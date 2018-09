Bloß nichts fallen lassen: Jonglage ist nur eines von Frank Pfetzings vielen Talenten, mit denen er Groß und Klein unterhält. (Michael Braunschädel)

Asendorf/Hoya. Hier fühlt sich Tumalon wohl, in mittelalterlicher Marktatmosphäre, als sei er Nachfahre eines Taschenspielers, Zauberkünstlers, Bärenführers, Feuerschluckers, Seiltänzers, Akrobaten, Possenreißers, Kartenlegers oder Jongleurs. Und das ist eins seiner Metiers: Mit Bällen, Keulen oder Feuerstäben dero Publiko staunen zu lassen. Mit bürgerlichem Namen heißt er Frank Pfetzing und ist seit 1999 in Asendorf heimisch. Der Riege der Gaukler schloss er sich erstmals 1989 an und entdeckte seine Liebe für die mittelalterlichen Spektakel. „Seit Jahren gibt es einen Boom für diese Art von Märkten. Viele glauben inzwischen, hier eine schnelle Mark machen zu können. Es genügt jedoch nicht, eine Pommesbude einfach mit Jute und Rupfen zu bekleben“, klagt er, „ein stimmiges Konzept ist wichtig.“

Das vermittelt er Interessenten mit seiner Agentur, ist Marketingpartner beim Braunschweiger Magnifest oder dem Bochumer Maiabendfest. Er organisiert Weihnachtsmärkte oder historische Events. Tritt auf als Moderator, Sänger oder Musikant auf Stadtfesten, bei privaten oder geschäftlichen Aktivitäten, ist tätig in historischen Umfeldern. Auf dem Katharinenmarkt in Hoya ist er neben seiner Jonglagekunst einer der Fanfarenbläser, die Gäste aufmerksam machen, die Lauschlappen zu spitzen, wenn am Sonnabend, 15. September, um 13 Uhr der Markt eröffnet. Sein Name Tumalon leitet sich vom Begriff, „sich bewegen, springen, sich tummeln“ ab. Nichts sollte Gäste des Marktes daran hindern, ihm außerdem bei wortgewandtem Palaver zu lauschen, seinem Gesang oder dem Klang der Flöte oder Laute.

Zur Stärkung des Leibes bietet er in seiner Taverne „Zum Sündenpfuhl“ belebende Tränke an wie Honigwein und Kirschbier. Eingedenk der Verseuchung von Brunnen und Flüssen und daraus resultierenden Krankheiten des Magens und Darms im Mittelalter gilt auch noch heute: Trinke kein schädliches Wasser! Schankwirtin Stefanie, Tumalons Partnerin, wird gern und schnell die Tonbecher mit köstlichem keimfreien Wasser oder noch Erquicklicherem füllen. „Wir wollen Erlebnisgastronomie vermitteln“, sagen die Zwei und stehen damit trotz ihrer Vorliebe für das Mittelalter mit beiden Beinen im 21. Jahrhundert.

Der Schuh als zweite Haut

In seiner Zivildienstzeit beim Bund der Deutschen Pfadfinder erhielt der gebürtige Hesse aus der Nähe von Frankfurt eine Ausbildung zum Jugendgruppenleiter und verdiente danach als Straßenkünstler sein Brot. In Spanien vervollständigte er die Kunst der Jonglage und Artistik – und in London an der Desmond Jones School Of Mime And Physical Theatre. Lehrte selbst später in Spanien Zirkustechnik und Clownerie. Mit einem Wohnmobil reiste er nach Barcelona, Prag und Berlin. Gewandet ist Tumalon bei seinen Auftritten natürlich stilecht und farbenfroh. „Die Stiefel baute mir ein Schuhmacher in Prag vor 18 Jahren passgerecht. Ich lasse sie immer wieder flicken, wenn nötig. Sie sitzen wie eine zweite Haut am Fuß.“ Keck thront die rote Kappe mit den Fasanenfedern auf dem Kopf, die eine New Yorker Kostümbildnerin ihm verpasste.

Mit dem kanadischen Partner Piers Ford trat er eine Zeitlang als „Duo Ungelyncht“ auf. Taiwan und Japan bereiste der Künstler. „Asiaten arbeiten ja viel mehr und haben weniger Urlaub als wir. Zum Ausgleich bauen sie Themenparks in ihren Ländern. So inszenierten wir mit 100 Akteuren einmal in Taipeh die Krönung Karls des Großen, die eigentlich am Römer in Frankfurt stattfand“, erzählt der Künstler. "Es war ein Riesenspektakel.“ Auf einem ehemaligen Bauernhof in Asendorf, weitab vom Verkehr, lebt der fünffache Vater erwachsener Kinder mit einem der Söhne und der aus Nienburg stammenden Partnerin Stefanie Schuch. Sie war Schulassistentin am Gymnasium in Hoya. Schulkindern und Jugendlichen versucht Tumalon unter dem Motto „Was brummt denn da?“, mit Drehleier und Dudelsack Musikinstrumente nahe zu bringen. Jetzt freut er sich erst einmal, auf dem Katharinenmarkt mit seiner Jonglage vorzugaukeln, die Schwerkraft austricksen zu können. Schaffen wird er es, zum Staunen zu bringen und ein Lächeln ins Gesicht der Gäste zu zaubern. Der 26. Katharinenmarkt in Hoya rund um die Martinskirche, das Heimatmuseum und den Bürgerpark lädt ein für Sonnabend, 15. September, von 13 Uhr bis 23 Uhr, und für Sonntag, 16. September, von 11 bis 19 Uhr.