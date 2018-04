Der Australier Kaurna Cronin tritt im Golfclub Okel auf und wird zeigen, warum er mehrfach preisgekrönt ist. (FR)

Syke. Es sind gleich drei Konzerte, die in der bekannten Konzertreihe Songs and Whispers an zwei Veranstaltungsorten stattfinden. Am 16., 18., und 23. April treten im Golfclub Okel und im Kreismuseum zwei Singer-Songwriter und eine Band auf. Den Anfang macht ein Künstler, der schon ein alter Bekannter für das Publikum ist.

Der Australier Kaurna Cronin konnte schon im vergangenen Jahr die Zuhörer von seinen Qualitäten als mehrfach preisgekrönter und international gefeierter Songwriter überzeugen. Am 16. April tritt er um 19 Uhr im Golfclub Okel im Brasserie-Clubhaus auf und das Publikum darf ebenso gespannt sein auf das Dinner, denn bei den vorangegangenen Konzerten wurde das jeweilige Lieblingsgericht des Künstlers serviert.

Für Cronins Auftritte charakteristisch sind bedeutungsvolle Songs aus den Bereichen Folk, Country und Rock mit großartigen Bildern und Erzählungen, die seinen Sound ausmachen, so die Beschreibung von Songs and Whispers. Er sei zudem ein emotionaler und ehrlicher Geschichtenerzähler, der mit seiner Musik nicht nur renommierte Auszeichnungen, sondern auch das Publikum auf der ganzen Welt gewonnen habe. Auch sein viertes und aktuelles Album "Euphoria, Delirium & Loneliness" ist eine poetische und abwechslungsreiche Sammlung von Stimmungen, Ideen und Geschichten, die von Conin und Band kraftvoll zusammengefügt wurden. Sein Talent wurde schon 2016 von der Folk Alliance Australia mit dem "Artist of the Year" ausgezeichnet. Ebenso wie mit dem "Emily Burrows Award" und den "Fowlers Live Award", so die Veranstalter. Die Musikzeitschrift Folker beschreibt seine Musik als Indiefolk auf der Grenze zum Pop.

Schon zwei Tage später folgt das nächste Konzert von Songs and Whispers mit Kelly Harthan aus den USA. Ab 20 Uhr tritt die Singer/Songwriterin im Kreismuseum auf. War früher Musik eher nur ein Hobby, sei Harthan mittlerweile in der professionellen Musikwelt angekommen, habe zahlreiche Auftritte in den USA und Europa absolviert, lässt die Agentur wissen. Aufgewachsen in der Nähe von Ridgeway in Colorado verbrachte die Künstlerin ihre Jugend auf Festivals wie dem Telluride Bluegrass sowie dem Blues & Brews und entdeckte dort ihre Liebe für die traditionelle Rootsmusik. Autodidaktisch lernte sie, Gitarre, Mandoline, Banjo und Piano zu spielen und ihre eigenen Songs zu schreiben. Sie orientiere sich an Größen aus den Bereichen Country- Folk, Blues und Singer-Songwriter, wie Hank Williams über John Hartford und Bob Dylan hin zu Ryan Adams, Dave Rawlings oder The Black Keys, so die Agentur. Auf ihrer Deutschland-Tour werde sie Songs ihres ersten Albums präsentieren.

Es ist nicht bekannt welches Gericht bei der Band Bonefish im Golfclub serviert werden wird, bekannt ist aber ihr Auftrittstermin – 23. April um 19 Uhr. Bei ihrer ersten Deutschlandtournee präsentiert die schwedische Band um Bandleader Bie Karlsson ihr aktuelles Album "Atoms". Bonefish sind eine Rock/Pop Band nach Americana-Vorbild mit Einflüssen früherer Blues- und Rockklassiker sowie Helden aus den siebziger und achtziger wie Television und Talking Heads aus der Popmusik. Aktuelle Einflüsse bewirkten Bands wie Arcade Fire und Queens of Stone Age. "Nichtsdestotrotz habe die Band ihren einzigartigen Sound gefunden dank der Singer/Songwriter-Qualitäten eines Bie Karlsson", verspricht die Ankündigung von Songs and Whispers. 2013 veröffentlichten Bonefish ihr erstes Album, das von Tourneen durch Schweden, Belgien und Großbritannien sowie Radioauftritten in ganz Schweden begleitet wurde. Produzent ihres aktuellen "Atoms" ist Max Lorentz, der schon mit Musikern wie Agnetha Fältskog, Mikael Rickfors und Roine Stolt zusammenarbeitete.