Oliver Launer musste bereits Konzerte beim Bassum-Open-Air 2020 absagen. (Frank Thomas Koch)

Oliver Launer: Ja, ich habe mich schon extrem auf den Sommer gefreut, zumal der Kartenvorverkauf auch richtig gut angelaufen war. Für das Schlagerfestival hatten wir beispielsweise schon 1500 Karten verkauft.

Ich habe viel telefoniert, sowohl mit den Künstlern als auch mit den Agenturen, zuerst haben wir noch überlegt, auf den Mai zu setzen, haben dann aber schlussendlich jetzt schon beschlossen die Kiss-Coverband im Mai und die Night Of Musical im Juli abzusagen.

Auf jeden Fall. Auch wenn die Künstler wegen höherer Gewalt ihre Gagen zurückzahlen müssen. Die Agenturen, welche 20 Prozent der Gagen bekommen, müssen das nicht. Auch wenn es eine Absage vom Bund, dem Land oder dem Landkreis ist. Über 30 000 Euro sind natürlich auch schon in die Werbung geflossen. Wir bleiben auf einem Batzen Geld in einer Größenordnung zwischen 40 000 und 100 000 Euro sitzen. Das gibt einem niemand zurück. Ich wollte ja keine Gewinne machen, sondern etwas für meine Heimatstadt schaffen. Das heißt, dass ich natürlich auch keine Rücklagen habe, weil auch die letzten vier Jahre Bassum-Open-Air immer so gerechnet wurden, dass jeder Bassumer die finanzielle Möglichkeit bekam, zumindest ein Konzert zu besuchen. Gegen Sturm, Hagel, Regen sind wir als Konzertveranstalter versichert, aber nicht gegen Corona.

Ich habe mit den Künstlern und Agenturen telefoniert und gemailt und vielleicht besteht die Möglichkeit, bestimmte Konzerte auf 2021 zu verschieben. Bei Max Giesinger und Milow ist das sehr wahrscheinlich. Bei anderen Veranstaltungen wird das schwieriger. Für die Schlagernacht hatten wir sechs Künstler verpflichtet, die auf Mallorca auftreten, ob die zu einem bestimmten Termin im kommenden Jahr nach Bassum kommen können, ist fraglich.

Ja genau, das macht es nicht einfacher. Die Saison endet im August. Damit haben wir nur ein kurzes Zeitfenster für Verschiebungen, also gibt es vermutlich nicht die Möglichkeit, die Verluste auszugleichen.

Ja, das war es und ich habe auch überlegt, mein Hobby als Konzertveranstalter ad acta zu legen.

Das Bassum-Open-Air ist zu einer echten Marke geworden, taucht in Festivalwerbungen auf und an meiner Motivation, etwas für Bassum zu veranstalten, hat sich nichts geändert. Auch die vielen positiven Rückmeldungen von Besuchern und Bassumern motivieren immer aufs Neue.

Wenn die Kartenkäufer sich ähnlich solidarisch verhalten würden, wie bei der „Lit-Köln“ (internationales Literaturfestival, Anm. d. Red.) und nicht alle Auslagen für die Karten zurückverlangen, sondern vielleicht nur die Hälfte. Solch eine Solidarität würde uns enorm helfen. Natürlich habe ich vollstes Verständnis für die Leute, die sich das finanziell aufgrund der veränderten Lage nicht leisten können. Die Karten könnten dann in der hoffentlich demnächst wieder eröffneten Vino-Bar zurück gegeben werden.

Auf unserer Homepage unter www.bassum-open-air.de finden sich alle Informationen zu Absagen, Verlegungen und den Tickets.

Das Interview führte Dorit Schlemermeyer.

Zur Person

Oliver Launer

ist Konzertveranstalter und lockt jedes Jahr zahlreiche Künstler nach Bassum. Das Open-Air hat er vor vier Jahren ins Leben gerufen, weil er etwas für seine Heimatstadt machen wollte. In diesem Jahr musste er aufgrund des Coronavirus schon Konzerte absagen.