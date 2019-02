Dunja Manal Sabra hat bereits mehr als 400 Veranstaltungen zur Integration gegeben. Den Großteil mit Deutschen – das soll sich bald ändern. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. „Diese Art der Veranstaltung ist sehr selten.“ Dieser Satz von Dunja Manal Sabra ist ein dickes Kompliment an den Verein Lebenswege Begleiten in Bruchhausen-Vilsen. Denn der hat dafür gesorgt, dass die 49-Jährige mit Eltern aus Ägypten und Österreich diese Art der Veranstaltung am Mittwoch, 20. Februar, ab 9 Uhr überhaupt anbietet. Und was ist nun diese Art der Veranstaltung? Dunja Manal Sabra spricht im Café Lebenswege, Am Marktplatz 1 in Bruchhausen-Vilsen, vor arabischen Flüchtlingen darüber, wie Deutschland tickt. Und sie sagt: „Ich bin sehr dankbar, dass mir diese Möglichkeit eröffnet wird.“

Flüchtlinge. Das Wort will Dunja Manal Sabra nicht nutzen. Sie bevorzugt den Ausdruck Neuankömmlinge. Die promovierte Mikrobiologin weiß nämlich, wie es ist, in einen anderen Kulturkreis zu ziehen. Sie ist in München geboren, hat „aber nie in München gelebt“. Ihre Mutter ist aus Salzburg, ihr Vater aus Kairo, ihr erstes Zuhause war in Wien. Als sie elf Jahre alt war, zog Sabra mit ihren Eltern nach Kairo. Integration? Kein Thema. „Das ging sehr schell“, erinnert sie sich. So lange sie die Sprache nicht sicher beherrschte, „bewegte sich mein ganzer Klassenverband während der Pausen um mich herum“.

Womit wir beim ersten großen Unterschied zwischen Deutschen und Menschen arabischer Herkunft sind. Auf der arabischen Halbinsel leben die Menschen in kollektivistischen Kulturen. 96 Prozent der Menschen auf der Erde würden so leben, berichtet Dunja Manal Sabra. Deutschland indes nicht. Die Menschen in der Bundesrepublik gehörten zu den vier Prozent, die in einer individualistischen Kultur leben würden. „Das ist fast einzigartig.“ Und entsprechend ein Problem bei der Integration.

Zweites Problem: In Deutschland wird Eigeninitiative erwartet. Sabra bleibt beim Beispiel Schule. Dort würde Neuankömmlingen häufig nur gesagt, wo die Toiletten und das Sekretariat seien. Muss reichen. „Aber die Erwartung der Neuankömmlinge ist eine andere“, erklärt die Mutter dreier Kinder. „Das ist frustrierend für beide Seiten, obwohl es beide nicht böse meinen.“ Und deshalb müsse darüber geredet werden. Wie am 20. Februar. Dann reicht das Themenspektrum von Pünktlichkeit bis zur Emanzipation. Und die Neuankömmlinge werden gefragt: Was wird von euch erwartet? Wo wollt ihr hin? Was müsst ihr dafür tun?

Da stellt sich vorab doch die Frage: Hätten die Menschen aus Syrien oder dem Irak sich nicht vorab informieren können? Da bittet Dunja Manal Sabra um Verständnis. „Das ist kein Urlaub, die Flucht war ja nicht geplant.“ Zudem seien die Informanten der Flüchtenden zumeist Schlepper. In Deutschland angekommen würden entsprechend falsche Vorstellungen herrschen. Vieles prassele dann auf die Neuankömmlinge herab: neue Sprache, neue Kultur, neue Arbeit. Aber eben auch Sorgen um die Verwandten im Kriegsgebiet, eigene Verletzungen und Traumata. „Unter diesen Umständen sind viele Menschen nicht lernfähig“, findet die 49-Jährige. Viele Bedingungen seien suboptimal. „Und dennoch sind die meisten Neuankömmlinge dankbar und wertschätzend dafür, was der deutsche Staat für sie unternimmt.“

Wofür der Staat aber nicht sorgen könne, sei menschlicher Kontakt. Viele Migranten würden sich fragen, warum sie in Deutschland keine Menschen ihres Alters kennenlernen würden. Für Dunja Manal Sabra kein großes Wunder: „In Deutschland ist das Leben durchgetaktet, es gibt wenig Spielraum. Woher sollen berufstätige Menschen mit Kindern die Kraft nehmen, Flüchtlinge zu betreuen?“ Entsprechend würden häufig Rentner diese Arbeit übernehmen. Aber: „Das ist eine andere Generation. Das sind eher Eltern oder Großeltern als Freunde. Außerdem herrscht im Arabischen ein großer Respekt vor Älteren. Die stehen drei Stufen höher.“ Auch nicht ideal.

Da besteht Redebedarf. Dunja Manal Sabra ist bereit dazu. Ihre Erfahrung: „Die Neuankömmlinge saugen Informationen regelrecht auf. Vieles wurde bereits vorher wahrgenommen, aber nicht reflektiert – das müssen sie auch hören.“ Zudem würden Flüchtlinge unter Stress stehen, „und unter Stress ist man nicht funktionstüchtig“. Das könne man anschaulich vermitteln, „das gibt Hoffnung“. Ihre Informationen verpacke sie gerne in Form von Anekdoten. Ein Beispiel: „Alle deutschen Lehrer beschweren sich darüber, dass arabische Kinder morgens immer müde sind.“ Sabra weiß, dass viele arabische Eltern darüber lachen. „Man muss ihnen dann klar machen, dass ihr Kind das einzige unter 24 Kindern ist, dass morgens müde ist, und dass ihr Kind deshalb im Vergleich benachteiligt ist.“ Denn eine Mittagspause zwischen 14 und 17 Uhr, wie auf der arabischen Halbinsel üblich, gebe es im deutschen Schulalltag nicht.

Mehr als 400 Veranstaltungen zur Integration hat Dunja Manal Sabra bereits hinter sich. Knapp 400 davon mit Deutschen, nur etwa zehn mit Neuankömmlingen. „Wenn's nach mir ginge, müssten Hunderte nachfolgen“, meint die interkulturelle Trainerin aus Buxtehude. Denn jetzt sei die Zeit gekommen, in der man miteinander reden müsse. „Damit kann man einen Stein ins Rollen bringen, und der kann zu einer Lawine werden.“