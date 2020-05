Der Ortsteil Süstedt des Fleckens Bruchhausen-Vilsen besteht aus den Dörfern Ochtmannien, Süstedt und Uenzen. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. „Och Mann!“ Dieser Stoßseufzer ist wohl jedem schon einmal entrutscht. Auch schon 1250? Eher nicht. Aus diesem Jahr stammt allerdings die erste urkundliche Erwähnung Ochtmanniens. Das zu Süstedt (Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen) gehörende Dorf wird sich wohl also eine andere Namensgebung suchen müssen. Wahrscheinlich war es ein kleiner Ochtmann – Ochtmanning –, der sich als Erster westlich der Bundesstraße 6 niederließ. „Der Hof des Ochtmann mag den Stammhof des Ortes gebildet haben“, heißt es dazu in der „Historisch-geographisch-statistischen Beschreibung der Grafschaften Hoya“ aus dem Jahre 1901.

Aktueller ist sicherlich das Buch „Ochtmannien einst und heute“, das der Arbeitskreis Dorfchronik 1994 veröffentlicht hat. Hedwig Albers, Margret Brüning, Margret Meyer, Elfriede Mücke, Lilly Schröder und Lisa Troue haben dafür recherchiert und interessante Fakten zusammengetragen. So hieß Ochtmannien seit seiner ersten Erwähnung Ochtmanning, Ortmann, Ochtmen, Ochtman, Ogtmunde, Ochtmunde und Ochmund. Zu Ochtmannien gehören auch die Dörfer Schaapsen und Otersen. Ob der kleine Ochtmann der Namensgeber des Ortes ist, bleibt allerdings ungewiss. Denn es gibt auch eine andere Herangehensweise: Ocht ist ein vorgermanisches Wasserwort. So wie auch Ache. Wo auch immer der Name herkommt: 1250 leisteten acht Bauernstellen aus Ochtmannien ihre Bremer Weserbrückenbeitragspflicht.

Das muntere Damen-Sextett, das die Dorfchronik zusammentrug, berichtet, dass 1678 Ochtmannien, Schaapsen und Otersen als eine Bauernschaft Ochtmannien genannt wurden. 1859 wurde die Gemeinde Ochtmannien gegründet, ein Jahr später erhielt sie auf Verfügung des Hannoverschen Landdrosten Hausnummern. Diese basierten auf den Brandkassennummern von 1753. 1884 wurde ein Schulhaus gebaut, 1885 wurde Ochtmannien dem Kreis Hoya zugeschlagen. Danach tat sich lange nichts, ehe 1974 acht Häuser aus Uenzen Ochtmannien zugeordnet wurden. 1992 hatte das Dorf etwa 290 Einwohner. Zu dieser Zeit gab es erstmals Straßenbezeichnungen und damit auch neue Hausnummern.

Die erste Erwähnung einer Schule stammt aus dem Jahre 1724. Der erste Lehrmeister hieß mit Nachnamen Sagitz. Ein deutlich bunterer Vogel in diesem Fachbereich war allerdings Carl Friedrich Ferdinand Söhle. Er unterrichtete von 1881 bis 1883, war darüber hinaus Musiker und Poet, den es ans Konservatorium in Dresden zog. Er schrieb einige Bücher, in denen von Ochtmannien die Rede war, unter anderem „Der lustige Musikant“. Der bekannteste Sohn Ochtmanniens allerdings ist Diedrich Heinrich Wätjen, geboren im Jahre 1758. Laut der Internet-Enzyklopädie Wikipedia gründete der Kaufmann die weltweit größte private Segelschiffreederei. Wätjen wurde als vierter Sohn einer Bauernfamilie geboren, folgte 1800 seinem älteren Bruder Julius nach Bremen. Ab 1808 tätigte er Geschäfte auf eigene Rechnung. Ab 1818 trat er nach vier Jahren Aufenthalt in England in eine Bremer Firma ein, die er bis 1821 sukzessive übernahm. Nach Aufnahme eines Teilhabers entwickelte sich das Unternehmen unter dem Namen D. H. Wätjen und Co. zur größten privaten Segelschiffreederei der Welt. Wätjen wurde 1837 zum Bremer Senator gewählt, behielt dieses Amt 20 Jahre. In Bremen erinnert die Wätjenstraße im Stadtteil Schwachhausen ebenso an ihn wie Wätjens Park in Blumenthal.