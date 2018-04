Syke-Barrien

Workshop soll Quartier entwickeln

Dominik Flinkert

Syke-Barrien. Bürger und Vertreter der Stadt wollen in einem Workshop die Quartiersentwicklung in Barrien vorantreiben. Bürgermeisterin Suse Laue lädt dazu die Bewohner und Eigentümer der Häuser an der Jahnstraße, Glockenstraße, Rathausstraße, Barrier Straße und An der Wassermühle ein.