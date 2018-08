Syke/Bassum. Zu zwei Einbrüchen ist es jüngst in Syke und Bassum gekommen. In Bassum brachen Unbekannte in der Zeit von Sonnabend, 15 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, in ein Seniorenheim an der Straße Zur Stiftseiche ein und stahlen aus dem Zimmer eines 76-jährigen Bewohners Bargeld in Höhe von 50 Euro. Ähnlich lief es in Syke ab: Hier drangen Diebe in eine Anlage für betreutes Wohnen an der Barrier Straße ein und entwendeten circa 100 Euro Bargeld. Dies geschah laut Angaben der Polizei im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Bassum unter Telefon 0 42 41 / 80 29 10 oder beim Polizeikommissariat in Syke unter 0 42 42 / 96 90 zu melden.