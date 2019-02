Für sie ist Europa mehr als nur ein Wort: Daher setzt sich die gebürtige Twistringerin Alissa Horstmann für eine bessere Europa- und EU-Politik ein. (Jonas Kako)

Frau Horstmann, bald stehen die Wahlen zum Europaparlament an. Sie sind Mitglied der neuen YES-Partei, die bei der Wahl antreten will und im Moment auf der Suche nach Unterstützer-Unterschriften ist. Wie kommt man darauf, eine neue Partei zu gründen?

Alissa Horstmann: Ich bin bei dem Schritt dazugestoßen, nachdem die Idee schon ausgesprochen worden war. Ich wohnte zu der Zeit zur Zwischenmiete in Münster und hatte einen Mitbewohner, der mit seinen Freunden politisch interessiert und engagiert war. Irgendwann saßen die alle zusammen und haben darüber gesprochen, dass bald wieder die Parlamentswahlen der Europäischen Union stattfinden. Dabei haben sie gemerkt, dass es für sie in Deutschland gerade keine Partei gibt, die ihre Interessen und die der EU so vertritt, wie sie sich das wünschen. Ein ehemaliger Bürgermeister saß auch in der Runde und so kam es zur Idee der Neugründung.

Es fing mit fünf bis zehn Leuten an, die erstmals diese Idee hatten.

Genau. Mein Mitbewohner kam danach zurück in die WG und fragte mich, ob ich eine Idee für einen Namen für eine europäische Partei hätte. Wir haben dann gebrainstormt und uns gefragt: Was steht hinter dieser Idee? Dann haben wir festgestellt, dass einem die EU vor der Nase sitzt. Und wie wertvoll sie ist, wird einem im Alltag eher selten bewusst.

Weil der Name genau das rüberbringt, was wir uns vorstellen. Es soll ein frischer Wind in die verstaubte Politik der Europäischen Union kommen, den wir als junge Partei mitbringen.

Im Moment sind wir viele junge Leute, aber das „Young“ bezieht sich auf die jungen und neuen Ideen und nicht auf das Alter der Mitglieder. Die Partei selbst wurde dann in Düsseldorf gegründet.

Wir wollen Europa voranbringen. Im Moment sitzen nationalstaatliche Vertreter im Parlament und vertreten nationalstaatliche Interessen. Wir sind der Meinung, dass europäische Interessen vertreten werden und man diese im Europaparlament über die nationalstaatlichen stellen sollte. In einem zweiten Schritt möchten wir, dass transnationale Parteien in Europa entstehen, die in allen Ländern gleichermaßen wählbar sind. Im Moment sitzen im Parlament nationalstaatliche Parteien, die deutsche, französische oder ungarische Interessen vertreten und in vielen Punkten gegeneinander arbeiten.

So würden alle Stimmen in einen Topf kommen, und die Parteien könnten in allen Ländern ihr Programm verkaufen. Dass auch dabei die Meinungen auseinandergehen, ist klar. Aber damit es zu einem Austausch kommt, muss es erst einmal ermöglicht werden, transnationale Parteien zu gründen. Außerdem halten wir es für sinnvoll, dass einige Kompetenzen, die im Moment bei den Nationen liegen, mehr auf europäische Ebene gehoben werden, um aktuellen Problemen zu begegnen, die vor Grenzen keinen Halt machen.

Wir sind eine junge und kleine Bewegung und haben uns daher vier Felder angeschaut, bei denen wir sagen: Es brennt. Das erste wäre die Energiepolitik. Was bringt es aus deutscher Sicht, aus der Atomkraft auszusteigen, wenn hinter der belgischen Grenze ein marodes Atomkraftwerk steht? Wir sind der Meinung, dass es eine europäische Atomaufsichtsbehörde geben müsste, die in allen Ländern gleichermaßen die Standards kontrolliert. Gleiches gilt für die Digitalisierung. Das ist ein riesiges Thema, das mit vielen neuen Gesetzen und Regeln einhergeht. Es wäre ein Vorteil, auf EU-Ebene einheitliche Standards zu schaffen, damit man nicht über die Grenze geht oder kommuniziert, wo andere Regeln gelten. Eine Zusammenarbeit wird dann ja nur behindert. Das dritte Feld ist Bildungspolitik. Wir sind der Meinung, dass Bildung auf nationaler Ebene bleiben sollte, aber es gibt einige Punkte, bei denen wir sagen, dass die Zusammenarbeit erleichtert werden muss. So sollte es mehr Austausch zwischen den Schulen geben. Außerdem sollte man Austauschprogramme vereinfachen und fördern. Ich persönlich hatte während meiner Schulzeit sehr wenig mit der EU zu tun, wir sind der Meinung, dass sie auch dort präsenter werden könnte.

