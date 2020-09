Freut sich auf die Herausforderung und die Arbeit mit den Kindern: Sabine Kramer. (Michael Galian)

Bassum. Die ersten Tage, die hat Sabine Kramer gerade hinter sich. „Der Start war wirklich gut, ich bin gut aufgenommen worden“, sagt sie. Das Namensschild an ihrem Büro hängt zwar noch nicht, aber die Kollegen wissen ja, wo sie ihre neue Leiterin finden können. Seit zwei Tagen ist die Neu-Twistringerin vor Ort, hat zum 1. September den Leitungsposten von der Lukas-Kindertagesstätte in Bassum übernommen. Für die 56-Jährige gleich ein doppelter Neuanfang.

Einen kleinen Vorgeschmack gab es schon. „Ich habe hier drei Urlaubstage verbracht, als Gast“, erzählt Kramer lächelnd. Sich kurz vorstellen, ein wenig reinhören in den Alltag und schauen, wo alles ist. Zwar hat Kramer in der Vergangenheit schon Kindergärten geleitet, aber das war in ihrer Heimat Sachsen-Anhalt. Die Region kennen sie und ihr Mann aber trotzdem, wohnt die Tochter doch gleich um die Ecke. „Sie ist immer weiter von Sachsen-Anhalt nach Norden gewandert“, erzählt Kramer und schmunzelt. Sie und ihr Mann kamen nun hinterher, weil sie die Enkel aufwachsen sehen wollen – ein Familiennachzug sozusagen. „Jetzt haben wir noch die Lust und die Kraft für einen Neuanfang“, sagt sie.

Die Balance finden

Und der begann für sie nun vor wenigen Tagen in der Kita in Bassum. „Eigentlich habe ich mich als Erzieherin beworben“, gibt Kramer zu. Aber sie wurde gefragt, ob sie nicht die Leitung übernehmen möchte. Wollte sie. Wichtig für Kramer: die Arbeit mit den Lütten. Denn eine reine Leitungsstelle hatte sie vorher ausgeübt, ohne Arbeit in den Gruppen, aber dafür oft im Büro. „Ich habe gemerkt, dass mir die Kinder fehlen“, sagt sie. So teilt sie sich die Aufgaben der Kita-Leitung mit der Betreuung der Kinder in der Wale-Gruppe, die sie übernommen hat. „Das hat mir sehr zugesagt“, betont sie. Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass „man eine gute Balance halten muss“. Niemand solle zu kurz kommen, „die Herausforderung nehme ich gerne an und freue mich darauf“, sagt die Twistringerin, der wichtig ist, die Menschen individuell zu fördern. Die Erfahrung hat sie vor allem bei ihrer Arbeit mit geistig behinderten Erwachsenen gemacht.

So war sie 20 Jahre lang beim Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen in der Nähe von Halle an der Saale tätig, zunächst im Wohnheim und als Teamleiterin, später beim intensivbetreuten Wohnen, um die Menschen auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten. „Das hat enorm geschult“, findet Kramer, die gerne Projekte umsetzt. Bei einer Inklusionswoche hat sie ein Projekt zum Thema „Theater“ angeboten – mit Aufführung am Ende. „Es war ein wertschätzender Umgang untereinander“, schwärmt Kramer. Eine Erfahrung, die auch bei den Kindern zum Tragen kommt. Denn: Jedes Kind ist anders. Klar. Sie will den Lütten Spielraum geben, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und besonders der gegenseitige Respekt auch unter den Jüngsten ist entscheidend, sei es auch bei kurzen Projekten. „Es bleibt immer ein Stückchen hängen“, sagt Sabine Kramer.

Ihre berufliche Karriere hat im Kindergarten in Sachsen-Anhalt angefangen. Nach der Wende musste sie aber noch eine Erzieherausbildung dranhängen, da die Kindergärtnerinnen-Ausbildung der DDR nicht anerkannt wurde. Da in der Folge viele Einrichtungen geschlossen wurden – „mein Kindergarten auch“ – wollte sie was Neues machen. So kam sie zur Heilpädagogik. Gerade das individuelle Arbeiten passe perfekt zur Heilpädagogik, das hat sie nicht nur beim Diakonieverein gemerkt, sondern auch später im Kindergarten – in den drei Jahren vor dem Umzug. Und das will sie gern mit den Kollegen in Bassum umsetzen. Die Chemie innerhalb des Teams stimmt schon mal. Für Sabine Kramer schließt sich mit ihrer neuen Stelle der Kreis wieder so langsam. „Ich habe viele Facetten kennengelernt“, sagt sie. In Bassum kommen noch ein paar mehr dazu. Sich darauf ausruhen, das will Sabine Kramer indes nicht. Stillstand kommt für sie nicht infrage. Und womöglich bleibt auch bei den Bassumer Kindern wieder ein Stückchen der Zeit in der Kita hängen.