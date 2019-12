Der Posaunenchor Syke-Barrien und der Posaunenchor Weyhe mussten zwei Zugaben geben. (Vasil Dinev)

Syke-Barrien. Mit einer gelungenen Mischung von klassischen und modernen Werken begeisterten zwei Posaunenchöre unter der Leitung von Oscar Alemany Lopez – und brachten goldenen Glanz in den Chorraum der Bartholomäuskirche in Barrien. Zwei Chöre heißt: Der Posaunenchor Syke-Barrien spielte am Montag statt des klassischen Jahreskonzerts in der Kirche diesmal mit dem aus Kirchweyhe zusammen. Denn beide leitet Lopez. Zu den Instrumentalstücken von bekannten Künstlern wie Saint-Saëns, Gluck oder Telemann kamen Wachowski, Michel und Zeller hinzu – und solche, bei denen das Publikum mitsingen konnte. Und außerdem zwei vorgelesene besinnliche Weihnachtsgeschichten, die hatte der Weyher Gerd Brüning op Platt parat.

Schon der klanggewaltige Auftakt mit „Tollite Hostias“, dem Schlusschoral aus dem „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921) aus dem Jahr 1858, füllte das Kirchenschiff und brachte die Zuhörer in die richtige Schwingung. „Wir wollen uns freuen und fröhlich sein“, verkündete Pastorin Susanne Heinemeyer bei ihrer Begrüßung und wies darauf hin, dass da auch genug Raum zum Mitsingen sein würde. Für alles Weitere hatte Hans-Jürgen Zimmermann vom Barrier Chor einige Informationen dabei, um die ausgewählten Werke besser verständlich zu machen. So zum „Hoch tut euch auf“, einer Komposition von Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Der Opernkomponist hatte im 18. Jahrhundert den 24. Psalm als Grundlage genommen. Gefolgt von der „Pastorella D-Dur“ von Johann Anton Kobrich, einem bayerischen Kirchenmusiker des 18. Jahrhunderts. Besonders schwungvoll wurden die 27 Bläser beim „Presto“ des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767). Durch neue Impulse prägte er in der Komposition und auch der Musikanschauung maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts – und hinterließ 3500 Werke.

Mit einer plattdeutschen Geschichte um Jule, die Schoolmeestersche, um Wiehnachtskrom und religiöse Notwehr, bei der auch ein Karpfen eine Rolle spielte, unterbrach Brüning das Konzert. Auch damit die Bläser mal ausruhen konnten, wie er meinte. Etwas später las er dann noch eine weitere Erzählung: „De Stern, de Lucht in mien Leven bringt“.

Die Besucher mussten dann auch mal ran mit dem Klassiker „Macht hoch die Tür“. Wobei zunächst einmal die Adventsintrade von Gerd Wachowski (geboren 1950 in Holstein) zu Gehör kam – und zur Einstimmung auf Vorspiel und Choral.

Auch den wahrlich raumfüllenden „Weihnachtsmarsch“ hatte Organist und Kirchenmusiker Wachowski komponiert. „Das klingt gut“, meinte die begeisterte Zuhörerin Urte Bleydorn, „es macht mir immer Spaß, diese Klänge zu hören – es ist zu merken, dass es den Chören Freude macht zu spielen.“ Ebenfalls zum Mitsingen das „Kommet ihr Hirten“, nachdem die Posaunisten das Vorspiel von Jannis Matthäus Michel angestimmt hatten. Wer hingegen das „Süßer die Glocken nie klingen“ komponiert hat, weiß man nicht, der Text stammt jedenfalls aus dem 19. Jahrhundert. Auch für „Tochter Zion“ hatten die Musiker zunächst das Vorspiel von Michael Schütz im musikalischen Gepäck, bevor alle in den Choral einstimmen konnten.

Mit Jubelrufen und lang anhaltendem Applaus erklatschten sich die Zuhörer zwei Zugaben, zum krönenden Abschluss das allen bekannte „Feliz navidad“, ein modernes spanisches Weihnachtslied aus dem Jahr 1970. Lustig mitanzusehen, wie Lopez mit einer Hand dirigierte, in der anderen den Dankesblumenstrauß der beiden Chöre haltend.