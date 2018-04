Zu den Pflanzen, die die Händler verkaufen, gehören unter anderem Götterblume, Blauzungenlauch, Pfingstrose und Blaurasen. (Jonas Kako)

Syke. Das Kreismuseum in Syke begrüßte am Sonntag den Frühling mit einem Pflanzen- und Frühlingsmarkt. Bereits um 12 Uhr gab es in unmittelbarer Nähe des Geländes keine freien Parkplätze mehr. Viele Menschen mit Butterkuchen und Brot in der einen, Körben und Tüten, aus denen das Grün junger Pflanzen ragte in der anderen Hand, sah man bereits mittags auf dem Weg nach Hause, während sich am Eingang des Museums eine Schlange bildete, mit noch mehr Menschen, die den Gang über den Frühlingsmarkt noch vor sich hatten.

Wer dem Hinweis auf einem Schild vor dem Haupteingang folgte, ging ein paar Meter weiter zu dem Eingang beim Krendel und kam ohne Warten auf das Gelände. Doch hier musste schon die erste Entscheidung gefällt werden. Gehe ich hinein, oder lasse ich mich erst von Sabine Kratzer, vom Heilpflanzengarten Scholen, durch das angrenzende Waldgelände führen? Sie zeigte den Besuchern bei einer Kräuterwanderung verschiedene Heilpflanzen und Kräuter für die eigene Küche, die man mit geübtem Auge im Wald finden kann. Es gab beim Krendel aber auch die Möglichkeit, den Kaltblutpferden bei der Arbeit zuzusehen.

Gleich neben dem historischen Sägewerk, in dem aus dicken Baumstämmen mit lautem Motor Bretter gesägt wurden, boten Hobbygärtner Götterblume, Blauzungenlauch, Pfingstrose und Blaurasen zum Kauf an. Stände mit Honigprodukten der Imkerei Finkenstädt, Käse von der Hofkäserei Bünkemühler, selbstgemachter Marmelade und ein Wagen mit Softeis bildeten den passenden Rahmen für die Museumspädagoginnen mit ihrem Stampfbutterfass. „Hier wird gebuttert! Ein Stück Butter ohne Konservierungsstoffe und Karotin“, pries ein Schild die Aktion an.

Das musste Mads Nowak mit seinem Vater gleich ausprobieren. „Wir haben bestimmt eine halbe Stunde an dem Butterfass gearbeitet“, sagte Mads‘ Vater, der inzwischen in der Buttermolle die restliche Buttermilch aus der Butter drückte. Der sechsjährige Mads probierte seine Butter gleich vor Ort und meinte: „Die schmeckt mir." Die kleine Familie aus Kirchweyhe war zum ersten Mal im Kreismuseum und war begeistert.

Mit den Museumspädagoginnen konnten die Kinder auch noch Seife machen, Rosenkugeln basteln, Tischsets mit Obst, Blättern und Mohnkapseln bedrucken. Zur Stärkung gab es nicht nur die Leckereien im Sommergarten. Der Tante-Emma-Laden hatte auch wieder auf. Hinter dem Tresen stand Ruth Oldenburg und kümmerte sich um den Verkauf der Zuckerwaren. „Seit 15 Jahren helfe ich hier schon ehrenamtlich aus“, sagte sie. „Der Verkauf der Süßigkeiten belebt die Ausstellung, und das Schöne ist, dass die Leute die süßen Sachen hier Stückweise kaufen können. Es macht Spaß, das zu sehen und die älteren Leute fühlen sich in ihre Kindheit zurückversetzt“, freute sich Oldenburg.

Familie Löschner hatte sich schon erfolgreich nach Pflanzen für den eigenen Garten umgesehen und stärkte sich mit Bratwurst, bevor es weiter auf Entdeckungstour über das Gelände ging. „Der Markt gefällt uns gut. Es ist so schönes Wetter und für die Kinder wird hier auch viel geboten“, sagte Nadine Löschner. Christian Löschner konnte sich noch an die Besuche im Museum aus eigenen Kindertagen erinnern und zählte auf, wo er heute schon überall mit seiner vierjährigen Tochter gewesen ist. Natürlich war der Spielplatz dabei, aber auch der Schmied. Weitere Stationen standen für den Tag noch auf dem Plan. Seiler, Sattler, Schuhmacher, Besenbinder und weitere Handwerker zeigten den Besuchern fleißig, wie ihr Handwerk zu früheren Zeiten ausgeführt wurde.