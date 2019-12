Die Tafel Syke kann bleiben. Der Kreistag stimmte dem Verkauf an den Kirchenkreis Syke-Hoya zu. (Michael Galian)

Syke. Über ein frühes Weihnachtsgeschenk freut sich das Team der Tafel Syke um Ralf Grey. Nachdem der Kirchenkreistag Syke-Hoya im November den Ankauf des Gebäudes an der Straße Am Feuerwehrturm beschlossen hatte (der SYKER KURIER berichtete), zog nun auch der Diepholzer Kreistag nach. Einstimmig befürworteten die Kreistagsmitglieder auf ihrer jüngsten Sitzung den Verkauf des alten Garagengebäudes inklusive Waschhalle und Einliegerwohnung an den Kirchenkreis für 80 000 Euro. Die Tafel Syke kann damit an ihrem bisherigen Standort bleiben und für die Zukunft planen.

„Wir können weiterarbeiten“, freut sich Tafel-Sprecher Ralf Grey, dass der Kirchenkreis in die Zukunft der Tafel Syke investiert. Er weiß aber auch, dass damit die Arbeit noch nicht zu Ende ist. An den Gebäuden muss einiges getan werden. Sie wurden 1955 errichtet und zunächst als Dienstwohnung für Kreisangestellte und als Garage für die Dienstwagen genutzt. Später wurde sie an eine Privatperson vermietet, da der Landkreis keine Verwendung mehr für die Gebäude hatte. Bereits mit deren Auszug 2005 wollte der Landkreis die Liegenschaft deshalb auch verkaufen. Auf Bitte der Stadt Syke wurde es stattdessen an die Tafel vermietet, die damals dringend ein neues Zuhause benötigte.

„In Eigeninitiative haben wir die Gebäude für unsere Zwecke umgebaut“, erinnert sich Ralf Grey. Vor allem für die vorschriftsmäßige Lagerung und Kühlung der Lebensmittel waren so einige Um- und Einbauten erforderlich. 14 Jahre später sieht die Kreisverwaltung weiterhin keinen Eigenbedarf an der Liegenschaft. Zumal sich der Zustand des Gebäudes in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat. Eine Sanierung oder Renovierung wäre für den Landkreis unwirtschaftlich, daher wurde ein erneuter Vorstoß unternommen, das Gebäude zu verkaufen. Landkreis und Kirchenkreis führten intensive Gespräche, vor allem da auch dem Landkreis sowie der Stadt Syke daran gelegen war, die soziale Einrichtung in Syke zu erhalten. Mit dem Verkauf an den Kirchenkreis habe man nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden, ist daher auch Jörg Fenker, Fachdienstleiter der Liegenschaften bei der Landkreisverwaltung überzeugt. Der Kauf soll im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

„Dann setzen wir uns mit einem Architekten zusammen und schauen mal, was getan und wie viel investiert werden muss“, sagt Ralf Grey. Er hofft darauf, dass bis spätestens Mitte 2020 feststeht, wie hoch die erforderlichen Investitionen sind. Denn ihm ist wichtig, dass die Gebäude nachhaltig saniert werden, sodass die Bedingungen der Ausgabe sowohl für die ehrenamtlichen Mitarbeiter als auch für die Kunden verbessert werden können.

„Wir planen nicht nur für die nächsten fünf Jahre“, macht Ralf Grey deutlich. Dazu will er auch die Möglichkeiten der Einwerbung von Fördermitteln und Spenden prüfen. Zumal hinzu kommt, dass die Tafel im kommenden Jahr ein defektes Fahrzeug ersetzen muss. „Das nächste Jahr wird spannend werden“, sagt Grey mit Blick auf die Aufgaben, die noch vor ihnen liegen. Aber er ist gleichzetig optimistisch, dass sich alles finden wird: „Wichtig ist jetzt erst mal, dass die Tafel weiter existieren kann.“