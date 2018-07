Wasser marsch: Damit Besucher pünktlich zur Eröffnung den Pool nutzen können, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. (Janina Rahn)

Süstedt-Ochtmannien. Wer einen empfindlichen Schlaf hat, sollte sich für das kommende Wochenende vielleicht Ohrstöpsel kaufen. Das Hill-of-Dreams-Festival steht wieder in den Startlöchern und wird Freitag und Sonnabend, 6. und 7. Juli, am Freidorfer Weg in Ochtmannien Feier- und Musikwütige in Ekstase versetzen. Das Electro-Spektakel wird einmal mehr aus einem Line-Up aus mehr als 30 DJs bestehen. Dazu warten eine Schaumparty, ein Pool sowie Camping-Möglichkeiten. Headliner dieses Jahr sind Gestört aber Geil sowie Stunnah & DJ Kaylab.

Wasser Marsch hieß es am gestrigen Mittwoch auf dem Acker am Freidorfer Weg. Diesmal musste aber mitnichten ein Feldbrand gelöscht werden. 120 Kubikliter Wasser füllen vielmehr den neu angeschafften Pool. Genug Platz also, um sich bei den erwarteten 24 Grad zu dicken Bässen eine Abkühlung zu verschaffen. Auch sonst steht das Hill of Dreams in diesem Jahr unter dem Motto „alles ist größer“. Dem Gedanken soll schon alleine der Umzug nach Ochtmannien Rechnung tragen. Denn das Musik-Spektakel ist mittlerweile aus Süstedt herausgewachsen. „Die Wiese war vergangenes Jahr voll, da hat niemand mehr raufgepasst“, erklärt Sven Kliesch und blickt auf die rund 1600 angereisten Besucher zurück. Durch die flache Location passe der Name „zwar nicht mehr so toll“, aber im großen und Ganzen sei das Gelände für den Aufbau besser geeignet. Sven Kliesch will aber mit seinem Mitstreiter Steffen Nolte neue Höhen erreichen. „Wir wollen natürlich die 1600 wieder erreichen. Gut wäre aber, wenn wir die 2000 schaffen“, sagt Kliesch. Die guten Wetterprognosen sollen dabei helfen.

Gleich und gleich gesellt sich gern

Und natürlich das Line-Up. Und das kann sich, angeführt von Gestört aber Geil und Stunnah & DJ Kaylab als Headliner durchaus sehen lassen. Moment, Gestört aber was? Dahin kommen wir gleich. Den Startbeat legt am Freitag um 18 Uhr FYCO vor, der die Mengen mit EDM und Chart-Musik in Stimmung bringt. Danach geben sich WHVCKER, Praise the Sound, Truebeatz, Igniter, Youree, Beatcrusher und weitere die Klinke in die Hand. Um 22.30 Uhr sind dann Gestört aber Geil dran. Hinter dem Namen verbergen sich die DJs Spike*D und Nico Wendel, die sich – na klar – in einer Disco kennengelernt haben. Schnell merkten sie, dass sie mit Tech und Deep House gepaart mit Pop-Songs ähnliche Musikstile haben und schlossen sich 2010 zusammen. Den Durchbruch feierte das Duo auf dem Sputnik Springbreak vor sechs Jahren. Der erste wirkliche Durchbruch gelang Gestört aber Geil mit der Single „Unter meiner Haut“, welches sie mit Koby Funk und Wincent Weiss aufnahmen. 2015 erreichte der Song Platz sechs der deutschen Charts und wurde mit der Goldenen Schallplatte honoriert. Überdies sackten sie im gleichen Jahr den Napster-Fan-Preis als beste Band ein. Sven Kliesch bringt den Erfolg auf den Punkt: „Was will man dazu noch groß sagen? Die laufen im Radio hoch und runter.“

Das schafft der in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag um 0 Uhr auftretende Stunnah auch. Und das sowohl als Künstler als auch als Moderator bei Bremen Next. Mit seinen Doubletimes verdreht er seit den 2010er-Jahren den Musikkennern den Kopf. Für einige Fachstimmen hat sich Stunna durch Auftritte in England, Spanien und Amsterdam zu einer „der Galionsfiguren der Globalisierung von Drum‘n‘Bass“ gemausert. Eine Meinung, der sich Sven Kliesch gerne anschließt: „Drum-and-Bass-mäßig ist er in Norddeutschland das Leit-Tier.“ Kein Unbekannter ist auch seine Begleitung an diesem Tag: DJ Kaylab. Der Resident aus dem Bremer NFF-Club hatte mit sechs Jahren schon seine erste Berührung mit der Musik, als er das Schlagzeug seines Vaters beackerte. 1995 entdeckte er dann doch die elektronische Tanzmusik für sich und entwickelte sich auf dem Bereich weiter. Vor 18 Jahren kam er mit einem neuen Genre aus England in Berührung – dem UK Garage. Eine Mischung aus House, Elektro, Drum and Bass, Black und weiteren Genres.

Drei Stunden vorher ist Timbo an der Reihe. Er zählt für Kenner zu den angesagtesten elektronischen DJs und zu den Aufsteigern der deutschen Szene. Der international erfolgreiche DJ aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen stand bereits mit DJ-Größen wie Nicky Romero, Headhunterz, Avicii und Don Diablo auf der Bühne. Sogar ein eigenes Festival hat Timbo mit dem Electrisize Festival gegründet. Sein Song „Watcha“, der im September rauskam, ist direkt in die Top 20 der Beatport Charts gelangt. Sein neuster Track „Moneymaker“ steht laut Ankündigung schon in den Startlöchern. Und auf wen freut sich Sven Kliesch am meisten? Der gibt sich diplomatisch und hat „auf alles bock“. Ohnehin werde er mit der Organisation genug zu tun haben und nur selten ans Feiern denken können. Einen Abstecher wird er aber auf jeden Fall zu Monkey Beatz machen. „Die decken szenemäßig alles ab, von Goa über Hardstyle und Co.“, sagt er.

Das Hill of Dreams geht am Freitag von 18 bis 4 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 4 Uhr. Karten gibt es online auf www.hill-of-dreams.de an diesem Donnerstag noch bis 18 Uhr zu den Vorverkaufspreisen und kosten 32 Euro für Sonnabend, 29 Euro für Freitag und 44 Euro für ein Wochenend-Ticket. Danach erhalten Interessierte an der Abendkasse für 35 Euro (Sonnabend) respektive 30 Euro (Freitag) Zutritt zum Festival-Gelände. Wer vor Ort Campen möchte, ist für acht Euro dabei.

Billiger wird es mit ein wenig Glück mit dem SYKER KURIER. Dank freundlicher Unterstützung der Veranstalter verlosen wir auf unserer Facebook-Seite zwei mal zwei Freikarten. Teilnahmeschluss ist Freitag, 6. Juli, um 14 Uhr.