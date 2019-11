Das Auto war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. (Patrick Seeger/dpa)

Eine 21-Jährige und ihr 23 Jahre alter Beifahrer sind bei einem Unfall auf der L202 bei Bruchhausen-Vilsen am Samstagvormittag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden von Martfeld in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs, als das Auto der 21-Jährigen in Kleinenborstel in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet das Auto ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden in dem Auto eingeklemmt und getötet.

Die L202 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermlittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. (sei)