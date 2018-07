Reingesprungen: Obwohl das Syker Freibad nur ein Schwimmer-Becken vorweisen kann, bietet sich ein Sprung ins Nass auf jeden Fall an. Nicht zuletzt durch den gratis Eintritt lohnt sich ein Abstecher allemal. (Fotos: Jonas Kako)

Syke. Der große Freibad-Check meldet sich zurück. Nachdem der SYKER KURIER im ersten Teil beim Naturbad Bassum mit fast voller Punktzahl die Messlatte sehr hochgelegt hat, knüpfen wir uns dieses Mal das Syker Freibad vor. Ins Auge sticht hier zunächst der schlanke Eintrittspreis von null Euro. Damit ist dem Freibad bereits einer von zehn möglichen Wasserbällen in unserer Wertung sicher. Aber kann es auch in den anderen neun Kategorien überzeugen?

Eintrittspreise: Am Eingang laufen die Besucher einfach vorbei. Die erste Station ist ausnahmsweise mal nicht die Kasse, wie sonst oft im Leben. Schwimmbad-Verwalter Sigfried Bengs erklärt, dass das Freibad kostenlos ist, weil der Syker Rat es so beschlossen hat. Einen Kassierer zu beschäftigen, wäre einfach zu teuer. „Das könnte mit dem Eintritt nicht wieder herein geholt werden.“ Zudem sei das Becken nicht beheizt, was auch enorm Kosten spare. Der Stadt Syke ist es zu verdanken: Ein Wasserball für das Freibad for free.

Kinder- und Jugendfreundlichkeit: Das Publikum im Spaßbad ist jung. „Die meisten sind bis zehn Jahre alt“, weiß Bengs. Allerdings erzählt der Verwalter auch, dass es früher eine größere Freibad-Kultur gegeben hat. Im Freibad Syke herrscht ausgelassene Stimmung, die vier Augen von Siegfried Bengs und Wiebke Kodytek wachen über die tobenden Zwerge im Schwimmbecken – den Wasserball für die Kinder und Jugendfreundlichkeit kann sich das Freibad Syke mühelos holen.

Extras im Wasser: Es gibt ein 36 Meter langes Schwimm-, ein Baby- sowie zwei Duschbecken. Auf Extras im Wasser, wie einen Springbrunnen, eine Badeinsel oder gar eine Wasserschaukel müssen Besucher verzichten. Hier gilt Mitbring-Pflicht für Spaßutensilien. Nichts daheim? Kein Problem. Ein Tauchring kann vor Ort für 3,50 Euro erworben werden, ein Schwimmbrett kostet zehn Euro und ein Masken-Schnorchel-Set für Achtjährige und Ältere gibt es zum Preis von zwölf Euro. Keine Extras im Wasser bedeutet null Punkte in dieser Kategorie. Für die Idee, Extras anzubieten, verdient das Freibad Syke jedoch einen halben Wasserball.

Gastronomie: Neben Pommes rot/weiß können sich hungrige Kids mit Cheeseburgern, Currywurst, Chicken Nuggets und Toast mit Salami/Schinken und Käse stärken. Die Preise sind moderat bis sehr günstig, für einen Cheeseburger werden 2,30 Euro fällig. An Getränken gibt es alles, was das Herz begehrt. Von Kaffee über Tee bis Softdrinks und Slush-Ice in verschiedenen Sorten. Mutti und Vati dürfen sich auch über ein Bier freuen. Besonders schön: Die Besucher können sich im Freibad auch mit diversen Eisbechern eine leckere Abkühlung genehmigen. Entweder auf dem eigenen Handtuch oder unter den Sonnenschirmen liegenden Sitzplätzen im Kioskrestaurant. Da ist schon ein Wasserball nötig, um sich das Ganze abzutrainieren. Spaß beiseite, es gibt einen Wasserball in der Kategorie Gastronomie.

Weitläufigkeit/Platz: Das Freibad Syke bietet eine Grünfläche in der Sonne und eine im Schatten. Das Gras ist gepflegt und nur wenig ausgetrocknet, allerdings sind viele Maulwürfe am Werk gewesen. Das verschönert die Grünfläche nicht unbedingt. Zudem ist im Freibad Syke sehr viel los, weshalb es auf dem mittelgroßen Gelände und in dem 36 Meter langen Schwimmbecken eng werden kann. Und auch die Plätze im Schatten sind rar. Gute Nachricht für Eltern: Die Schattenfläche erstreckt sich größtenteils über das Baby-Becken. Freibad-Verwalterin Wiebke Kodytek meint: „Früher konnte man hier keinen Grashalm mehr im Sommer sehen.“ Verglichen also mit den noch beliebteren früheren Freibad-Kultur-Zeiten, ist es heutzutage mäßig voll im Freibad Syke. Wer Bahnen ziehen möchte, sollte dies morgens tun. Abends reicht der Platz in dem einzigen Becken des Freibads oft nicht aus. Doch wer für lau, Weitläufigkeit pur im Sommer erwartet, ist wahrscheinlich auch zu anspruchsvoll. Letzten Endes verdient das Freibad Syke hier einen halben Wasserball.

Rutschvergnügen: Es gibt eine normale Rutsche, wie sie auch Kindergartenkinder aus dem Kindergarten kennen. Nicht zu groß, nicht zu klein, einfach solide. Eine Rutsche gibt es, daher gibt es auch einen Wasserball in dieser Kategorie.

Sprungvergnügen: Hier gibt es im Freibad Syke lediglich Startblöcke. Ein Sprungbecken mit Sprungbrettern fehlt. Diesen Wasserball kann sich das Freibad Syke leider nicht holen.

Sportangebot: Neben der Rutsche gibt es ein Klettergerüst, ein Matsch-Becken und zwei Tischtennisplatten. „Das Matsch-Becken kommt bei den kleineren Kindern sehr gut an“, hat Wiebke Kodytek beobachtet. Das Klettergerüst ist auch eher für Kinder jüngeren Alters gemacht. Für jüngere Kinder ist das Sportangebot sehr gut, ältere Kinder haben die Rutsche und die Tischtennisplatte. Das Sportangebot kann damit einen Wasserball absahnen.

Hygiene: Die Duschen, Umkleiden und Duschbecken sind sauber. Es gibt zusätzlich ein Fußwaschbecken für die Fußhygiene. Auch ein separates Toilettenhäuschen ist vorhanden. Beide Kabinen, für Männer und Frauen sind sauber. Noch ein Vorteil: In dem geräumigen Häuschen gibt es viele Toilettenkabinen. Auch hier gibt es einen Wasserball für das Syker Freibad.

Barrierefreiheit: Da das 36-Meter Becken nur über eine Leiter begehbar ist, ist es für Menschen mit Behinderung nicht barrierefrei. Schwangere und Babys können sich im schattigen Babybecken abkühlen. Ein halber Wasserball ist für die Barrierefreiheit drin.

Dort, wo die kostenlose Abkühlung wartet, wartet auch der ausgelassene Badespaß fürs junge Publikum und ein leckeres, vielseitiges und günstiges Gastronomieangebot. Das Freibad Syke erzielt mit siebeneinhalb Wasserbällen ein gutes Ergebnis. Also nichts wie hin und ausprobieren. In der Ferienzeit hat das Freibad von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Frühbaden können Frühaufsteher von 6 bis 8 Uhr.