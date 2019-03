Alle Autos fliegen hoch: Groß und Klein freuten sich über die Kirmes-Premiere. (Jonas Kako)

Bassum. Die in den Wintermonaten oft von Berufspendlern als vorübergehender Abstellplatz fürs Auto genutzte Fläche vor dem Bassumer Freizeitbad hatte am Wochenende eine vollkommen neue Nutzungsart erfahren. Vom Freitagnachmittag bis Sonntagabend waren die Sinne der Besucher gefordert. Die Nasen konnten die angenehmen Gerüche der Verkaufsstände mit Schwenkgrill- und Pfannenleckereien, Mandeln, Schmalzkuchen, Crêpes oder auch Pizzen und die Ohren musikalische Rhythmen aller Gesangsrichtungen beim ersten Bassumer Frühlingsvolksfest aufnehmen.

Als Organisatoren hatten Willy Wimmert aus Nienburg und Albert Dormeier aus Eschenhausen die Idee, in Bassum eine solche Kirmes auf die Beine zu stellen. Wimmert und Dormeier, beide Eigentümer von Schaustellerbetrieben und schon seit vielen Jahren befreundet, nutzten ihre Verbindungen. „Da es ja so viele Feste dieser Art nicht mehr gibt, hatten wir uns Bassum als Austragungsort für unseren Saisonanfang gewählt. Bei Stadtverwaltung und Kirche stießen wir auf großes Interesse, man war sehr angetan von unserer Idee. Wir nutzten unsere Schaustellerforen. Wir sind sehr gut vernetzt und waren uns auch einig, den Bereich Bassums mit einem Volksfest für die ganze Familie zu bereichern. Innerhalb von drei Tagen erreichten uns so viele Zusagen, dass wir Schaustellerkollegen aus Platzgründen schon wieder absagen mussten“, so Willy Wimmert. Nicht Ballermann-Atmosphäre sei das Ziel. Groß und Klein sollten vielmehr die Möglichkeit bekommen, ohne große Zwänge die Volksfestattraktionen zu genießen.

Sechs Fahrgeschäfte und 28 Randgeschäfte, der Gastronomie und der Spielgeschäfte zuzuordnen, hatten die beiden Organisatoren auf der circa 5000 Quadratmeter großen Parkfläche untergebracht. Wimmert und Dormeier begrüßten die ersten Gäste des Frühlingsvolksfestes, zu denen auch Bürgermeister Christian Porsch und die Äbtissin Isabell von Kameke gehörten, während eines Rundgangs am Freitag persönlich. Geplante Kurzweil wurde den vielen Besuchern an den drei Festtagen geboten, die die Organisationsprofis geschickt mit entsprechenden Highlights bestückten. So lockten neben Gastronomie, Spiel- und Fahrgeschäften am Freitagabend ein großes Feuerwerk und am Sonnabend Sonderaktionen für Firmen und Vereine. Für den Sonntagnachmittag hatten Wimmert und Dormeier extra eine Eventfirma mit einer Kinderanimation beauftragt – für die Kids alles kostenlos. Nicht die Preise, sondern das Wohlfühlen waren den Geschäftsbetreibern wichtig. Rabatte bei Karussellfahrten waren angesagt und wenn am Karussell neben den flotten Rhythmen über die Lautsprecher nach einer Zusatzkarussellrunde gefragt wurde, sagte niemand nein.

Jeremy Dierksen war einer derjenigen, die Dank des Zusatzangebotes das Fahrgeschäft „Extasy“ noch etwas schwindelig auf den Beinen verließen. Jeremy war mit Vater Thomas Dierksen und Opa Michael Tietjen zum Volksfest gekommen. „Ganz große Klasse, wir haben hier in der Gegend doch sonst nur Schützenfeste im Angebot und da haben wir uns heute gern auf den Weg hierher gemacht, um einen reinen Herrenabend zu erleben“, so Papa Thomas Dierksen aus Bassum. Auch Äbtissin Isabell von Kameke schlenderte mit ihrer Bekannten über den Kirmesplatz. „Am Stand mit den umzuwerfenden Dosen konnten wir nicht widerstehen. Wir wollten unsere Treffsicherheit testen und haben alle Dosen vom Podest gefegt“, so die Äbtissin. Stolz zeigten beide ihre Preise: ein Seepferdchen und einen Smiley aus Stoff. Auch ein Riesenfeuerwerk war von den Schaustellern gesponsert worden. Das große Ereignis schon erwartend hatten sich die Festbesucher auf dem Festgelände bis hin zur „Seufzerallee“, dem Spazierweg zum Bassumer Freizeitbad entlang des Klosterbaches, aufgestellt, um einen schönen Blick auf das Gebotene zu haben. Leuchtraketen erhellten in nicht enden wollenden Intervallen den Himmel und versetzten den sonst dunklen, nicht ausgeleuchteten Spazierweg farblich in eine besonders angenehme Art und Weise. Laut war die begeisterte Stimme eines Kindes zu hören, das immer wieder „weiter, weiter“ rief. „Die Größe und Güte habe ich nicht erwartet. Das war große Klasse“, beurteilte ein weiterer Festbesucher das Spektakel.

„Beim ersten Bassumer Frühlingsvolksfest können wir nicht erwarten, dass der Festplatz überfüllt ist und aus allen Nähten platzt. Gutes muss sich halt erst herumsprechen. Mit der Anzahl der Besucher sind wir aber zufrieden“, freuten sich Willy Wimmert und Albert Dormeier am Sonntag über ein rundum gelungenes Volksfest. Sie versprechen: „Auch im nächsten Jahr wird es ein Bassumer Frühlingsvolksfest geben.“