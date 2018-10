Bei "A Tribute To The Blues Brothers" ging es am Dienstagabend im Syker Theater heiß her: Während die beiden Brüder, gespielt von Ronald Tettinek und Jörg Bruckschen, in einem Auto saßen, wurde es von leicht bekleideten Tänzerinnen geputzt. (Karsten Bödeker)

Syke. Am Ende tobte der Saal im Syker Theater. Die Zuschauer standen, sangen und klatschten zu „Everybody Needs Somebody“. Es war die fulminante und angemessene Reaktion auf eine ganz starke Tanz- und Gesangsdarbietung. Darum ging es ja auch. Denn bei „A Tribute To The Blues Brothers“ am Dienstag erwartete jeder neben schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen auch Musik, Musik, Musik. Und die war wirklich gut.

Dennoch gab es während der zwei Stunden vorher einige fragende Gesichter. Denn die Aufführung war, ja was eigentlich? Sie war kein reines Konzert, sie war auch kein Musical und sie war kein Drama – obwohl die hauptsächlich erzählte Lebensgeschichte des Schauspielers John Belushi und sein früher Drogentod in Wirklichkeit durchaus ein Drama waren. Nein, bei der Show sollte von allem etwas geboten werden und das gelang nicht so richtig. Die Inszenierung war wenig schlüssig. Statt eines roten Fadens wurden viele Einzelteile aneinandergereiht.

Das Ganze wurde aber mehr als ausgeglichen durch Musik und Tanz. So war der Applaus nach den Musikstücken am größten und die Schlussszenen schienen sehnsüchtig erwartet worden zu sein: Endlich durfte das Publikum so richtig loslegen. Bunte, manchmal psychedelische Bilder auf der riesengroßen Leinwand, die im totalen Kontrast zu den konsequent nur in schwarz und weiß gekleideten Darstellenden standen. Nur am Rande, die Kostümwechsel waren kaum zu zählen. Und vor allem war da das Ensemble: die siebenköpfige Band, vier Tänzerinnen und vier Schauspielende, darunter der die anderen Guten noch überragende Ronald Tettinek. Er konnte das versoffene Scheusal ebenso wie den coolen Macker, den charismatischen Sänger und rhythmischen Tänzer – kurzum alles, was Belushi war.

Jörg Bruckschen als Dan Aykroyd sang und tanzte ähnlich gut, hielt sich aber drehbuchmäßig zurück und schlüpfte zeitweise in die Rolle des Erzählers. Erzählt wurde die Geschichte des so unterschiedlichen und trotzdem befreundeten Duos Aykroyd und Belushi. Während Aykroyd ruhig und systematisch vorging, war Belushi der Gefühlsmensch – mit intensiven Ausschlägen in alle Richtungen. Die Charaktere wurden überzeugend gezeigt. Beide lernten sich kennen und traten erfolgreich in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ auf. Um das zu zeigen, hätte es in Syke nicht unbedingt des Auftritts als singende Bienen bedurft. Den hatte es zwar tatsächlich gegeben, er wirkte aber doch etwas befremdlich.

„Wir machen hier nur schlecht geschriebene Kostümwitze“, raunte Belushi. In Wirklichkeit schlummerten in den beiden schon die Blues Brothers Elwood und Jake, und dieses Image verfolgten sie hartnäckig und konsequent. Ihre Ideen zum Film entwickelten sie auf der Bühne in einer Verfolgungsjagd. Dafür saßen sie in einem (halben) Auto, während im Hintergrund eine rasante Fahrt über den Highway für viel Realität sorgte. Leicht bekleidete Tänzerinnen putzen das Auto und umschwärmten vor allem Belushi. Thematisiert wurde auch die Drogensucht Belushis, der nahezu alles konsumierte: Alkohol, Valium, Amphetamine, Kokain, Acid. Darüber geriet auch seine Frau Judy in Verzweiflung und nach dem Kult-Erfolg des Films ging es mit Belushi abwärts. Zwischendurch wurde viel und gut getanzt und gesungen, Songs wie „Jailhouse Rock“, „Gimme Some Lovin“, „Stand By Your Man“ gehörten auch dazu.