Den haben wir „Entwicklungs- und Migrationspolitik“ genannt. Man sollte nicht die Flucht bekämpfen, sondern die Ursachen, die zu einer Flucht führen. Eine gemeinsame Politik bringt mehr als die von einzelnen Ländern.

Im Moment für die Bildungspolitik-Idee. Wir wollen ja nicht die Bildungspolitik in den Ländern umkrempeln. Ich habe ein Erasmus-Semester in Frankreich gemacht, das schwierig zu organisieren war. Kurse fanden nicht statt, andere Kurse konnte ich manchmal nicht belegen, weil es schon zu spät war. Eine Idee: Es soll ein übersichtliches Portal geben, in dem jede Hochschule einheitlich ihre Studiengänge und Angebote eintragen kann. So kann dann ein Austausch vereinfacht werden kann. Selbst innerhalb von Deutschland ist es ja schon schwierig, wenn man die Universität wechseln will. Mein Herzensthema ist aber eher der Klimaschutz. Aber das sind Politikfelder, die von uns noch erschlossen werden sollen. Vielleicht auch die Landwirtschaft. Wir müssen schauen, wo wir überhaupt noch Handlungsbedarf sehen. Was läuft schon gut? In vielen Bereichen gibt es ja schon Regelungen von der EU wie bei den Nitratwerten, aber das wäre der Bereich, in dem ich mich sehe.

Wir müssen insgesamt 4000 Unterschriften sammeln, damit wir an der Wahl teilnehmen dürfen. Da wir noch nie an einer Wahl teilgenommen haben, müssen wir bescheinigen, dass es Unterstützer gibt und es Sinn macht, dass wir teilnehmen dürfen. Das ist keine Mitgliedschaft, damit sagt man nur, dass die Partei teilnehmen darf. Es gibt keinerlei Verpflichtungen. Die Daten werden nur genutzt, um nachzuprüfen, dass es sich um eine wahlberechtigte und existierende Person handelt. Dann werden die Daten wieder vernichtet. Wir wollen 4500 Unterschriften sammeln, damit wir noch einen Puffer haben, wenn es ungültige Zettel gibt. Sicher ist sicher.

Der harte Kern ist im Moment dabei, einzelne Ortsgruppen zu gründen. Ich bin diejenige, die am weitesten nach Norden vorgedrungen ist. In Vechta und der ganzen Region bin ich die Einzige und hoffe natürlich auf Unterstützer, die sich mir anschließen. Eine Ortsgruppe zu gründen, wäre der nächste Schritt, um Informationen und Ideen aus allen Richtungen zu bekommen. Derzeit gibt es in Karlsruhe, Münster, Düsseldorf und Aachen Ortsgruppen. Wir sind daran interessiert, uns über Europa zu verteilen. Das ist gar nicht so leicht, denn allein in Deutschland darf man nur eine Partei sein, wenn man innerhalb von sechs Jahren an mindestens einer Landes- oder Bundestagswahl teilgenommen hat. Das widerspricht eigentlich unseren Interessen – wir wollen ja für Europa antreten.

Gerade hat keiner wirklich Lust, über Politik zu sprechen. Viele interessieren sich nicht wirklich dafür, auf EU-Ebene noch weniger. Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen zufriedener mit der EU sind. Da ist es wichtig, dass die EU ein bisschen demokratischer gestaltet wird und die Wahl direkter stattfindet. Dass man auch wieder über positive Entwicklungen aus der EU berichten kann. Sie gründet sich auf gemeinsame Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Das sind Werte, die im Moment nicht in allen Mitgliedsstaaten gewahrt werden. Man sollte sich mehr auf diese Werte besinnen.

Das Gespräch führte Tobias Denne.

Zur Person

Alissa Horstmann (26)

kommt ursprünglich aus Twistringen. Nach ihrem Bachelor-Studium in Münster studiert sie derzeit in Vechta Geografie im ländlichen Raum im ersten Mastersemester. Sie ist eine von rund 100 Mitgliedern der neu gegründeten YES-Partei. Mit dem WESER-KURIER spricht sie über die EU, Unterschriften und die anstehende Europa-Wahl.

Zur Sache

Formular und Infos

Weitere Informationen gibt es entweder per Mail an info@youngeuropeanspirit.eu oder auf der Internetseite www.youngeuropeanspirit.eu, auf der es auch das Unterstützer-Formular zum Ausdrucken gibt.