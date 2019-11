Auch die Engel, die Assistenten des Nikolauses, beteiligen sich an den Mitmachaktionen auf dem Twuster Weihnachtsmarkt. (UDO MEISSNER)

Es ist der Tag, bevor alle Kinder – groß wie klein – die erste Tür ihres Adventskalenders aufmachen. Es ist der Tag, bevor die erste Kerze des Adventskalenders angezündet wird. Der 30. November ist der Tag, an dem der Twistringer Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Für alle die, die nicht mehr warten wollen auf Spanferkel, Glühwein, Zimtduft und geschmückte Tannenbäume. Und für alle die, die neben der adventlichen Besinnung auch gerne etwas Trubel haben.

Am Sonnabend wie am Sonntag öffnen die Buden des Weihnachtsmarktes auf dem Vorplatz der St.-Anna-Kirche und im neuen Gemeindezentrum von 15 bis 20 Uhr. Marktmeisterin Sabine Nölker und Pastoralreferentin Birgit Hosselmann haben mit ihrem siebenköpfigen Team ganze Arbeit geleistet und 15 Hobbykünstler für das Gemeindehaus engagiert. Dazu kommen 14 Buden für die Frischluftfanatiker. „Das ist kein Schund hier“, stellt Hosselmann gleich klar. „Das sind alles hochwertige Sachen.“ Grußkarten, Adventsschmuck, Geschenkverpackungen. Könnte also sein, dass die Twistringer Marktbummler gleich am ersten Adventswochenende die – alle Jahre wieder – leidige Geschenkproblematik zu den Akten legen können.

Feuerzangenbowle und Dartscheibe

Dabei setzt das Organisatorinnen-Duo größtenteils auf Bewährtes. So sorgt die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) für Feuerzangenbowle. Ohnehin sind die Vereine aus Twustern und umzu auf dem Weihnachtsmarkt nahezu omnipräsent. Der SC Twistringen, die Flüchtlingsinitiative, die DLRG-Ortsgruppe, die katholische Jugend, der Fischereiverein sowie die Heimatvereine aus Stelle, Scharrendorf und Abbenhausen – sie alle engagieren sich für einen vielfältigen und bunten Markt. So wird eine riesige Dartscheibe aufgehängt, auf die aber mitnichten mit Pfeilen geworfen wird. Ein Fußball ist hier das Mittel der Wahl. Dazu kommt ein für Kinder kostenloses Karussell. Und was die Klöterbahn ist, wissen eingefleischte Twistringer Weihnachtsmarktgänger längst. Für alle anderen: hingehen.

Das Kolping-Café sorgt für Leckereien und warme Finger. Die Kunsthandwerkausstellung im Gemeindezentrum bereichern zwei Neulinge aus Twistringen: Saskia Ripke bringt ihre Näharbeiten mit, Sandra Kuhangel verkauft Stofftiere und Kinderschürzen, die ihre 93-jährige Großmutter genäht hat. „Ansonsten haben wir viele Aussteller aus dem Raum Vechta“, erklärt Sabine Nölker, die auch den Informationsstand des örtlichen Kulturkreises „Kurt“ im Gemeindehaus gegenüber der St.-Anna-Kirche platziert hat.

Und was darf bei einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen? Natürlich: Musik. Und die können Interessierte sogar selber machen. Denn: Der St.-Ansgar-Kirchenchor aus Bassum organisiert für Sonnabend ab 14 Uhr ein Rudelsingen in der St.-Anna-Kirche. Ab 15 Uhr schmücken dann die Lütten aus allen städtischen Kindertagesstätten den großen Baum im Marktzentrum mit selbst gebasteltem Schmuck. Am Sonntag tritt ab 15 Uhr der Chor der Grundschule Am Markt auf, 90 Minuten später unterhält das Nachwuchsensemble des Twistringer Blasorchesters, Lips And Sticks, die Besucher.

„Das wird ein Markt für alle Sinne“, verspricht Sabine Nölker. Und Birgit Hosselmann freut sich auf „eine tolle Zeit der Begegnung mit Menschen, die sich schon auf Weihnachten freuen“. Und die neben der adventlichen Besinnung auch gerne etwas Trubel haben.