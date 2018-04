Twistringen. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Twistringen schwer verletzt worden. Zudem ist an zwei Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 35 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz war am Donnerstag ein Busfahrer auf der Feldstraße Richtung Hohe Straße unterwegs. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, geriet der 61-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Auto eines 63-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Etwa eine Stunde später kam es in Twistringen zu einem weiteren Verkehrsunfall: Eine 31-jährige Autofahrerin wollte von der Vechtaer Straße nach links in die Padlandstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen Rettungswagen, der sie mit Martinshorn und Blaulicht während einer Einsatzfahrt überholen wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Nach kurzer Zeit konnte der Rettungswagen weiter zu seinem Einsatzort fahren.