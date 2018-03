Verbal filetiert: Sebastian Butte, Organisator des Slammer Filets in Bremen, kam in Syke gut an. (Jonas Kako)

Syke. Kein Film lief am Freitagabend in Saal eins des Syker Hansa-Kinos. Sehr gut besucht war es trotzdem. Anlässlich der sechsten Syker Literaturwoche hatte Organisatorin Jutta Behrens von der Bücherei in Kinochefin Silvia Kahle sofort eine Verbündete gefunden, die Bühne freizugeben für die wortgewandten Poetry-Slamer Rita Apel, Janina Mau und Sebastian Butte. Eine Premiere in Syke für diese Literaturart.

Sie kam 1986 in Chicago auf. Die deutsche Slam-Szene gilt inzwischen vor der englischsprachigen als die größte der Welt. Poetry bedeutet Dichtung, slam, aus dem Sport entlehnt, Volltreffer. Man denke an Tennis mit Grand-Slam-Turnieren. Eigentlich stehen diejenigen, die auftreten im Wettstreit miteinander. So war es einmal gedacht, um Lesungen interessanter zu machen und sie zu beleben. Am Freitag wurde aber nicht um die Wette gelesen.

Bildmalerei mit Worten

Thematisch ganz unterschiedliche Vorträge boten die drei Wortkünstler mit ihren Werken, wobei beeindruckte, dass Janina Mau ihren Text mit Gedanken, die sie bewegen, ohne Manuskript frei vortrug. Menschen nähmen sich keine Zeit füreinander, ebenfalls fehle ihnen Geduld, Dinge nacheinander zu erledigen, alles müsse gleichzeitig geschehen. „Mit weißen Stöpseln im Ohr rennen sie und hören nicht das Rascheln der Pappelblätter“, beklagte sie. Auch, wie viel Zeit mit Smartphones vertan wird. Sie hat keins!

Dafür befasst sie sich mit Malerei und Objektkunst und fertigt Skulpturen neben dem Schreiben. „Metaphern verwende ich am liebsten“, erfuhr das Publikum von ihr, „ich betreibe dann Bildmalerei mit Worten.“ „Schade nur, dass sie mit dem Mund sehr dicht am Mikrofon spricht und manches Wort verloren geht“, bedauerte eine Dame und verließ deswegen in der Pause die Veranstaltung. Buttes laute Stimme wurde dann nach weiteren Klagen wegen der Technik später von Jutta Behrens jeweils von Hand heruntergeregelt.

Als Gag, für den Auftrittsort Kino, ließen die drei Slamer in Filmtiteln einen Buchstaben weg. Da wurde dann aus „Die Waffen der Frauen“ die Affen der Frauen und spekuliert, ob deren Ehemänner oder Partner besonders behaart wären. Oder es hieß: Einer log über das Kuckucksnest, passend in Zeiten von Fake-News. Berufsschullehrer Sebastian Butt trug vor, wie eine Werbeagentur den Beruf des Lehrers mit reißerischen Adjektiven schmackhaft machen würde und wie dagegen die Wirklichkeit aussehe.

Rita Apel, die Grande Dame des Slams, wie Butt sie bezeichnete, bediente an diesem Abend die heitere Schiene. Den Filmtitel „Ziemlich beste Freunde“ änderte sie in: Ziemlich beste Freude. Und ganz viel Freude hatte besonders eine Zuhörerin, die gar nicht mehr aufhören konnte, schallend zu lachen, als sie von Apels Erlebnissen mit ihrer Bettnachbarin im Krankenhaus hörte. Da stand das Foto von deren Hund Bellissimo auf dem Nachttisch, und sie pustete in eine Schnabeltasse, um das Bellen ihres Lieblings zu demonstrieren. 2014 gewann Apel die bremisch-niedersächsische Landesmeisterschaft im Poetry-Slam.

„Ich schreibe auf, was ich erlebe. Ich muss mir gar nichts ausdenken, so was kommt in meinem Leben vor“, so ihr Kommentar zu ihren Beobachtungen, die allesamt derartig komisch waren, dass sie bei einer Bewertung garantiert gewonnen hätte. Aufschlussreich bewies sie in einem anderen Text, wie viele Redewendungen in Verbindung mit Wasser existieren. Den Bach runter gehen, mit allen Wassern gewaschen, den Kanal voll haben. Max und Moritz ließ sie heutzutage auferstehen, diesmal reimte sie und dichtete ihnen an, Witwe Bolte zu Reichtum verholfen zu haben, indem sie das Bio-Ei erfanden. Dass ein Toaster ein höchst gefährliches Gerät ist, bewies Butt beim Vorlesen der Warnhinweise des Herstellers und dessen Weisung, nach Inbetriebnahme nur Brot oder Brötchen zu toasten. „Manchmal wünscht man sich, nur was Japanisches auf der Gebrauchsanleitung zu lesen“, lautete das Fazit.

Um die Gesundheit der lachenden Dame musste man fast besorgt sein beim abschließenden Text Apels, der vom Abwischen der Tafel mit dem Hut des Lehrers handelte, der versehentlich benutzt wurde, weil er so aussah wie der Tafellappen. Erlebt und ihr berichtet von ihrem Sohn. Kaum zu glauben.