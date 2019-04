Dass Alpenhörner besser auf den Hohen Berg als in das Gebirge passen, das will die Gruppe Alpcologne beweisen. (FR)

Syke. „Ohne Rhythmus gibt es keinen Jazz. Wenn man nicht mehr mitwippen kann, ist das kein Jazz mehr!“ Dieser Meinung des Jazzers Benny Waters sind Gerd und Gertrud Harthus wahrscheinlich auch. Seit Ewigkeiten haben sie sich dem Jazz verschrieben und wollen diese Liebe auch an andere weitergeben. Sie gründeten den Verein Jazz Folk Klassik und gehen im Juni mit der 17. Ausgabe des Jazz-Folk-Bikes an den Start. Sieben Konzerte im Zeichen des Jazz. Los geht es am 7. Juni mit der Gruppe Dictionary of Funk.

„Funky Stuff aus HB“ haben sich die sieben Musiker auf die Fahne geschrieben. Ausgezeichnet mit dem deutschen Rock-und Pop-Preis bringen sie ab 20 Uhr „Funky Grooves und ehrliche Soul-Power“ in den Biergarten des Restaurants Maximilian.

Aufgewärmt geht es dann am 8. Juni in den zweiten von drei Festival-Tagen. Ab 15 Uhr ertönen die Alphörner von Alpcologne auf dem Hohen Berg in Ristedt. „Was geht Alp?“ heißt das Programm, Besucher dürfen sich laut Ankündigung auf Eigenkompositionen und einzigartige Neuinterpretationen freuen. „Ich hatte nach ihrem vergangenen Konzert noch mit Victoria Riccio geschrieben und sie war der Meinung, dass die Alphörner nicht in die Alpen gehören, sondern zum Hohen Berg. So schön sei es noch nie gewesen“, erzählt Gertrud Harthus mit einem Anflug von Stolz in der Stimme und einem breiten Lächeln im Gesicht.

Der Besuch von Tuuletar geht indes auf die Initiative von Frank Reglin zurück. Seinen Worten nach hat sich das Quartett vor sieben Jahren an der königlichen Akademie in Dänemark beim Musik-Studium kennengelernt. Ihre Musik biete eine unheimliche Bandbreite aus der finnischen Tradition – aber auch modernem Hip-Hop. Was genau darunter zu verstehen ist, erfahren Interessierte beim Besuch, ab 17.30 Uhr. Dann schallmeit das Quartett im Kreismuseum Syke. Reglin ist sicher: „Das wird auf alle Fälle eine spannende Sache.“ Kleiner Fun-Fact: Fans der Erfolgsserie „Game of Thrones“ kennen die Stimmen der vier Damen vielleicht, ohne es zu wissen. Denn Tuuletar summten und trällerten das Lied „Alku“.

Trällern werden auch Vladyslav Sendecki und das Atom-String-Quartet. Auch am Sonnabend, 8. Juni, aber im Konzertsaal der Kreissparkasse. Ab 20 Uhr gibt es einen Mix aus Piano und Strings von Sendecki, gepaart mit den Künsten des Streichquartetts. „Das Atom-String-Quartet ist eine international gefragte und anerkannte Gruppe. Wir können stolz sein, dass wir sie hier auftreten lassen können“, ist sich Gerd Harthus bewusst.

Und dann wären wir schon beim letzten Tag des Festivals. Der Pfingstsonntag startet um 11.30 Uhr mit einem Auftritt der Band Nest im Gleis 1. Der Name sei an das Trio von Esbjörn Svensson EST angelehnt. Daher bestehe Nest auch aus einem Pianisten, Drummer und einem Bassisten. „Ich fand die Idee, eine stilistische Anlehnung an das berühmte EST-Trio, sehr interessant“, verrät Gerd Harthus. Die Musik der Syker sei „sehr frisch“ mache Spaß und habe ihr Publikum.

Den Abschluss des Jazz-Festivals bildet erneut ein Doppelkonzert im Garten des Syker Vorwerks. Die erste Hälfte beginnt um 14.30 Uhr mit B3. Hier treffe die „Freiheit des Jazz auf die Energie des Rock“. B3 ist laut Jazz-Experte Gerd Harthus Musikerslang und bezeichnet eine Hammond-Orgel. Und die wird von Andreas Hommelsheim gespielt. „Er ist einer der bekanntesten Studiomusiker Deutschlands, der auf zig Produktionen zu hören ist – aber niemand weiß, dass er es ist“, erklärt Gerd Harthus. So habe Hommelsheim schon mit Nena, Jan Delay, Max Rabe, Jennifer Rush und weiteren zusammengearbeitet, mehrere Preise abgeräumt sowie als Musik-Produzent Hand angelegt bei deutschen Film-Fassungen wie „Arielle“, „Aladdin“, aber auch „Ice Age 4“ und „Epic“. „Genuuug“, ruft selbst Gertrud Harthus angesichts dieser langen und noch nicht beendeten Liste. Begleitet wird Hommelsheim unter anderem vom Gitarristen und Sänger Ron Spielman. „In der Szene einer der bekanntesten deutschen Pop-Gitarristen und Singer-Songwriter“, weiß Gerd Harthus.

Die letzten Reserven müssen Jazz-Fans für Inga Rumpf and Friends aufbringen. Die erste Melodei ertönt um 16.15 Uhr. „Davon erhoffen wir uns natürlich einen vollen Garten“, sagt Gerd Harthus und lacht. Bekannt geworden ist Rumpf durch ihre Zeiten bei den Bands Frumpy und City Preachers. Zu letzterer weiß Reglin: „Die einzige Band in Deutschland, die für Furore gesorgt hat, weil sie erstens im Fernsehen aufgetreten ist und zweitens mehrere Schallplatten gemacht haben.“ Mit „Singing Songs“ liefere Rumpf eine „Momentaufnahme sinnlicher Tiefe“ und pure Emotion, gekleidet in Text und Musik.

Karten für das Festival sind ab sofort erhältlich – und das in vielfacher Ausführung. Wer alle Konzerte besuchen möchte, schlägt bei der Festival-Karte für 63 Euro zu (Tageskasse 70 Euro). Ein Ticket für drei Konzerte kostet 43 Euro (Tageskasse 50 Euro). Dem Doppelkonzert mit B3 und Inga Rumpf kann für 25 Euro gelauscht werden (Tageskasse 28 Euro). Für die Einzelkonzerte von Tuuletar und Vladyslav Sendecki werden je 18 Euro fällig (Tageskasse 21 Euro). Und die Einzelkonzerte von Dictionary of Funk und Nest gehen mit je zehn Euro ins Rennen (Tageskasse ebenso). Karten gibt es bei der Kreissparkasse Syke, im Bremer Pressehaus sowie allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER.