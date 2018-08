Koordinierte Aktion: Die Polizei fuhr die acht Häuser zeitgleich im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden an. (Friso Gentsch)

Bruchhausen-Vilsen. Zugriff am frühen Morgen: Die Polizei im Landkreis Diepholz hat gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Oldenburg am Mittwoch gegen 6 Uhr acht Gebäude im Landkreis Diepholz durchsucht. Das bestätigte am Donnerstagnachmittag Martin Schanz von der Staatsanwaltschaft Verden. Der koordinierten Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft lag der Verdacht von Raub und Bandendiebstahl zugrunde.

Mehrere Personen seien angetroffen worden und entweder vor Ort oder in verschiedenen Polizeidienststellen vernommen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Heißt konkret: Es wurden Fotos gemacht oder Fingerabdrücke und DNA-Proben genommen. Einer der Männer habe eine Aussage gemacht. Inzwischen sind alle wieder auf freiem Fuß. Schanz: "Niemand ist in U-Haft genommen worden. Es bestand kein dringender Tatverdacht."

Laut Schanz ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen zehn junge Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren. Ihnen werden die Delikte Raub und Bandendiebstahl vorgeworfen, alle im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Syke. Entsprechend wurden am Mittwochmorgen sechs Gebäude in Bruchhausen-Vilsen sowie je eins in Martfeld und Syke durchsucht. Zeitgleich. Die Größe der Objekte variierte zwischen Einzimmerwohnungen und Garagen.

Die Polizei wurde dabei durchaus fündig. Waffenähnliche Gegenstände seien gefunden worden, so Martin Schanz. Schusswaffen seien allerdings nicht darunter gewesen. "Sie wurden bei den Taten auch nicht benutzt." Die jungen Männer schlugen bei den ihnen vorgeworfenen Taten in unterschiedlicher Zusammensetzung zu, "so der Verdacht". Die Täter seien in Wohnhäuser und Geschäfte eingedrungen, einige ihrer Opfer seien dabei verletzt worden, "aber keins von ihnen musste ins Krankenhaus".

Nach diesem ersten Schritt wertet die Staatsanwaltschaft nun die Beweismittel aus. "Ziel ist es, den Tatverdacht dadurch zu konkretisieren", erklärte Martin Schanz.