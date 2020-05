Schilderwald: Der Unterricht in der KGS Brinkum wird angepasst an das Virus. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Für einige Schüler ist ein Stück Alltag zurückgekehrt. In Niedersachsen hat der Unterricht an den Schulen teilweise wieder begonnen. Nach Osterferien und wochenlangem „Homeschooling“ sitzen die Schüler der Abschlussklassen bereits seit einer Woche wieder im Unterricht im Schulgebäude. Seit Montag dürfen nun auch die Viertklässler wieder in die Grundschulen gehen.

Damit trotz Schulbesuch das Infektionsrisiko eingedämmt bleibt, hat das niedersächsische Kultusministerium einen „Rahmenhygieneplan“ veröffentlicht und allen Schulen des Landes zugeschickt. Dieser erörtert Hygienemaßnahmen für Klassenräume und die Sanitärbereiche sowie die Gültigkeit der Abstandsregelungen im Unterricht und in den Pausen.

Das Tragen von Schutzmasken im Unterricht ist aufgrund der Sicherheitsabstände nicht erforderlich. Maximal 16 Schüler gleichzeitig dürfen sich in einem Klassenraum aufhalten. Hierfür werden Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt: Die eine Gruppe ist beim Unterricht in der Schule, die andere Gruppe lernt zu Hause. Die Schüler beider Gruppen haben keinen Kontakt miteinander.

Der Unterricht der Realschul-Abschlussklassen konzentriert sich bis zu den schriftlichen Prüfungen Ende Mai auf die Vorbereitung in den Prüfungsfächern. Vereinfachte Prüfungen aufgrund der Corona-Situation wird es nicht geben. Aus Sicht von Gabriele Wilk-Batram, Leiterin der Bassumer Lukas-Schule, sind diese auch nicht notwendig.

„Wir haben in Englisch und Deutsch vor den Osterferien schon den kompletten Pflichtstoff erarbeitet“, so Wilk-Batram. In Mathematik würden entsprechend mehr Stunden angeboten, um das neue über die digitale Lernplattform Iserv eingeführte Thema vertiefen zu können.

„Es ist mehr die emotionale Belastung, die die Leistungsfähigkeit der Schüler beeinflussen wird“, sagt die Schulleiterin. Daher habe es sich die Lukas-Schule zur Aufgabe gemacht, bis zu den Prüfungen emotionale Stabilität zu geben und zu stärken. Weitgehend positive Resonanz habe Wilk-Batram von den Schülern über das digitale häusliche Lernen erhalten. „Auch wenn ich Schwierigkeiten hatte, ist es dennoch eine tolle Erfahrung gewesen. Man sieht, dass es klappt, in so einer Situation trotzdem lernen zu können, und man hat eine Erfahrung für das spätere Leben gewonnen“, zitiert sie eine Schülerin. „Ich fand es alles sehr gut, aber bei Mathe hatten wir mehrere Probleme, da dieses Thema für uns sehr schwierig war und wir keine Einführung ins Thema hatten“, so die Meinung eines Schülers. Der Unterrichtsstoff über die Winkelfunktionen Sinus und Cosinus habe vielfach Schwierigkeiten bereitet, erläutert die Schulleiterin.

Petra Raue, kommissarische Leiterin der Syker Luise-Chevalier-Schule, hat ebenfalls unterschiedliche Rückmeldungen über das häusliche Lernen erfahren. „Manche Familien kommen mit dem digitalen Bereitstellen der Materialien gut zurecht, andere nicht, da ihnen die entsprechenden Geräte fehlen oder ein Internetanschluss nicht ausreichend vorhanden ist“, erzählt sie. Daher biete sie den Schülern an, das Material im Schulgebäude abzuholen. „Ihnen wird hierzu ein Termin genannt, sodass sie mit anderen Schülern nicht in Kontakt geraten können“, erklärt Raue.

An der Oberschule Bruchhausen-Vilsen sind aktuell wieder 45 bis 50 Schüler täglich vor Ort. „Die Schüler freuen sich sehr, wieder von einer Lehrkraft persönlich betreut zu werden“, sagt Oberschulrektorin Natascha Rogge. In kleinen Gruppen von elf bis 13 Schülern wird drei Wochen lang intensiv für die Abschlussprüfungen gepaukt. „Die Vorbereitung läuft gut“, so Rogge, man laufe dem Lernstoff nicht extrem hinterher, da nur zwei Wochen des regulären Unterrichts fehlen würden.

Über das Homeschooling habe es positive Reaktionen gegeben, berichtet sie. „Für das digitale Lernen bespielen wir alle Kanäle: E-Mail, Whatsapp, eine schuleigene Plattform und ein digitales Klassenbuch“, so Rogge.

Ab Mitte Mai sollen dann mit dem neunten Jahrgang die ersten Schüler ohne anstehende Abschlussprüfungen den Unterricht an der Oberschule Bruchhausen-Vilsen besuchen dürfen. Die Rektorin rechnet allerdings nicht damit, noch vor den Sommerferien zu einem vollständig normalen Schulalltag zurückzukehren. Für ihre Absolventen mit mittlerem Schulabschluss hofft sie, dass es auch in der Corona-Krise genügend Unternehmen gibt, die Auszubildende einstellen, und bereits unterschriebene Ausbildungsverträge eingehalten werden.

Rund 150 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die KGS Brinkum. Ausschließlich die Abschlussklassen und Abiturjahrgänge tummeln sich im Schulgebäude herum: „Wir haben keine nennenswerte Probleme, aber es ist alles ein wenig umständlich. Und ich bin gespannt, wenn demnächst die jüngeren Schüler dazukommen werden. Dann wird sich die Situation sicherlich verändern“, sagt Schulleiter Michael Triebs, der jede Klasse von 26 auf 13 Schüler halbiert hat. Montags, mittwochs und freitags ist die eine Hälfte vor Ort, dienstags und donnerstags die andere. „Die Schüler sind sehr beständig und halten Abstand zueinander. Außerdem haben alle unterschiedliche Start- und Pausenzeiten, die sie auf verschiedenen Pausenhöfen unter Aufsicht von Lehrkräften verbringen“, erklärt Triebs. Zudem dürfen die Klassenräume erst betreten werden, wenn vorher die Hände desinfiziert werden.

Unterricht im Klassenraum findet am Syker Gymnasium nach wie vor nicht statt. „Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 gibt es am Gymnasium Syke dieses Jahr kein Abitur“, teilt Andreas Gläser, ständiger Vertreter des Schulleiters, mit. Daher werde der Präsenzunterricht an der La-Chartre-Straße für die ersten Schüler erst ab dem 11. Mai beginnen.

Das häusliche Lernen sieht der Kreisverband Diepholz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisch. „Kein Lernprogramm oder Videochat ersetzt das soziale Lernen und einen geregelten Tagesablauf, wie ihn die Schule bietet“, heißt es in einer Stellungnahme des Diepholzer GEW-Vorstands. Er warnt, dass sich die soziale Spaltung verschärfen könnte, wenn etwa Computer und stabile Internetverbindungen fehlen oder einige Schüler zu Hause niemanden hätten, der ihnen beim Lernen helfen könne. „Digitale Medien können helfen, aber Bildung darf keinesfalls kommerziellen Anbietern überlassen werden und gewährleistet nicht chancengleiches Lernen, da weder die rechtlichen, sozialen noch technischen Voraussetzungen existieren“, so die Gewerkschaftsvertreter.