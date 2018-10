Unverändertes Ziel: Mit ihren Konzerten möchte der Ural-Kosaken-Chor den Besuchern das Kulturgut der orthodoxen Kirche vermitteln – und jetzt auch Ivan Rebroff huldigen. (music-contact-system)

Syke-Heiligenfelde. Mit einem Gedenkkonzert zu Ehren von Ivan Rebroff macht der Ural-Kosaken-Chor am Mittwoch, 7. November, Halt in der evangelisch-lutherischen Michaelskirche Heiligenfelde. Ab 19.30 Uhr huldigen die zwölf Sänger dem mehrfach ausgezeichneten Interpreten und ehemaligem Mitglied im Chor mit russischer Folklore.

„Damals gab es keine Show ohne Ivan Rebroff. So wie es heute keine Show ohne Helene Fischer gibt“, sagt Andrea Lehmann vom Kirchenvorstand und lacht. Es wird also deutlich, welche immense Rolle Ivan Rebroff zu seiner Zeit in der Musik spielte. Das Besondere an Ivan Rebroff liegt für Lehmann in seiner Stimme: „Er hatte einen Stimmumfang von mehr als vier Oktaven, konnte ganz hoch und ganz tief singen. So eine Stimmbreitweite gibt es fast gar nicht.“ Und in der Tat ist dieses Phänomen so besonders, dass es Rebroff zu Lebzeiten ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte – als Mensch mit dem breitesten Stimmumfang der Welt. Der Künstler hat laut Lehmann durchaus gerne damit kokettiert, ein Stück sehr hoch zu beginnen, nur um in der nächsten Strophe in den Bass zu springen.

Der Kontakt zum Ural-Kosaken-Chor ging von den Sängern aus. „Sie haben uns gefragt, ob sie bei uns ein Konzert geben können. Und ich habe mich zurückgemeldet, weil ich mich dafür einsetzen möchte, dass in der Heiligenfelder Kirche öfter Konzerte stattfinden“, berichtet die Frau vom Vorstand, von der Akustik des Gotteshauses schwärmend. Die Kirche würde sich aufgrund des Gewölbes besonders für Chöre eignen, da diese meist ohne extra Tontechnik auftreten. Davon konnte sich zuletzt die Gruppe Tatyana And The Gentlemen überzeugen. „Sie hat in unserer Kirche gespielt und sogar Ton-Aufnahmen gemacht“, freut sich Andrea Lehmann.

Obwohl und gerade weil Ivan Rebroff als Meister auf seinem Gebiet galt, überrascht es vielleicht einige, dass er Deutscher war. Mit dem bürgerlichem Namen Hans Rolf Rippert erblickte er 1931 in Berlin-Spandau das Licht der Welt – als der jüngere Bruder des späteren Sportreporters Horst Rippert. Rebroffs Künstlername leitet sich aus dem russischen Wort „реoро“ (Rippe) ab, das „rebro“ ausgesprochen wird. Ivan ist derweil die russiche Form von Hans. Erste Berührungen mit dem Gesang machte Rebroff unter anderem in Halle an der Saale, wo er Mitglied des Stadtsingechors war. Später studierte er Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg. Laut offiziellen Angaben war es sein Gesangslehrer Adolf Detel, der Rebroff in die Spur als Sänger osteuropäischen Liedgutes brachte. Ivan Rebroff trat dem Ural-Kosaken-Chor bei und gewann 1960 den 9. internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. 49 goldene Schallplatten sollten Ivan Rebroffs Weg pflastern, in seiner mehr als 40 Jahre währenden Karriere gab er 7200 Solokonzerte. 1985 wurde Ivan Rebroff mit dem Bundesverdienstkreuz für seinen Beitrag zur Völkerverständigung zwischen Ost und West ausgezeichnet. Vor zehn Jahren starb der Sänger in Frankfurt am Main.

„Der Chor von Andrej Scholuch ist stolz darauf, dass Ivan Rebroff dem Chor angehörte“, ist auf der offiziellen Internetseite des Ural-Kosaken-Chores zu lesen. Scholuch gründete 1924 in Paris die erste Version des Ural-Kosaken-Chores. Mitglieder waren unter anderem zarentreue Kosaken, die nach den Kriegswirren im Jahre 1917 in die Emigration getrieben wurden. „Über die europäischen und amerikanischen Länder verstreut, fanden sich erst Jahre später Familien und Freunde wieder zusammen“, ist weiter zu lesen. In allen aber habe die Liebe zum angestammten Lande weitergelebt. Sie blieben ihrer Heimat treu und pflegten bei ihren Zusammenkünften die alten Lieder und Tänze. 1940 wurde der Chor zunächst wieder auseinandergetrieben, Scholuch ist es aber gelungen, ihn aus Mitgliedern des Schwarzmeer-Kosaken-Chores und neuen Sängern wieder aufzustellen. Das Ziel des Chores ist unverändert. So sollen das Kulturgut der orthodoxen Kirche sowie die Volksweisen aus dem alten Russland und der Ukraine dem Publikum traditionsgerecht, wenn auch der heutigen Zeit angepasst vermittelt werden.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf für 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren sowohl bei der Syker Buchhandlung Schüttert als auch direkt im Gemeindebüro Heiligenfelde (dienstags 9 bis 12 Uhr, donnerstags 16 bis 18 Uhr) erhältlich. An der Abendkasse werden Restkarten für 23 Euro angeboten.