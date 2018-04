Lasst Blumen sprechen: Die Shakespeare Company aus Bremen kommt zum 800. Geburtstag des Klosters am Heiligenberg. (MARIANNE MENKE)

Heiligenberg. So langsam wird die Vorfreude greifbar. Das Kloster Heiligenberg feiert 800. Geburtstag, und das über Monate. Genau: von März bis November. Der Buchvorstellung von Hans-Jürgen Wachholz folgt am Freitag, 27. April (18 Uhr, Scheune des Forsthauses) eine weitere Präsentation: Bernd Hucker, Hartmut Bösche und Stefan Eick lesen aus ihrem Werk "Von Wernigerode nach Heiligenberg: Kloster Heiligenberg/Mons sanctae Mariae". Am 19. Mai (19 Uhr) singt die Gruppe Gregorianika in der St.-Cyriakus-Kirche Bruchhausen-Vilsen, am 8. Juni trägt Wolfgang Griese zur Geschichte des Prämonstratenserklosters vor. Doch das – so interessant der eine dies und der andere das finden mag – ist alles nur Vorgeplänkel.

Denn so richtig los geht es erst im Hochsommer. Genauer: vom 6. bis zum 8. Juli. Am Anfang der Sommerferien lädt der Flecken Bruchhausen-Vilsen zum Festwochenende. "Eine Zeitreise ohne Zeitmaschine" wird über den Veranstaltungsflyer angekündigt. Die allerdings findet nicht auf dem Gelände der Familie Brüning statt. "Dort ist eine Woche vorher das Rosenfest", begründet Bruchhausen-Vilsens Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd Bormann. "Das hätte logistische Probleme gegeben." Der altertümliche Markt wird deshalb hinter dem Boules-Platz aufgebaut.

Eben jener mittelalterliche Markt startet am Sonnabend, 7. Juli, um 11 Uhr, tags darauf erst um 12 Uhr. Danach – ab 20 beziehungsweise 18 Uhr – öffnen sich im Festzelt die Vorhänge für die Bremer Shakespeare Company. Die versetzt die Zuschauer zurück ins London des Jahres 1595, ein Jahr, in dem die Karriere des jungen William Shakespeare ins Stocken geriet. Als niemand sein neues Stück über einen depressiven dänischen Prinzen finanzieren will, erhält der Schriftsteller einen skurrilen Auftrag: Zur Einweihung der neuen Gartenanlage von Queen Elisabeth I. soll er ein Stück über Blumen, Kräuter, Gräser und Wälder schreiben. Da bezeichnen Birnen und Pflaumen nicht nur leckere Früchte. Der Titel der Aufführung: "Durch die Blume".

Ab August bis Mitte September finden am Heiligenberg wieder Ausgrabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege statt. Möglich, dass die Ergebnisse beim Symposium zur Geschichte des Heiligenbergs am 9. und 10. November bereits eingeflochten werden. Damit wären die Veranstaltungen zum 800. Geburtstag des Klosters auf dem Heiligenberg dann auch offiziell beendet.

Das Buch "Heiligenberg – Geschichte und Geschichten" ist im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER für 24,95 Euro zu haben. Auch Karten für "Shakespeare durch die Blume" gibt es hier.