Branka Brinkmann (links) und Tanja Kugel feiern das zehnjährige Bestehen ihres Geschäfts Fina Gård in Leerßen. (Vasil Dinev)

Syke-Leerßen. Fina Gård stammt aus dem Schwedischen und heißt zu Deutsch „Schöner Hof“. Diesen Namen befanden Branka Brinkmann und Tanja Kugel vor zehn Jahren als genau richtig für ihr kleines Unternehmen, das sie damals in einer Garage gründeten. Alles begann im Sommer 2009 auf der Lifestyle-Messe in Hamburg, wo die beiden Damen über das Ausstellungsgelände schlenderten. „Eigentlich wollten wir einiges von all diesen schönen Dingen kaufen, es gab das aber nur im Großhandelsformat – und das war uns privat entschieden zu viel.“ Also fassten sie den Entschluss, ein Gewerbe zu eröffnen und einen Online-Shop für Wohnaccessoires zu etablieren. Es sollten Dekorationsartikel werden, über deren Stil sich die beiden Freundinnen schnell einigen konnten.

Zwei Frauen, ähnlicher Geschmack

„Wir haben schon davor festgestellt, dass wir einen ähnlichen Geschmack und Wohnstil haben“, berichtet Branka Brinkmann. So fiel ihre Wahl auf Produkte skandinavischer Hersteller. „Wir haben uns das so einfach vorgestellt, loslegen mit 500 Euro und so“, erinnert sich Tanja Kugel schmunzelnd. Ganz so einfach war es dann aber nicht. Eher war es ziemlich aufwendig, den Online-Shop einzurichten. Da traf es sich ganz gut, dass die beiden Frauen mit ihren Familien in direkter Nachbarschaft in Ristedt zueinander wohnen und sich dazu immer gleich treffen konnten. Außerdem bekamen beide relativ zeitnah Nachwuchs, und so habe die Gründung des Internet-Shops eine gute Gelegenheit geboten, Betreuung und Arbeit unter einen Hut zu bringen.

Im Dezember 2009 ging der Shop für Dekorationsartikel der Sykerinnen dann unter dem Namen Fina Gård online. Allerdings zunächst ohne große Resonanz: "In der Anfangszeit passierte fast nichts. Erst als wir dann einen eigenen Blog im Internet für Gleichgesinnte einrichteten, kam auch unser Geschäft ins Rollen“, erzählt Tanja Kugel. Diesen Blog gebe es nun zwar nicht mehr, aber Rückmeldungen gebe es auch heute noch hin und wieder zum Geschmack, der besonders den Nerv einer Zielgruppe trifft, zu der passenderweise auch die Mittvierzigerinnen Brinkmann und Kugel gehören. Ihre Kunden lassen sich einer Gruppe zuordnen: Es seien fast ausschließlich Frauen zwischen Ende 20 und Anfang 50.

Nach der dann immer erfolgreicher werdenden Etablierung von Fina Gård wurde es Zeit für einen Umzug in größere Räumlichkeiten. Denn hinzu kam, dass die beiden Geschäftsfrauen umstiegen von Wohnaccessoires auf Bekleidung. Also sind sie vor einem Jahr von Ristedt nach Leerßen in die ehemalige Kokendeel am Papensteg gezogen. Und haben dort nun jede Menge Platz, rund 150 Quadratmeter. Auch hier ist es allerdings keine Laufkundschaft, die die beiden anziehen: „Wir haben sehr viele Stammkundinnen, die ganz gezielt hierherkommen.“

Immerhin achten sie auch bei der Mode auf besondere Marken , insbesondere „Made in Italy“. „Es ist was Besonderes und anders als sonst so üblich – schließlich haben wir auch bei den Modemessen immer unsere Kundinnen im Kopf“, sagt Brinkmann. Sie bieten also auch größere Artikel an bis Größe 48. „Wir bekommen immer wieder positives Feedback darüber, wie gut beispielsweise die Hosen sitzen.“ Ein weiterer Pluspunkt sei sicherlich, dass man sich bei ihnen wohlfühlen könne. „Es kommen immer wieder Kundinnen, die einfach erstmal ein Käffchen trinken möchten, denn es ist hier ja ein besonderes Ambiente, das vielen die Herzen öffnet.“ Das kann man dann an den kleinen Tischen, auf denen Deckchen liegen mit der Aufschrift „Herzcafé“.

Die beiden Nachbarinnen wollen mit Fina Gård neben der Mode, die alltagstauglich sein solle, eine Wohlfühloase bieten. Dazu kann man Accessoires finden wie Tücher, Schals, Schmuck, Gürtel – und „Herzlicht-Kerzen“. Des Weiteren können die Kundinnen in dem großen Raum gemeinsame Nachmittage, kleine Partys veranstalten. „Einmal im Monat trifft sich hier auch eine Abnehmgruppe“, erklären beide. Auf Wunsch können Kundinnen auch abends oder an Wochenenden nach Herzenslust bei Speisen und Getränken ganz exklusiv stöbern und shoppen. Die Öffnungszeiten des Ladens am Papensteg 6 in Leerßen sind: montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 und von 15.30 bis 18.30 Uhr.