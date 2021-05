Garten- und Landschaftsbau in dritter Generation: Harald Kusserows Netzwerk ist inzwischen so groß, dass er für viele Anfragen eine Lösung findet. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. Man muss nicht weit fahren für inneres Gleichgewicht. Wer über einen Garten verfügen kann – besonders in den aktuellen Corona-Zeiten –, hat richtig Glück. Der- oder diejenige kann sich dort ein kleines Stück vom Paradies schaffen, einen Ort für Freude und Harmonie. Da werden Lebensgeister geweckt und Sorgen vergessen, denn wenn es dem Garten gut geht, geht es auch dem Menschen gut. Es kann ein Platz sein, der der Fantasie keinerlei Grenzen setzt. Es lässt sich ein blühendes Blumenmeer schaffen, frisches Grün und somit eine Oase der Ruhe. Zum aktiv in der Erde wühlen oder zum Entspannen in einer schönen Ecke. Und wem das alles nicht aus eigener Kraft gelingen will, der kann sich Hilfe bei Fachleuten holen. Bei Garten- und Landschaftsgärtnern wie denen bei der Firma Kusserow in Berxen.

Man muss ja nicht gleich einen Ort haben wollen mit klaren Strukturen wie in den Gärten von Sanssouci oder Versailles - oder eher geordnete wilde wie in Cornwall. Aber falls doch, die Landschaftsgärtner von Kusserow liefern Ideen und Pläne, übernehmen aber auch Ausführung und Pflege. Wenn es exklusiv, individuell und ganz anders werden soll, stehen sie ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Vor allem, wenn der Anspruch an sich selbst hoch ist und die Umsetzung nur schwer gelingen will. Ein Garten, der sowohl dem Auge Genuss bietet als auch dem darin Verweilenden Freude, ist eine komplexe Angelegenheit. Dabei sollten Besitzer größerer Flecken Natur vor allem auf die verschiedenen Gestaltungselemente und -ebenen achten, um sich selbst Freude zu bereiten.

Falls es ein größeres Projekt wird, haben die Kusserower dank langjähriger Kooperationen mit diversen Landschaftsarchitekten bisher noch für jede problematische Konstellation eine Lösung gefunden. „Herausforderungen finden sich öfter und das mag ich, daher bin ich auch seit sieben Jahren Präsident im Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Niedersachsen/Bremen“, so Harald Kusserow, der jetzt in dritter Generation die Firma führt. Jeder Garten weise neue und andere Problemzonen auf, es sei immer wieder aufwendig, daraus eine Komposition zu schaffen, die dem Kunden gefalle. „Aber es ist auch ein befriedigendes Erlebnis, gemeinsam mit dem Kunden ein Ziel zu erreichen, das ins Auge sticht und begeistert“, beschreibt der 51-Jährige seine Freude an qualitativ hochwertiger Arbeit. Immerhin sei ja der Beruf glücklicherweise nicht an starre Konzepte gebunden.

Seit mehr als 70 Jahren haben sich die Garten- und Landschaftsbauer der Familie Kusserow mit Kreativität und Kompetenz dieser Aufgabe gewidmet. Seitdem ist ihr guter Ruf im Umkreis gewachsen und mit ihm das Unternehmen. Arbeitete damals bei der Firmengründung 1949 noch Willi Kusserow ganz allein, so beschäftigt dessen Enkel Harald heute 24 Mitarbeiter und bildet Jahr für Jahr zwei bis drei Lehrlinge aus. „Unser Verbreitungsgebiet ist rund 60 Kilometer rund um Bruchhausen-Vilsen“, sagt Harald Kusserow. Zurzeit freut er sich besonders über einen Auftrag der Gemeinde Weyhe, denn dort pflanzen sie gerade 70 Bäume und legen Staudenbeete an: „Da bin ich jetzt schon gespannt auf den schönen Wald am öffentlichen Parkplatz, der Schatten spendet.“

Für diese Arbeiten haben sie in Berxen auf dem eigenen, gut ein Hektar großen Grundstück mittlerweile eine Vielzahl von einsatzbereiten Maschinen: „Hier ist eigentlich nur unser Lagerplatz für Materialien und Maschinen, aber die eine Halle, die wir bisher nutzten, reicht bei Weitem nicht mehr aus.“ Kleine Notiz am Rande: Der Betrieb liegt gleich gegenüber vom historischen Bahnhof Berxen, da hat noch Urgroßvater Kusserow beim Gleisbau mitgeholfen; dessen Sohn Willi soll sich nur deshalb dem Gartenbau zugewandt haben, „weil ja nun alle Schienen schon lagen“, schmunzelt Harald Kusserow.

Nicht nur die Umsetzung von Gartenträumen in blühende Realität ist den Kusserows eine Herzensangelegenheit. Zu ihren mannigfachen Angeboten zählen auch Pflasterungen und Fassadenbegrünung, Teichanlagen und Holzbauten wie Pergolen oder Terrassen – oder auch ganz einfach die saisonale Rundumpflege des Gartens. „Der Garten als Ort für seelische und körperliche Erholung hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert gewonnen. Damit einher geht auch der Wunsch nach besonderen Gartenformen – dem wir gerecht werden“, ist Harald Kusserow überzeugt. Auch wenn es bei stetig steigenden Auftragszahlen manchmal schwierig werden könne - aufgrund von Fachkräftemangel.