Kelly Harthan konnte bei den Besuchern mit ihrer Stimme punkten, ein weniger Melancholie hätte aber nicht geschadet. (Jonas Kako)

Syke. Eine zarte Frau mit starker Stimme stand am Mittwochabend auf der Bühne des Syker Kreismuseums. In der Konzertreihe „Songs & Whispers“ lud Kelly Harthan die Zuhörer ein in ihre Welt, teilte ihre Geheimnisse und Gedanken und erzählte aus ihrem Leben.

Das begann im us-amerikanischen Rigdeway, Colorado, und ließ sie schon früh die traditionelle Roots-Musik auf Festivals wie dem Telluride Bluegrass und dem Blues & Brews entdecken. Aus diesen Erlebnissen und Erfahrungen schuf sie ihre ganz eigene Musik, die in Zitaten immer wieder an Vertrautes erinnerte, aber doch individuell anders war. „Mein erstes Lied handelt vom Verlust eines Freundes, von seiner Schönheit“, begann die Künstlerin ihr Konzert und ließ ihre wirklich beeindruckende Stimme erklingen, die auch die oberen Tonlagen mühelos erreichte. Für den Beifall bedankte sie sich mit den Worten: „Sie wohnen hier in einer wirklich schönen Landschaft.“

Das nächste Stück habe sie für ihre Großmutter geschrieben, stimmte Harthan auf ihrer Gitarre die ersten melancholischen Töne an: „Niemand hörte zu, als ich fühlte, dass sie gehen würde“, lautete eine berührende Zeile in "Snow Angel", und auch die Sängerin zeigte sich berührt von ihren Erinnerungen. „Sie sind ein wundervolles Publikum, sie sind ganz leise und hören ganz genau zu, das ist in den USA anders“, bedankte sie sich bei den Zuhörern.

Ein weiteres Lied habe sie für Banjo geschrieben, aber sich nicht getraut, das Instrument im Flugzeug mitzunehmen, weil bei ihrer letzten Tournee viel zu Bruch gegangen sei, kündigte Harthan ein Cover der Gruppe First Aid Kid an und meisterte die Komposition natürlich auch mit Gitarre statt Banjo. Ihr Stück „ The Raising“ entstand in ihrer Anfangszeit als Singer-Songwriter. Darin führt sie eine Art Dialog mit der aufgehenden Sonne: „It's so cold, when you are gone“. Dann folgte ein Instrumentalstück, das ihre Fertigkeiten an der Gitarre bewies, die umso mehr beeindrucken, wenn man weiß, dass die Künstlerin sich diese Fertigkeiten selbst erarbeitet hat – nicht nur an der Gitarre, sondern auch an Mandoline, Banjo und Piano. Das nächste Stück erzählte von den Menschen, denn die seien es doch, die Heimat ausmachten, beweist Hathan in ihren Kompositonen eine schon fast indianisch anmutende Weisheit, die womöglich ihren Ursprung haben in ihren beruflichen Erlebnissen als Katastrophenhelferin und Operationsassistentin.

In der Pause erzählte sie, dass sie das erste Mal in diesem Teil Deutschlands ist, aber Freunde in Berlin hat. Es ist auch ihr erster Auftritt für "Songs & Whispers", der sie am Abend zuvor nach Weyhe und an diesem Abend nach Syke und dann ins Torgau führt. Drei anstrengende Wochen also für die Künstlerin.

Den Gästen gefiel ihr Auftritt, vor allem ihre Stimme, auch wenn einigen die Lieder ein wenig zu melancholisch waren. Mit einem neuen Instrument, der Mandoline, ging es nach der Pause weiter, und mit einem Coverstück der Band White Stripes lief die Künstlerin noch einmal zur Höchstform auf, präsentierte danach ein fröhliches Instrumentalstück, dann ein sehr dramatisches Lied mit virtuos dramatischer Mandolinenbegleitung. Die Bühne durfte sie anschließend aber noch nicht verlassen. Das Publikum bekam noch zwei Zugaben.