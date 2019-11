Rad statt Auto: Damit die Bassumer in Zukunft für den Weg zur Arbeit öfter den Wagen stehen lassen können, wurde ein Radverkehrs-Konzept erarbeitet. Ein Vertreter des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen stellte dieses vor. (Daniel Reinhardt/dpa)

Bassum. Für den Weg zur Arbeit einfach mal das Auto stehen lassen und sich aufs Rad schwingen. Das kommt zwar immer mehr in Mode, ist aber gerade auf dem Land gar nicht so einfach. Auch in Bassum und umzu. Manchmal fehlen die Wege, andere sind einfach in einem schlechten Zustand und müssen ausgebaut werden. Doch wie geht man vor? Welche sind zuerst an der Reihe? Um die Infrastruktur zu erhöhen, wurde im Zeitraum von zwei Jahren (2017 bis 2019) vom Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen ein „Regionales Mobilitätskonzept: Radverkehr“ für ein Alltagsradwegenetz erarbeitet. Projektmitarbeiter Lennart Kersting stellte die erste Planung nun den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung in Bassum am Donnerstagabend vor. Eine Grundlage, wie er deutlich machte.

Gleich zu Beginn betonte Kersting: „Das Ziel ist: Erreichbarkeit für alle zu schaffen.“ Heißt konkret, dass ein Radverkehrsnetz für den Alltag entwickelt wurde, das Schnellradwege und Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ermitteln sollte. Einer der Gründe liegt laut Kersting darin, dass in der Region „ein sehr hoher Bezug zum Pendeln in der Region“ vorherrscht. Man fährt also gern von seinem Wohnort in die umliegenden Orte, um dort zu arbeiten – und natürlich auch zurück.

Projektmitarbeiter Kersting machte den Mitgliedern des Ausschusses deutlich, dass Bassum und die Umgebung laut dem Konzept vor allem Strecken erster Ordnung besitzt. „Man hat eine direkte Verbindung zwischen den Kommunen und eine Anbindung an wichtige ÖPNV-Haltestellen“, wie er sagte. Dazu kommen Strecken zweiter Ordnung, die etwa als Verbindungswege genutzt werden, um zu Strecken erster Ordnung zu gelangen. Aber welche Radwege sollen ausgebaut oder saniert werden?

„Im ersten Schritt haben wir geschaut, wo es überhaupt Wege gibt. Der zweite wäre dann, welche man wie angehen möchte. Dazu ist eine Priorisierung notwendig“, sagte der Experte. Die Ausbaustandards reichen von der Breite eines Radwegs, 1,6 Meter, und Fußwegen, 2,5 Metern, bis zum Belag und Beleuchtung. Kersting zeigte insgesamt vier Prioritäten auf: hohe (es besteht ein Problem mit dem Belang oder der Verkehrssicherheit), mittlere (bestimmte Standards sind erfüllt, manche wie Breite oder Beleuchtung fehlen noch), kurze Maßnahmen (kostengünstig und schnell ausbessern) und perspektivische (mögliche Erweiterung). „Die Bandbreite reicht von Beschilderungsmaßnahmen und kleineren Ausbesserungen über den Ausbau von Radwegen und Abstellanlage bis hin zu Wegeneubau“, heißt es dazu bereits in der Vorlage.

Wie eingangs angesprochen handelt es sich bei dem vorgestellten Konzept lediglich um eine „Diskussionsgrundlage für sie, welche Strecken behandelt werden sollen“, wie Kersting sagte. Bei der Frage, welche Strecken angegangen werden, seien Abstimmungen mit anderen Kommunen möglich. „Ich finde es gut, dass es die Planungen gibt, aber wir sollten Druck machen, dass diese auch umgesetzt werden“, sagte Christiane Weitzel von der Grünen-Fraktion. Denn wenn die Klimaziele erreicht werden sollten, dann müsse man den Verkehr umschichten. Vom Auto also auf das Rad. Die Ausschussmitglieder nahmen das Konzept, wie in der Vorlage vorgeschlagen, zur Kenntnis.