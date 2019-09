Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe und Bürgermeister Jens Bley: Gemeinsam versuchen sie, die Hoffnungen der Bürger zu erfüllen. (Janina Rahn)

Twistringen. „Ja, ich habe da sicher eher einen Tunnelblick – berufsbedingt“, gibt Jens Bley sacht nickend zu. Der vor wenigen Monaten ins Amt gewählte Bürgermeister von Twistringen war jahrelang Polizist in Bremen und nur wenige Branchen wecken bei ihnen naturgemäß derart viel Misstrauen wie Spielhallen. Auch in Twistringen gibt es einige hiervon, teils sehr zentral gelegen. Und schon im Wahlkampf versprach Bley, sich diesem Thema anzunehmen (wir berichteten).

„Ich bin da vorbelastet und muss darauf achten, nicht jedes dieser Gewerbe gleich als schlecht einzustufen“, zeigt er auf und wendet sich dem Ersten Stadtrat Harm-Dirk Hüppe zu. „Wir können sie nicht verhindern, aber wir können ihren Standort steuern.“ Hüppe als sein Stellvertreter in der Verwaltung nickt. „Eben deshalb“, fährt Bley fort, „haben wir das neue Vergnügungsstättenkonzept verabschiedet.“ Hierdurch werden sich neue Etablissements dieser Art nur außerhalb des Stadtbereiches ansiedeln dürfen und obendrein „werden wir uns aber auch die Automatensteuer im Zuge unserer Möglichkeiten anschauen und prüfen, was wir umsetzen können“.

Etwas mehr als 100 Tage ist Jens Bley im Amt, Harm-Dirk Hüppe kam einige Wochen zuvor ins Twistringer Rathaus, nachdem er bereits etliche Jahre an Behördenerfahrung anderenorts gesammelt hat. Bürgermeister Bley sieht sich selbst immer noch in der Orientierung. Er begrüßt deswegen die Erfahrung von Hüppe aus der Kommunalwelt, der sich seit dem Frühjahr dank dieser auch schnell in der neuen beruflichen Umgebung zurechtfand. „Jede Kommunalverwaltung hat andere interne Regeln“, beurteilt Hüppe besonnen.

Er ist als Erster Stadtrat Stellvertreter des Bürgermeisters und hierarchisch Bley untergeordnet, aber dieser stellt klar: „Ich sehe uns als Führungsduo. Das, was ich weiß, das weiß auch mein Vertreter. Er vertritt mich als Ganzes.“ Damit dies gelingt, müsse man viel miteinander reden, aber damit hätten beide kein Problem. „Wir sprechen gern miteinander“, bestätigen sie sich gegenseitig.

Der Erste Stadtrat ist wiederum der direkte Vorgesetzte der Fachbereichsleiter im Rathaus und selbst Fachbereichsleiter 4 (Stadtentwicklung und Wirtschaft). „Wir haben hier in Twistringen sehr gute Fachbereichsleiter“, lobt Hüppe seine Kollegen. Deshalb könne er vertrauensvoll delegieren. „Ich muss nicht tief in jedes Detail selbst reingehen.“

Die Stadt Twistringen bietet den beiden Verwaltungs-Chefs öfter etwas Neues: „Ich lerne Twistringen immer noch kennen, und die Bürger sicher auch mich“, sagt Hüppe. Noch werde er selten auf der Straße erkannt, nur manchmal spüre er Blicke auf sich – ganz anders bei Bley, der bereits seit 2015 Ortsbürgermeister von Mörsen gewesen ist. „Ich werde sehr auf der Straße wahrgenommen“, berichtet der mit über 80 Prozent Zustimmung ins neue Amt gehobene CDU-Mann. „Wenn ich in unserem Garten in Mörsen was mache, dann komme ich manchmal kaum zu dem, was ich mir vorgenommen habe.“ So würden ihn oft Bürger ansprechen und er höre ihnen selbstverständlich zu. „Bürgerdialog ist mir wichtig.“ Indes zieht er eine klare Grenze: Ihm sei zwar klar, dass auch seine Familie wahrgenommen werde, und das sei auch vollkommen okay. Aber er möchte nicht, dass sich wer an dieser abreagiert. „Wenn jemand ein Problem mit mir oder meinen Entscheidungen hat, soll er oder sie zu mir kommen.“

