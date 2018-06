Gute Stimmung: The Bobbies spielten Lieder aus der Beat-Zeit. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Sage und schreibe 34 Stücke gaben The Bobbies am Mittwochabend bei Musik im Park zum Besten. Sänger Uwe, Davy und Toni an den Gitarren, Drummer Harro und Sängerin Anne – auch zuständig für Percussion – zeigten dabei nicht das kleinste Zeichen von Ermüdung oder nachlassender Spiel- und Sangesfreude.

„1961 hatten wir unseren ersten Auftritt in Bremen, spielten bis 1968. Aus privaten und beruflichen Gründen gab es dann eine Pause, und 2001 entschlossen wir uns zu einem Comeback“, erfuhr das Publikum von Sänger Uwe. Die Anfangsbuchstaben von "Boys of beat by international electronic sounds" ergeben ihren Bandnamen. Die gleichnamige Gruppe aus Memphis machte sich den erst 1966 zu Eigen. Eigentlich sollte die Martfeld Blues Band an diesem Abend spielen. Doch wegen Erkrankung von Sänger Norbert Ohrt, der seit Jahren mit Schüben Multipler Sklerose kämpft, sprangen die Bremer ein. Patrick Gehrke vom Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen hat die Martfelder nun für 2019 fest eingeplant, wie er sagte.

Volkslied "Satisfaction"

Titel der Großen in der Musikszene der 60er- und 70er-Jahre folgten Schlag auf Schlag. Es dürfte keiner dabei gewesen sein, der beim Publikum nicht auf begeisterte Resonanz stieß. Von „Come On And Shake“ über Chuck Berrys „Go Johnny, Go“, das Sängerin Anne stimmlich ohne Mühe ihren Mitstreitern Uwe, Toni und Davy an den Gitarren und Schlagzeuger Harro entgegensetzte, bis zu „Satisfaction“ von den Rolling Stones wogte der Sound durch die Baumkronen. „Man kann bei den Titeln ja schon von Volksliedern sprechen“, meinte Uwe.

Und weiter ging es mit dem Song von Ray Davis, geschrieben für die Gruppe Kinks: „You Really Got Me“. Es folgte ein guttural von Anne vorgetragenes „Around And Around“ der Stones. Wogendes Mitwippen war auf den Sitzplätzen zu beobachten. Bei Davys grandiosem Vortrag „Paint It Black“ hielt es eine Dame in Rosa nicht mehr auf ihrem Platz, und auf Socken tanzte sie vor der Bühne. Zögerlich folgte später eine im Jeans-Outfit. Da gab es bei früheren Veranstaltungen durchaus schon mehr Tänzerinnen. Meistens sind es die Damen, die sich trauen. „Sha-La-La-La-Lee“ scholl es dann durch den Park, und mit Bezug auf die Frage nach dem Alter, die angeblich manchmal an die Bandmitglieder gestellt würde, war der Song der Puhdys die Antwort: „So alt wie ein Baum“. Eifrig bewegten sich inzwischen ein paar Line-Dancer zu „Have You Ever Seen The Rain“, der zum Glück an diesem kühlen Abend ausblieb. Eine Eigenkomposition der Bobbies, „Ein guter Tag“, wurde von den Musikfreunden auf den Bänken oder an den Stehtischen unbedingt bestätigt.

Großartige Schlagzeugeinlagen gepaart mit dem Können der Männer an den Gitarren und den Songs zu dritt waren zu hören. Auch beeindruckend: Annes Percussion-Begleitung, dazu ihre oft rockige Röhre wie bei „Snoopy“ von den Petshop Boys und Nat King Coles „Route 66“. Beim Peter-Kraus-Titel „Motorbiene“ ließ Davy die Saiten aufheulen wie beim Start einer Maschine.

Mit „All Right Now“ von Free und „Bye, Bye Love“ von den Everly Brothers beendeten die Bobbies das Kapitel Musikgeschichte, mit dem sie die Zuhörer an diesem Abend begeisterten und zeigten: „Rock'n'Roll The Music“ wirkt wie ein Gesundbrunnen. Wer „Halbstark“ auferstehen lässt, den Song der Yankees aus der ersten Beat-Club-Sendung von Radio Bremen, als wären die Bobbies selbst noch Sechzehnjährige, kann nur mit Status Quo passend aussagen: „Whatever You Want.“