Das Nest besteht aus einer alten Gitterfelge. Sie wird noch mit Schreddergut, Geäst und Heu befüllt, damit Störche dort einziehen können. (Michael Braunschädel)

Syke. „Zu vermieten! 14 Meter hoch, 1,20 Meter Durchmesser, bestens geeignet zur Aufzucht von zwei bis drei Jungvögeln. Versorgungsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft. Ruhige Lage, Baujahr 2020, teilmöbliert. Erstbezug und das alles auch noch mietfrei!“ So könnte die Anzeige der Stadt Syke für ihre neueste Immobilie lauten, denn auf dem Gelände des Bauhofs errichteten die Mitarbeiter ein Storchennest. „Wir beobachten auch hier immer mehr Störche“, sagt Stadtbiologin Angelika Hanel zu diesem ungewöhnlichen Bauvorhaben. „Das soll ein Angebot für die Vögel sein.“

In Okel, Barrien und Leerßen haben Weißstörche im Syker Stadtgebiet bereits ein Plätzchen gefunden, führt Angelika Hanel weiter aus. „Störche gehen dort hin, wo Futter ist“, sagt die Biologin. Mäuse, Eidechsen, kleine Reptilien oder auch Frösche stehen auf ihrem bevorzugten Speiseplan, und gerade Mäuse gebe es aufgrund der trockenen Sommer in den vergangenen Jahren reichlich. Mit dem 14 Meter hohen Pfahl auf dem Gelände des Bauhofes will man den Vögeln nun auch in Syke direkt ein Angebot zum Nisten machen. Bei der Futtersuche bewegen sich die prägnanten Vögel immerhin in einem Radius von fünf bis zehn Kilometern, und vielleicht fällt dem ein oder anderen der hohe Wohnsitz auf. „Wir hoffen, dass die jungen Weißstörche das Angebot wahrnehmen und dann auch annehmen“, so Hanel.

Reise fällt häufiger aus

Sykes Stadtbiologin ist dabei durchaus bewusst, dass dies Zeit in Anspruch nimmt. Sie rechnet frühestens im nächsten Jahr mit einem Bezug dieser städtischen Immobilie. Schließlich nisten Weißstörche von April bis August, neun bis elf Wochen später sind die Jungvögel flügge. Der diesjährige Nachwuchs ist also fast schon groß und kann sich wie die Eltern auf die große Reise gen Afrika vorbereiten. Die fällt allerdings immer häufiger aus, kann Angelika Hanel auch berichten. Da die Winter milder werden, bleiben immer mehr Störche auf dem europäischen Kontinent und überwintern in Spanien oder sogar in Süddeutschland.

Das Storchennest steht nun auf dem Bauhof der Stadt. (Stadt Syke)

Bedenken, dass es auf dem Bauhofgelände zu laut und zu unruhig sein könnte für die Vögel, hat Angelika Hanel nicht. „Störche sind Kulturfolger“, so die Biologin. Sie suchen also quasi die Nähe zu Menschen und seien „nicht so empfindlich mit ihrer Fluchtdistanz“. Das sehe man auch, wenn sie sich beispielsweise auf einer landwirtschaftlich genutzten Scheune niederlassen. Das Gelände auf dem Bauhof als Standort habe sich zudem angeboten, weil dort alles vorhanden ist, was Störche schätzen, schildert sie. Es ist genügend Platz für die ersten Flugversuche der Jungtiere und Ausgleichsflächen in der näheren Umgebung bieten ausreichend Nahrung. Sogar ein kleiner Teich sei vorhanden, wo Störche Frösche finden können.

Die Tiere nehmen zudem gerne Nisthilfen an, was auch daran zu erkennen ist, dass alte Storchennester wiederverwertet werden. „So ein Nest, das länger genutzt wird, kann dann im Laufe der Zeit bis zu einer Tonne wiegen“, sagt Angelika Hanel.

Syke hofft mit dem Storchennest auch eine Jungfamilie anziehen zu können. (Rahn)

Das Storchennest auf dem Bauhofgelände ist 14 Meter hoch und besteht aus zwei zusammengeschweißten alten Laternenpfählen, führt Sven Paschenda vom Bauhof aus, der gemeinsam mit seinen Kollegen das Nest gebaut und aufgestellt hat. Der Pfahl wurde gut zwei Meter tief in die Erde eingelassen und mit rund vier Kubikmeter Beton zementiert. Drei Edelstahlseile sorgen für stabile Standfestigkeit, auch wenn es mal etwas heftiger weht. Eine alte Gitterfelge, eine Spende der Firma Dunekacke aus Barrien, dient dabei als Nest. „Das war eine gute Ausgangslage“, berichtet er. „Denn die Felge hat bereits einen Durchmesser von 1,20 Meter.“ Die erforderliche Größe für die stolzen Vögel. „Unten wird es noch mit Kükendraht abgedichtet“, so Paschenda weiter. Dann wird es mithilfe des bauhofeigenen Hubwagens noch mit grobem Schreddergut, Geäst und Heu befüllt. „Den Rest muss der Storch sich dann selbst zusammensuchen, wie er es haben will“, so Paschenda.