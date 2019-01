Syke. Zu einer räuberischen Erpressung ist es am Mittwochabend gegen 21.55 Uhr in Syke gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in Syke zwei 19-jährige Männer an der Straße Am Ristedter Weg beraubt. Die beiden Syker hielten sich mit einem Auto auf dem Parkplatzgelände eines Reifenhändlers auf. Als die jungen Männer aus ihrem Auto stiegen, wurden sie von zwei bislang unbekannten Männern aufgefordert, ihnen ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Um die Opfer unter Druck zu setzen, zückte einer der Täter sogar seine Waffe. Die 19-Jährigen waren daher gezwungen, ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter flüchteten zu Fuß. Nach Angaben der Opfer ist der eine Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,7 Meter groß. Er hat einen Vollbart und schwarze kurze Haare. Darüber hinaus habe er eine schlanke Statur und eine südländische Erscheinung. Er trug weiter eine lange braune Winterjacke mit Fellkragen. Der zweite Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und etwa 1,9 Meter groß beschrieben. Dabei habe auch er eine schlanke Statur und schwarze Haare sowie eine südländische Erscheinung. Er trug eine schwarze Winterjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.