne gestanden haben, als uns noch keiner gekannt hat, oder die heute kommen, weil sie Bock auf uns haben auf jeden Fall viel wichtiger als so ein merkwürdiges „Rubbing Shoulders With The Famous“-Verhalten. Was uns fehlt, sind die besseren Hotels und die Anzahl der Freigetränke, aber grundsätzlich brauchen wir uns auch da nicht wirklich zu beschweren.

Vor allem mit Dick Brave And The Backbeats wurde Rockabilly auch in Deutschland immer bekannter. Würden Sie sich wünschen, dass sich davon mehr in den Charts niederschlägt?

Naja, die Baseballs oder Imelda May und einige andere schaffen es ja immer wieder, aber uns ist das nicht so wichtig. Wenn überhaupt, dann wäre es toll, wenn wir es noch mal schaffen würden. Und zwar aus einem eher nicht alltäglichen Grund: Viele denken ja immer noch, dass man fett Geld macht, wenn man in den Charts ist, aber das ist leider nicht mehr wirklich so. Spotify und Konsorten sein Dank. Aber wenn du in den Charts bist, hast du es einfacher, für gute Festivals gebucht zu werden und darauf sind wir natürlich scharf. Aber ganz klar, wenn Rockabilly populärer werden sollte, finden wir das schon genial, denn wir finden die Musik ja super, und warum sollten nicht noch mehr Leute in den Genuss von guter Musik kommen.

Wohin wird sich Rockabilly entwickeln?

Wenn wir dass wüssten, würden wir nen Rockabillyband-Businessplan vom Feinsten entwerfen und ihn meistbringend verkaufen. Daneben würden wir übrigens noch den weitaus einfacheren Plan zur Weltrettung und ewiger Glückseligkeit an den Start bringen. Aber jetzt mal ehrlich, das kann man nie wirklich sagen und genau das finden wir spannend. Die Szene ist in den letzten Jahren vielseitiger und damit auch offener geworden. Vor allem, wenn man rückblickend betrachtet, wie verbohrt es Ende der 1980er-Jahre teilweise zuging. Wir hoffen, dass diese Entwicklung Bestand hat, und wir unseren Teil dazu beitragen können.

Überlegen Sie, auch mal etwas anderes zu machen?

Man sollte nie nie sagen, aber nach fast 34 Jahren Bandgeschichte dürfen wir behaupten, dass sich uns diese Frage noch nicht gestellt hat. Boppin’ B ist eine Band, die einem als Künstler einen durchaus breiten Raum zur Entfaltung lässt, und wenn man möchte, kann man durchaus noch daneben aktiv sein. Frank schraubt an Autos, Golo ist schon öfter als mehr als ambitionierter Koch unter anderem auch im TV in Erscheinung getreten, Didi ist ohnehin Bassfreak pur, schreibt an einem weiteren Buch, entwickelt Tonabnehmer und Bässe mit, Thomas ist Edelfan bei der Viktoria Aschaffenburg und Michi hat ständig so viele Pläne und Projekte, dass das jeglichen Interviewrahmen sprengen würde. Und all das neben einer derart aktiven Band realisieren zu können, halten wir für ein großartiges Privileg.

Sie setzen vor allem auf eigene Songs, aber nun mal ehrlich: Was macht mehr Spaß? Covern oder selbst schreiben? Und warum?

Ganz klar: eigene Songs. Covern macht Spaß, aber ein eigener Song ist eine Herzensangelegenheit. Du erzählst deine Story auf deine Art, und wenn es dann Menschen gibt, die das mögen, ist das einfach großartig.

Zur Person

Boppin' B

ist eine Band aus Aschaffenburg bei Frankfurt am Main. In wechselnder Besetzung besteht sie seit 1985. Mit ihrem neuesten Album „The Bop Won't Stop“ kommen die fünf Musiker am 30. März nach Twistringen in die Alte Ziegelei.

