Bruchhausen-Vilsen. Einen Fernseher haben zwei Diebe am Dienstag in Bruchhausen-Vilsen gestohlen. Laut Polizei entwendeten die Täter das Gerät im Zeitrahmen von 14.50 bis 17.10 Uhr aus einer Wohnung an der Sulinger Straße. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangten, stand bei Druckbeginn noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Die Unbekannten wurden bei ihrer Flucht zu Fuß von einer Zeugin beobachtet. Dennoch hoffen die Ordnungshüter auf weitere Hinweise. Die können entweder bei der Polizei Syke (Telefon: 0 42 42 / 96 90) oder Bruchhausen-Vilsen (0 42 52 / 93 85 10) abgegeben werden.