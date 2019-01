Passt's noch? Gertrud Mielke (von links), Rufus Büntemeyer, Cecile Stegemann und Kerstin Mielke verkaufen festliche Kleidung auf Kommission. (Jonas Kako)

Syke. Festliche Kleidung ist häufig sehr oder auch schon mal zu teuer – vor allem im Vergleich zur Dauer des Tragens. Das gilt insbesondere für Konfirmationsgarderobe. „Die Konfirmation ist ein besonderer Tag, oft wird viel Liebe und Sorgfalt in die Auswahl der Kleidung und Accessoires investiert, aber leider sind die jungen Leute häufig bald aus ihren Anzügen und Kleidern herausgewachsen“, sagt Gertrud Mielke. Mit diesen Überlegungen hat sie gemeinsam mit einigen anderen Aktiven des Barrier Posaunenchors den dritten Basar für gebrauchte festliche Garderobe organisiert. Im Besonderen soll Second-Hand-Konfirmationsbekleidung für Mädchen und Jungen auf den Markt kommen, aber auch andere festliche Kleider oder Anzüge für Abtanz- oder Abibälle.

„Oft ist bei Jungen nach vier Monaten die Hose schon vier Monate zu kurz“, weiß Gertrud Mielke schmunzelnd zu berichten. Da sei es gut, nicht allzu lange zu warten und erst kurz vor dem Termin einen Einkauf zu tätigen. Und nicht jede Familie kann oder will sich in große Unkosten stürzen für das Outfit, aus dem die jungen Menschen meist innerhalb kürzester Zeit herausgewachsen sind.

Es sei doch schade, wenn dann die Kleidung im Schrank verstaube. Besser sei dagegen, wenn diesen „neues Leben eingehaucht“ würde. „Wir haben schon im Vorfeld große Beachtung von Kaufinteressierten erfahren – und so einen Basar gibt es weit und breit nicht.“ Denn schließlich soll nicht nur modische Garderobe angeboten werden, sondern auch Modeschmuck und andere Accessoires. Nur bei den Schuhen werden ab diesem Jahr nur noch solche für Jungen und junge Männer entgegengenommen. „Die Mädels sind einfach zu wählerisch, das wird meist nix mit gebrauchten Schuhen“, weiß Kerstin Mielke.

Für Anprobe und Umkleidemöglichkeiten wird gesorgt sein, sowohl für Mädchen als auch für Jungen sind getrennte Kabinen geplant. Im vergangenen Jahr war der Andrang so groß, dass schnell einige zusätzliche Umkleidekabinen geschaffen werden mussten. „Im letzten Jahr sind wir zu Beginn des Basars fast überrannt worden, mit unserem Angebot konnten viele Familien ihre Kinder preiswert, aber festlich und schick für die Konfirmation und den Schulabschlussball ausstatten.“

Die Organisatorinnen haben rechtzeitig vor Beginn der heißen Einkaufsphase Zeit und Raum für ihren Second-Hand-Basar gefunden: am Sonnabend, 26. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus Barrien. Also mögen Verkaufsinteressierte bereits am Freitag, 25. Januar, zwischen 17 und 19 Uhr anliefern. Anmeldungen, um eine Verkäufernummer zu bekommen, müssten vorher getätigt werden unter der Mail-Adresse konfiboerse@gmx.de; Informationen finden sich auch auf www.kirche-barrien.de unter Konzerte/Veranstaltungen. Neu ist, dass man auch ohne Anmeldung mit Kleidung am Freitag, 25. Januar, zwischen 17 und 19 Uhr ins Gemeindehaus Barrien, Glockenstraße 14, kommen kann. Die Kleidung wird in Kommission verkauft, also soll der Preis vorher gemeinsam mit den Verkäufern festgelegt werden, es wird keine Spielräume zum Handeln geben. Die Kleidung sollte allerdings nicht älter als fünf Jahre sein und sauber. Es werden eben nur gut erhaltene, moderne und gereinigte Artikel genommen. Zwei- bis dreiteilige Anzüge gelten als ein Teil, Accessoires dürfen zusätzlich abgegeben werden. Es werden nur Herrenschuhe angenommen. Und alle Kleidungsstücke sollten auf Bügeln geliefert werden, außerdem in einem Wäschekorb, der mit Verkäufernummer gekennzeichnet ist.

Gertrud Mielke rät: „Hilfreich ist es, von den Teilen Fotos zu machen – das ist vor allem gut, falls mal ein Teil verloren geht.“ Vom Verkaufserlös sind 20 Prozent für die Jugendarbeit des Posaunenchors verplant. Gertrud Mielke erklärt: „Wir möchten in spezielle Noten für Anfänger und Leihinstrumente für unseren Bläsernachwuchs investieren – wobei neue Jungbläser auch gern etwas älter sein dürfen.“