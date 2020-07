Zwölf neue Infektionen

Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Diepholz verdoppelt sich

Alexandra Penth

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Diepholz hat sich innerhalb eines Tages verdoppelt. Am Donnerstag meldete die Verwaltung zwölf Neuinfektionen. Der Anstieg steht in Verbindung mit Fällen in Schlachthöfen.