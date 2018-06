Viele Werke, viele Farben, viele Formate: Helmut Nordhausen stellt im Rathaus Bruchhausen-Vilsen aus. (Björn Hake)

Bruchhausen-Vilsen. Ob Helmut Nordhausen die Auswahl für die Präsentation seiner Bilder im Rathaus in Vilsen zur Ausstellungseröffnung am Sonntag schwergefallen ist? „Nein“, meinte er nur lakonisch. Und das, wo er in seinem langen Leben 800 großformatige Werke und 500 weitere, wie Federzeichnungen, Grafiken, kleinere Öl-, Pastell,-Kreide- und Acrylbilder gemalt hat. Er kann aus dem Vollen schöpfen, um ein breites Spektrum seines Schaffens zu zeigen. Und so wählte er den Titel „Querschnitte“. Auf den drei Etagen im Flur des Rathauses Bruchhausen-Vilsen sind die verschiedenen Stilrichtungen und Strömungen von Naturalismus über Expressionismus, Kubismus oder fantastischen Realismus bis zur Abstraktion zu sehen, die ihn sein langes Künstlerleben begleiteten.

Detailgetreue Ortsansichten hängen neben einem Frauenporträt, abstrakte sehr moderne Farbkompositionen in Spachteltechnik, die von jungen Wilden stammen könnten, flankieren ein fantasievolles Bild mit einem Clown, einer Flötenspielerin mit großem Hut und einem turnenden Affen auf einem Hochseil zwischen Wolkenkratzern. „Nein, in Amerika war ich nie. Reine Fantasie“, sagte er. Auf Pappe, Holz oder Hartfaser malt er. „Inzwischen nur noch in Acryl, Öl dauert zu lange, bis es trocken ist“, so seine Anmerkung. Und auf die Frage, warum er seinen Werken keine Titel gäbe, zuckte er nur mit den Schultern. „Die Bilder sprechen für sich.“ Zwei dreidimensionale Arbeiten im oberen Flur, eine blassgrüne winterliche Landschaft und ein alpenländisches Haus zeigen, mit welcher Akkuratesse der Künstler arbeitet und unterstreichen sein Können als Gestalter. Lars Bierfischer hielt als stellvertretender Bürgermeister die Laudatio und erwähnte großherzige Schenkungen von Gemälden des 94-Jährigen an die Gemeinde.

Der 1924 geborene Vilser lebt und arbeitet in seinem Elternhaus in der Brautstraße. Vor zwei Jahren verstarb seine Ehefrau. Seine Kunst ist auch an der Giebelwand des Hauses zu bewundern. Nach der Lehre zum Bankkaufmann wurde er 1942 an die Front kommandiert. Dem Kriegseinsatz entronnen, studierte er in Bremen an der staatlichen Kunstschule, die damals den Zusatz trug: Meisterschule für das gestaltende Handwerk. Und handwerklich betätigte er sich bei Harms am Wall in Bremen – ein Kaufhaus, das Wäsche, Interieur und Kleidung im gehobenen Preissegment verkaufte – bis zum Rentenalter als Schriftmaler und Blickfanggestalter, wie es damals hieß. Seine zusätzlich erforderliche Lehre als Maler und Anstreicher beendete er mit der Gesellenprüfung. „Schon als Zwölfjähriger habe ich Federzeichnungen angefertigt“, sagte er und verwies auf eine Zusammenstellung im Flur mit unzähligen akribisch genau wiedergegebenen Häusern aus dem Ort in Postkartengröße. Manche sind Dokumente, weil es die Häuser nicht mehr gibt. Bewundernswert auch seine Schriftbeispiele. Wie gedruckt sehen die Glückwunsch- und Einladungskarten, Sprüche und Plakatentwürfe aus. Nordhausen ist eins der 260 Mitglieder des Vereins Kunst in der Provinz, in dem sich Künstler aus dem ländlichen norddeutschen Raum zusammengeschlossen haben. Der ersten Ausstellung im Bremer Überseemuseum folgten im Lauf der Jahre unzählige in Syke, Sulingen, Diepholz und andernorts. Auch bei Kunst im Park stellte er in diesem Jahr zum wiederholten Mal aus.

In seiner Dankrede an die Besucher erklärte Helmut Nordhausen: „Ich befriedige eine Leidenschaft, wenn ich male. Ein zufriedener Mensch ist auch ein glücklicher Mensch“, sein Credo. Dann zitierte er den Maler Gerhard Richter: „Ich verfolge keine Absichten, kein System, keine Richtung. Ich habe kein Programm, keinen Stil, kein Anliegen“, das er sich zu eigen gemacht habe. „Ich überrasche mich oft selbst mit dem Ergebnis. Und die Daseinsberechtigung meiner Bilder ist erfüllt, wenn sie gefallen.“

Auch schriftstellerisch hat sich Nordhausen betätigt mit „Geschichten aus der Brautstraße“. Beiläufig erzählte er dann von einem großen Gemälde, das er vom Forsthaus Heiligenberg malte. „Ich wollte es Adelheid Brüning schenken. Die lehnte das Angebot ab. Sie nahm das Bild nur an mit der Vorgabe, dass ich dort bis an mein Lebensende umsonst essen und trinken darf. Und das nehme ich von Zeit zu Zeit wahr“, setzte er verschmitzt hinzu. Reich sei er trotz der Bilderfülle nicht geworden, fügte er an, und bediente sich eines Ausspruches von Wilhelm Busch: „Oft trifft man wen, der Bilder malt, viel selt‘ner wen, der sie bezahlt.“ Dass es mit dem Reichwerden nicht klappen kann, zeigte er zum Abschluss durch weitere Generosität, als sich die Besucher der Vernissage aus einem kleinen Sortiment an Bildern kostenlos bedienen durften.

Die Ausstellung hängt bis zum 17. August. Das Rathaus ist geöffnet montags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr.