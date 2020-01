Die Unterschriften gegen die mögliche Erweiterung der Gar übergaben Vertreter der Bürgerinitiative um Jürgen Schierholz (links) an Bassums Bürgermeister Christian Porsch. (Dinev)

Bassum/Stuhr. Es brodelt bei den Anwohnern. Seit Jahrzehnten beschäftigt die Gesellschaft für Abfall und Recycling (Gar) die Menschen in Kätingen und Fahrenhorst. Immer wieder wurde das Gelände erweitert, der Verkehr nahm zu, der Lärm ebenfalls. Im November vergangenen Jahres wurde in der Sitzung des Bassumer Stadtentwicklungsausschusses der Antrag für eine mögliche Erweiterung behandelt (wir berichten). Auf der vor mehreren Jahrzehnten angelegten Ausgleichsfläche hat sich mittlerweile ein Wald entwickelt. Und diese Fläche würde die Gar bei einer positiven Entscheidung der Politik bebauen. Zu viel für die Bürgerinitiative. Hannelore Kosche findet es „widersinnig, wenn die eigentliche Ausgleichsfläche nun gerodet wird“.

Die Initiative fing an, Unterschriften zu sammeln. Am Dienstag übergaben vier Vertreter Bassums Bürgermeister Christian Porsch die Zettel mit insgesamt 421 Unterzeichnern. Der designierte Bürgermeister aus Stuhr Stephan Korte bekommt diese ebenfalls – schließlich liegt das Gelände an der Grenze zu Fahrenhorst. Denn „Emission macht nicht an der Gemeindegrenze halt“, wie es Alfred Krüger von der Bürgerinitiative formulierte.

Diese gründete sich vor neun Jahren und schrieb sich den Landschafts- und Umweltschutz Nordwohlde und Fahrenhorst auf die Fahne. Man wollte etwas gegen die Gar und die Zustände vor Ort unternehmen. Gebracht hat es bislang wenig. Ein eingerichteter Bürgerdialog zwischen der Gar und den Anwohnern wurde gekündigt. „Wir akzeptieren die Anlage und auch dass dort recycelt werden muss“, sagte Krüger. Das Problem sei allerdings, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, einen gesunden Wald zu bebauen. „Wir sind bereit, einen Dialog zu führen mit der Politik“, sagte Krüger. Den Menschen sei es wichtig, dass die Verantwortlichen miteinander sprechen und diskutieren. „Wir wollen mit den Unterschriften den Protest befördern, sodass beide Kommunen zusammenarbeiten“, erklärte der Fahrenhorster Jürgen Schierholz, Vorsitzender der Initiative.

Unterschriften gehen an Landkreis

Bürgermeister Christian Porsch versicherte den vier Vertretern, dass er im Dialog mit der Gemeinde Stuhr stehe. „Wir haben noch nicht über die Gar gesprochen“, gab er auch zu. Das liege aber vor allem daran, dass Stephan Korte noch nicht offiziell im Amt ist. Gleichzeitig sagte er, dass „wir als Rat und Verwaltung verschiedene Bereiche berücksichtigen müssen“ und nannte etwa die Feuerwehr und die Kita-Platz-Situation in Bassum. Darüber hinaus machte er deutlich, dass der Wald, der rund 2,6 Hektar groß ist, zum Gelände der Gar gehört. Diese wiederum pachtet derzeit einen Teil des anliegenden Kalksandsteinwerks. Wenn das nun erweitern würde, dann müsste die Gar weichen. „Sie verschieben ihren Betrieb“, drückte Porsch vereinfacht aus, was eigentlich keine Erweiterung bedeute. Ihm ist es wichtig, die Diskussion zu versachlichen. „Es ist vertretbar, dass die Bürger vor Ort emotional sind. Aber man lebt nicht auf einer Insel“, der Bürgermeister. Als Beispiel nannte er die Umgehungsstraße, die er hört, wenn er im Garten sitzt. „Die gab es in meiner Kindheit nicht.“ Bürgermeister Porsch versicherte den Anwesenden, dass er die gesammelten Unterschriften an den Landkreis Diepholz weiterleitet, dieser sei zuständig.

Erst einmal gute Nachrichten für die Unterzeichner und die Bürgerinitiative um Jürgen Schierholz: „Wir hoffen, dass etwas passiert und dass man miteinander spricht. Wir setzen auf Sie.“