Beim Klimaschutz möchte Twistringen demnächst auch auf der Straße vorangehen: „Der nächste Dienstwagen des Rathauses wird ein E-Auto“, verspricht Bley. Doch der Bevölkerung möchte er nicht zu viel zumuten: „Man darf den Bogen nicht überspannen.“ Auch Twistringen bräuchte einen „vernünftigen Mittelweg“. Ansonsten versuche man, über Aufklärung zu klimarelevanten Themen die Menschen zu erreichen. Die Bürgermeister glaubt aber an seine Bürger: „Das Verständnis für das Thema ist da.“

Doch ob hier oder bei anderen Themen: Twistringen kann vieles nicht alleine machen. „Kooperation ist unabdingbar, allein schon aufgrund der finanziellen Zwänge“, verweist Bley auf die Nachbargemeinden und den Landkreis als Ganzes – Stichwort: interkommunale Kommunikation. „Da sind dicke Bretter zu bohren.“ Zum Beispiel die Digitalisierung der Behörden und der Arbeitswelt. „Das will ich gar nicht komplett alleine machen, aber wir werden im Kleinen anfangen und ich bin da sehr offen für jedes Angebot zur Zusammenarbeit“, bietet Bley an. „Das Grundgesetz sagt, Gemeinden sollen sich selbst verwalten, aber dazu müssen wir auch in die Lage versetzt werden“, fordert er unmissverständlich und kommt wieder aufs Geld zu sprechen. Hüppe ergänzt: „Ja, man kann sich viel wünschen, aber was ist überhaupt möglich?“ Er kennt die Grenzen des Machbaren nur zu gut als langjähriger Verwaltungsfachmann. Deshalb sei Transparenz für die Bürger und eine ihnen nahestehende Verwaltung so wichtig.

Der Bürgermeister teilt diese Ansicht: „Ich möchte, dass alle Bürger das Gefühl haben, beachtet zu werden.“ Der Verwaltungs-Chef müsse eine gewisse Verbindlichkeit ausstrahlen, umschreibt er seine Bemühungen, den Twistringer Bürgern „ein vernünftiges Gefühl zu mir und meinem Haus“ zu ermöglichen. Sollte ihm das nicht gelingen, dann „hätte ich das Gefühl, meine Aufgabe nicht richtig gemacht zu haben“. Doch es geht ihm auch um Fragen des Stadtbildes. „Ich hab den Bahnhof auf meinem Zettel“, deutet Bley an. „Wir wollen da eine Aufwertung hinbekommen.“ Denn derzeit seien sie beide und viele Twistringer mit dem aktuellen Zustand und der näheren Umgebung des Verkehrsknotens unzufrieden.

Doch einen Grund zur Freude haben Bürgermeister Bley und Erster Stadtrat Hüppe auf alle Fälle: Der Landrat Cord Bockhop habe für das Schulzentrum zugesichert, dass eine Ganztagsbeschulung, inklusive des nötigen Mensabaus, möglich gemacht werde, sollte es nötig werden. Den Wechsel am Gymnasium von G8 auf G9 begrüßt Jens Bley ausdrücklich.

Ein heißes Thema ist die geplante und von vielen gewünschte Ortsumgehung. „Wir reden gefühlt seit Generationen darüber“, schließt sich der Bürgermeister an. „Wir sind nach wie vor im vordringlichen Bedarf.“ Doch wann die Planer des Bundes dazu kommen, die nötigen Planungen durchzuführen, steht noch in den Sternen. „Es gibt ja bisher nicht mal eine konkrete Linienbestimmung.“ Leider stellt dieser Zustand nicht nur ein Problem für den Verkehr dar, sondern auch für die Entwicklung Brenndorfs. „Wir können ja nicht konkret Gebiete planen, wenn wir nicht genau wissen, wo die Ortsumgehung verlaufen wird“, gibt Bley zu bedenken. „Deshalb hoffen wir sehr auf den Beistand der übergeordneten Ebenen und bieten natürlich, überall wo es geht, unsere Hilfe an.“