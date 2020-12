Nicht nur in der Küche kreativ: Die Martfelder Köchin Barbara Stadler hat eine neue Geschäftsidee entwickelt. Ihr Name: "Book Your Cook". (Michael Galian)

Martfeld. Lockdown – ein Begriff, der im öffentlichen und privaten Bereich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie unser aller Leben bestimmt. Die Situation lässt kreative Menschen nicht ruhen, nach Lösungen zu suchen. Was tun gegen Eingesperrtsein, Auflösungserscheinungen, Vereinsamung? Barbara Stadler vom Martfelder Gasthaus Kastanie sann nach einem Ausweg. Und fand ihn. Der Name: „Book Your Cook“.

Barbara Stadler ist Küchenmeisterin, Fernsehköchin im NDR und bei Radio Bremen. In Kochschulen, Workshops und Seminaren gibt sie ihr Wissen und Können weiter. Außerdem ist sie Verfechterin, nachhaltig zu arbeiten und keine Lebensmittel zu verschwenden – nicht erst in ihrer Rolle als Kommissionsmitglied der Slow-Food-Chef-Allianz. Die Slow-Food-Bewegung breitete sich 1986 vom italienischen Piemont aus und steht für regionale Produkte, die zur Erntezeit auf den Tisch kommen. Verkauf und Verzehr vermitteln damit den Wert regionaler Wirtschaftskreisläufe, etwa kurze Vertriebswege, keine Kühlketten, faire Erzeugerpreise und tragen somit zur Wertschätzung der Arbeit heimischer Obst-und Gemüseanbauer, Eier-, Milch- und Fleischproduzenten bei. Kurz nach den Einschränkungen durch die Pandemie, als Theateraufführungen und Konzerte auch in der Kastanie wegfielen, Besuche im Restaurant wie allerorten schließlich verboten waren, brachen die Einnahmen weg. Mit ihren „Herdbesuchen“, gesendet bei „Buten un Binnen“, verbuchte die Köchin seit Jahren große Erfolge. Spontan klingelte Barbara Stadler an Türen in ihrer näheren und weiteren Nachbarschaft und bot ohne Voranmeldung an, statt Hausfrau oder Hausmann mit vorhandenen Zutaten ein Essen auf den Tisch zu zaubern. Sie fand überwiegend offene Türen und begeisterte Aufnahme. Beflügelt durch dieses Konzept dürfte ihr neues Angebot entstanden sein: „Book Your Cook“.

Das bedeutet: Wer Barbara Stadler bucht, ist zu Hause in den eigenen vier Wänden Gast, als säße er in einem Restaurant. Dank ihres besonderen Caterings bleibt das Wort „Normalität“, das derzeit so oft beschworen wird, kein Sehnsuchtswort mehr. Mit Sack und Pack kocht sie. Heißt: mit handgetöpfertem Geschirr, auf Wunsch mit Gläsern, Kerzen, Tischschmuck, vor allem aber mit hochwertigen Zutaten aus biologischem Anbau, Gemüse, Obst, Kräutern, in der Region gewachsen, und Fleisch von hiesigen Tieren. Sie bringt die Getränke mit und als Weinfachfrau, die eng mit Winzern und Weinhändlern wie Carsten Kraft aus Gehlbergen zusammenarbeitet, auch den Wein. Kraft stimmt den Rebensaft passend zum Menü ab. Er kreiert auf Wunsch auch das Etikett auf der Sektflasche dem Anlass entsprechend. Brautpaare, Geburtstagskinder, Menschen, die einen besonderen Grund haben, etwas zu feiern, oder auch solche, die einfach Sehnsucht danach empfinden, mal wieder Gast zu sein, können Stadlers Dienste in Anspruch nehmen.

„In der Nähe von Worpswede habe ich einem frisch vermählten Paar ein unvergessliches Erlebnis bereitet“, erzählt Stadler. Die beiden hätten nicht auf ein Hochzeitsmenü nicht verzichten wollen. „Sie haben es zu zweit genossen. Chic, mit Feuer im Kamin, das Menü à la minute serviert. Anschließend folgt nun für nahe Verwandte die Fortsetzung. Bis zu fünf Personen zu bekochen, ist ja derzeit erlaubt.“ Mit ihrem Einsatz habe sie auch „einer 80-jährigen Dame in kleiner Gesellschaft den runden Geburtstag zu ihrer großen Freude gestaltet“. Es darf Platz genommen und sich gefühlt werden, als säße man in einem Restaurant. Wünsche und Vorlieben der Gäste stimmt Stadler auf das Angebot ab, das ihre regionalen Lieferanten saisonal vorrätig haben. „Wenn etwa Rehkeule gewünscht wird und aus hiesiger Jagd kein Tier da ist, besorge ich es nicht von anderswo.“ Die meiste Arbeit steckt in der guten Vorbereitung der Speisen, bevor das Finish in der Küche startet, aufgetragen wird, und es ans Genießen geht.

„Das beste Schnitzel, das ich je gegessen habe“, lobte ein Kunde. „Ihm schmeckte, dass ich es in besonderem Mehl gewälzt und speziell paniert hatte“, weiß Stadler zu berichten. Spezielle Öle und frische Wildkräuter, Gewürze und Gewürzmischungen, frisch gemörsert, dürfen nicht fehlen. Und wo ist es schon möglich mit dem Koch oder der Köchin während der Zubereitung des Essens zu plaudern? Abgerundet wird ein solches Mahl damit, dass eine blitzsaubere Küche zurückbleibt. Wie im Restaurant heißt es dann zum Schluss, wenn vielleicht noch ein Espresso genossen wurde, dessen Bohnen aus nachhaltigem Anbau gewonnen werden: zahlen, bitte. Und wenn es heißt: „Das gönnen wir uns demnächst wieder einmal“, sind alle Beteiligten glücklich.

Das Angebot gilt für eine bis zu fünf Personen, zu denen Barbara Stadler nach Hause kommt. Sie ist per E-Mail (book@barbara-stadler.com) und telefonisch unter 01 76 / 63 77 93 02 zu erreichen.